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Круг шлифовальный Мир Инструмента 73482, 200 х 20 х 32 мм, 64С, F40, K (Луга) купить с доставкой в Москве
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Круг шлифовальный Мир Инструмента 73482, 200 х 20 х 32 мм, 64С, F40, K (Луга)

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Круг шлифовальный Мир Инструмента 73482, 200 х 20 х 32 мм, 64С, F40, K (Луга) - фото 1
Круг шлифовальный Мир Инструмента 73482, 200 х 20 х 32 мм, 64С, F40, K (Луга) - фото 2
Круг шлифовальный Мир Инструмента 73482, 200 х 20 х 32 мм, 64С, F40, K (Луга) - фото 3
Круг шлифовальный Мир Инструмента 73482, 200 х 20 х 32 мм, 64С, F40, K (Луга) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
200
Посадочный диаметр, мм
32
Зернистость (P; F)
40
Комплектация
Круг шлифовальный - 1 шт
  • Круг шлифовальный Мир Инструмента 73482, 200 х 20 х 32 мм, 64С, F40, K (Луга) - фото 1
  • Круг шлифовальный Мир Инструмента 73482, 200 х 20 х 32 мм, 64С, F40, K (Луга) - фото 2
  • Круг шлифовальный Мир Инструмента 73482, 200 х 20 х 32 мм, 64С, F40, K (Луга) - фото 3
  • Круг шлифовальный Мир Инструмента 73482, 200 х 20 х 32 мм, 64С, F40, K (Луга) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
740 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746482
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Круг шлифовальный Мир Инструмента 73482, 200 х 20 х 32 мм, 64С, F40, K (Луга)
740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Мир Инструмента
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
200
Посадочный диаметр, мм
32
Зернистость (P; F)
40
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Круг шлифовальный - 1 шт
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
20х20х2
Вес, кг.
1.2

Описание товара Круг шлифовальный Мир Инструмента 73482, 200 х 20 х 32 мм, 64С, F40, K (Луга)

Шлифовальный круг Луга 73482, 200 х 20 х 32 мм, 63C, с зернистостью F40 и твердостью K, — оснастка для точил с посадочным диаметром 32 мм, которая в качестве абразива содержит частицы зеленого карбида кремния. Благодаря их высокой твердости круг успешно справляется с обработкой чугунных, бронзовых, латунных, твердосплавных, стальных, медных и алюминиевых поверхностей. Используется также для заточки режущих инструментов.

Преимущества

  • Прочность — абразивные частицы надежно удерживаются в рабочем слое благодаря керамической связке.
  • Высокий ресурс — во время работы круг самозатачивается, т.к. по мере затупления верхний слой зерен выкрашивается из связки, открывая новый слой.
  • Возможность мокрого шлифования — керамическая связка обладает водостойкостью.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Круг шлифовальный Мир Инструмента 73482, 200 х 20 х 32 мм, 64С, F40, K (Луга)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Мир Инструмента
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
200
Посадочный диаметр, мм
32
Зернистость (P; F)
40
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Круг шлифовальный - 1 шт
Страна производитель
Россия
Описание

Шлифовальный круг Луга 73482, 200 х 20 х 32 мм, 63C, с зернистостью F40 и твердостью K, — оснастка для точил с посадочным диаметром 32 мм, которая в качестве абразива содержит частицы зеленого карбида кремния. Благодаря их высокой твердости круг успешно справляется с обработкой чугунных, бронзовых, латунных, твердосплавных, стальных, медных и алюминиевых поверхностей. Используется также для заточки режущих инструментов.

Преимущества

  • Прочность — абразивные частицы надежно удерживаются в рабочем слое благодаря керамической связке.
  • Высокий ресурс — во время работы круг самозатачивается, т.к. по мере затупления верхний слой зерен выкрашивается из связки, открывая новый слой.
  • Возможность мокрого шлифования — керамическая связка обладает водостойкостью.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Круг шлифовальный Мир Инструмента 73482, 200 х 20 х 32 мм, 64С, F40, K (Луга) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 740 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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