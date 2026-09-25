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Алмазный гибкий шлифовальный круг Matrix 73500, 100 мм, P 50, сухое шлифование, 5шт. купить с доставкой в Москве
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Алмазный гибкий шлифовальный круг Matrix 73500, 100 мм, P 50, сухое шлифование, 5шт.

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Алмазный гибкий шлифовальный круг Matrix 73500, 100 мм, P 50, сухое шлифование, 5шт. - фото 1
Алмазный гибкий шлифовальный круг Matrix 73500, 100 мм, P 50, сухое шлифование, 5шт. - фото 2
Алмазный гибкий шлифовальный круг Matrix 73500, 100 мм, P 50, сухое шлифование, 5шт. - фото 3
Алмазный гибкий шлифовальный круг Matrix 73500, 100 мм, P 50, сухое шлифование, 5шт. - фото 4
Алмазный гибкий шлифовальный круг Matrix 73500, 100 мм, P 50, сухое шлифование, 5шт. - фото 5
Алмазный гибкий шлифовальный круг Matrix 73500, 100 мм, P 50, сухое шлифование, 5шт. - фото 6
Алмазный гибкий шлифовальный круг Matrix 73500, 100 мм, P 50, сухое шлифование, 5шт. - фото 7
Алмазный гибкий шлифовальный круг Matrix 73500, 100 мм, P 50, сухое шлифование, 5шт. - фото 8
Алмазный гибкий шлифовальный круг Matrix 73500, 100 мм, P 50, сухое шлифование, 5шт. - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
камень, гранит, мрамор, керамогранит
Диаметр, мм
100
Зернистость (P; F)
50
Комплектация
Алмазный гибкий шлифовальный круг - 5шт
  • Алмазный гибкий шлифовальный круг Matrix 73500, 100 мм, P 50, сухое шлифование, 5шт. - фото 1
  • Алмазный гибкий шлифовальный круг Matrix 73500, 100 мм, P 50, сухое шлифование, 5шт. - фото 2
  • Алмазный гибкий шлифовальный круг Matrix 73500, 100 мм, P 50, сухое шлифование, 5шт. - фото 3
  • Алмазный гибкий шлифовальный круг Matrix 73500, 100 мм, P 50, сухое шлифование, 5шт. - фото 4
  • Алмазный гибкий шлифовальный круг Matrix 73500, 100 мм, P 50, сухое шлифование, 5шт. - фото 5
  • Алмазный гибкий шлифовальный круг Matrix 73500, 100 мм, P 50, сухое шлифование, 5шт. - фото 6
  • Алмазный гибкий шлифовальный круг Matrix 73500, 100 мм, P 50, сухое шлифование, 5шт. - фото 7
  • Алмазный гибкий шлифовальный круг Matrix 73500, 100 мм, P 50, сухое шлифование, 5шт. - фото 8
  • Алмазный гибкий шлифовальный круг Matrix 73500, 100 мм, P 50, сухое шлифование, 5шт. - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 680 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746485
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Алмазный гибкий шлифовальный круг Matrix 73500, 100 мм, P 50, сухое шлифование, 5шт.
1 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
камень, гранит, мрамор, керамогранит
Диаметр, мм
100
Зернистость (P; F)
50
Количество предметов в комплекте
5
Комплектация
Алмазный гибкий шлифовальный круг - 5шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х11х3
Вес, г.
100

Описание товара Алмазный гибкий шлифовальный круг Matrix 73500, 100 мм, P 50, сухое шлифование, 5шт.

Алмазный гибкий шлифовальный круг Matrix 73500 диаметром 100 мм, с зернистостью P 50, 5 шт. в упаковке, предназначен для сухого шлифования преимущественно цветных и черных поверхностей из гранита, мрамора, природного и искусственного камня, керамогранита. Абразив с зернистостью P 50 снимает большой слой материала и используется для черновой шлифовки. Гибкий круг удобен для обработки предметов сложной формы. Оснастка используется на УШМ с установленной опорной тарелкой для АГШК.

Преимущества

  • Устойчивость к нагреву и износу — рабочая поверхность отличается высокой концентраций алмазов, а в качестве связки использован качественный термопластик.
  • Шлифовка без охлаждающей жидкости — рабочая поверхность из круглых сегментов с промежутками между ними («черепашка») обеспечивает эффективный отвод шлама.
  • Быстрая установка — система крепления velcro позволяет моментально закрепить круг на липучке опорной тарелки.
  • Удобная комплектация — в упаковке 5 штук, которых хватит для выполнения большого объема работ.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Алмазный гибкий шлифовальный круг Matrix 73500, 100 мм, P 50, сухое шлифование, 5шт.




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
камень, гранит, мрамор, керамогранит
Диаметр, мм
100
Зернистость (P; F)
50
Количество предметов в комплекте
5
Комплектация
Алмазный гибкий шлифовальный круг - 5шт
Страна производитель
Китай
Описание

Алмазный гибкий шлифовальный круг Matrix 73500 диаметром 100 мм, с зернистостью P 50, 5 шт. в упаковке, предназначен для сухого шлифования преимущественно цветных и черных поверхностей из гранита, мрамора, природного и искусственного камня, керамогранита. Абразив с зернистостью P 50 снимает большой слой материала и используется для черновой шлифовки. Гибкий круг удобен для обработки предметов сложной формы. Оснастка используется на УШМ с установленной опорной тарелкой для АГШК.

Преимущества

  • Устойчивость к нагреву и износу — рабочая поверхность отличается высокой концентраций алмазов, а в качестве связки использован качественный термопластик.
  • Шлифовка без охлаждающей жидкости — рабочая поверхность из круглых сегментов с промежутками между ними («черепашка») обеспечивает эффективный отвод шлама.
  • Быстрая установка — система крепления velcro позволяет моментально закрепить круг на липучке опорной тарелки.
  • Удобная комплектация — в упаковке 5 штук, которых хватит для выполнения большого объема работ.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Алмазный гибкий шлифовальный круг Matrix 73500, 100 мм, P 50, сухое шлифование, 5шт. - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1680 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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