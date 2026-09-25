Круг шлифовальный Мир Инструмента 73467, 200 х 20 х 32 мм, 25А, F40, М (Луга)
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Характеристики
Описание товара Круг шлифовальный Мир Инструмента 73467, 200 х 20 х 32 мм, 25А, F40, М (Луга)
Шлифовальный круг Луга 73467, 200 х 20 х 32 мм, 25 A, с зернистостью F40 и твердостью M, устанавливается на электроточила с посадочным диаметром 32 мм и применяется для плоского шлифования поверхностей из закаленных углеродистых, быстрорежущих и нержавеющих сталей, а также для обработки мелких деталей — сверл, зубьев, ножей, резцов. Подходит для заточки режущих инструментов. Абразивным материалом является белый электрокорунд, зерна которого эффективно справляются с обработкой твердых материалов.
Преимущества
- Надежность — керамическая связка крепко удерживает абразивные частицы и сохраняет геометрию круга.
- Высокая режущая способность — зерна электрокорунда стачиваются медленно и долго сохраняют рабочие качества.
- Способность к самозатачиванию — по мере затупления абразивные зерна выкрашиваются из связки, раскрывая новый слой острых частиц.
- Возможность использования водяного охлаждения — керамическая связка устойчива к воздействию влаги.
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Шлифовальный круг Луга 73467, 200 х 20 х 32 мм, 25 A, с зернистостью F40 и твердостью M, устанавливается на электроточила с посадочным диаметром 32 мм и применяется для плоского шлифования поверхностей из закаленных углеродистых, быстрорежущих и нержавеющих сталей, а также для обработки мелких деталей — сверл, зубьев, ножей, резцов. Подходит для заточки режущих инструментов. Абразивным материалом является белый электрокорунд, зерна которого эффективно справляются с обработкой твердых материалов.
Преимущества
- Надежность — керамическая связка крепко удерживает абразивные частицы и сохраняет геометрию круга.
- Высокая режущая способность — зерна электрокорунда стачиваются медленно и долго сохраняют рабочие качества.
- Способность к самозатачиванию — по мере затупления абразивные зерна выкрашиваются из связки, раскрывая новый слой острых частиц.
- Возможность использования водяного охлаждения — керамическая связка устойчива к воздействию влаги.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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