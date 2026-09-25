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Круг шлифовальный Мир Инструмента 73486, 200 х 20 х 32 мм, 64С, F90, K (Луга) купить с доставкой в Москве
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Круг шлифовальный Мир Инструмента 73486, 200 х 20 х 32 мм, 64С, F90, K (Луга)

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Круг шлифовальный Мир Инструмента 73486, 200 х 20 х 32 мм, 64С, F90, K (Луга) - фото 1
Круг шлифовальный Мир Инструмента 73486, 200 х 20 х 32 мм, 64С, F90, K (Луга) - фото 2
Круг шлифовальный Мир Инструмента 73486, 200 х 20 х 32 мм, 64С, F90, K (Луга) - фото 3
Круг шлифовальный Мир Инструмента 73486, 200 х 20 х 32 мм, 64С, F90, K (Луга) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
200
Посадочный диаметр, мм
32
Комплектация
Круг шлифовальный - 1 шт
  • Круг шлифовальный Мир Инструмента 73486, 200 х 20 х 32 мм, 64С, F90, K (Луга) - фото 1
  • Круг шлифовальный Мир Инструмента 73486, 200 х 20 х 32 мм, 64С, F90, K (Луга) - фото 2
  • Круг шлифовальный Мир Инструмента 73486, 200 х 20 х 32 мм, 64С, F90, K (Луга) - фото 3
  • Круг шлифовальный Мир Инструмента 73486, 200 х 20 х 32 мм, 64С, F90, K (Луга) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
670 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746484
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Круг шлифовальный Мир Инструмента 73486, 200 х 20 х 32 мм, 64С, F90, K (Луга)
670 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Мир Инструмента
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
200
Посадочный диаметр, мм
32
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Круг шлифовальный - 1 шт
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
20х20х3
Вес, кг.
1.15

Описание товара Круг шлифовальный Мир Инструмента 73486, 200 х 20 х 32 мм, 64С, F90, K (Луга)

Шлифовальный круг 73486 размером 200 х 20 х 32 мм, с абразивом из зеленого карбида кремния (63C), с зернистостью F90 и твердостью K, L, используется для чистовой обработки чугунных, бронзовых, латунных, твердосплавных, а также медных, стальных и алюминиевых поверхностей. Подходит для заточки режущих инструментов. Зерна высокотвердого зеленого карбида кремния повышают эффективность шлифования. Круг используется совместно с электроточилами, посадочный диаметр которых составляет 32 мм.

Преимущества

  • Устойчивость к нагреву и высоким нагрузкам — термостойкая керамическая связка крепко удерживает зерна абразива.
  • Высокий ресурс — круг обладает способностью к самозатачиванию.
  • Водостойкость — керамическая связка позволяет проводить «мокрое» шлифование.



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Отзывы о товаре Круг шлифовальный Мир Инструмента 73486, 200 х 20 х 32 мм, 64С, F90, K (Луга)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Мир Инструмента
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
200
Посадочный диаметр, мм
32
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Круг шлифовальный - 1 шт
Страна производитель
Россия
Описание

Шлифовальный круг 73486 размером 200 х 20 х 32 мм, с абразивом из зеленого карбида кремния (63C), с зернистостью F90 и твердостью K, L, используется для чистовой обработки чугунных, бронзовых, латунных, твердосплавных, а также медных, стальных и алюминиевых поверхностей. Подходит для заточки режущих инструментов. Зерна высокотвердого зеленого карбида кремния повышают эффективность шлифования. Круг используется совместно с электроточилами, посадочный диаметр которых составляет 32 мм.

Преимущества

  • Устойчивость к нагреву и высоким нагрузкам — термостойкая керамическая связка крепко удерживает зерна абразива.
  • Высокий ресурс — круг обладает способностью к самозатачиванию.
  • Водостойкость — керамическая связка позволяет проводить «мокрое» шлифование.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Круг шлифовальный Мир Инструмента 73486, 200 х 20 х 32 мм, 64С, F90, K (Луга) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 670 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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