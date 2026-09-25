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Круг шлифовальный Мир Инструмента 73467, 200 х 20 х 32 мм, 25А, F40, М (Луга) купить с доставкой в Москве
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Круг шлифовальный Мир Инструмента 73467, 200 х 20 х 32 мм, 25А, F40, М (Луга)

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Круг шлифовальный Мир Инструмента 73467, 200 х 20 х 32 мм, 25А, F40, М (Луга) - фото 1
Круг шлифовальный Мир Инструмента 73467, 200 х 20 х 32 мм, 25А, F40, М (Луга) - фото 2
Круг шлифовальный Мир Инструмента 73467, 200 х 20 х 32 мм, 25А, F40, М (Луга) - фото 3
Круг шлифовальный Мир Инструмента 73467, 200 х 20 х 32 мм, 25А, F40, М (Луга) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
200
Посадочный диаметр, мм
32
Зернистость (P; F)
40
Комплектация
Круг шлифовальный - 1 шт
  • Круг шлифовальный Мир Инструмента 73467, 200 х 20 х 32 мм, 25А, F40, М (Луга) - фото 1
  • Круг шлифовальный Мир Инструмента 73467, 200 х 20 х 32 мм, 25А, F40, М (Луга) - фото 2
  • Круг шлифовальный Мир Инструмента 73467, 200 х 20 х 32 мм, 25А, F40, М (Луга) - фото 3
  • Круг шлифовальный Мир Инструмента 73467, 200 х 20 х 32 мм, 25А, F40, М (Луга) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
560 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746475
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Круг шлифовальный Мир Инструмента 73467, 200 х 20 х 32 мм, 25А, F40, М (Луга)
560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Мир Инструмента
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
200
Посадочный диаметр, мм
32
Зернистость (P; F)
40
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Круг шлифовальный - 1 шт
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
20х20х2
Вес, кг.
1.33

Описание товара Круг шлифовальный Мир Инструмента 73467, 200 х 20 х 32 мм, 25А, F40, М (Луга)

Шлифовальный круг Луга 73467, 200 х 20 х 32 мм, 25 A, с зернистостью F40 и твердостью M, устанавливается на электроточила с посадочным диаметром 32 мм и применяется для плоского шлифования поверхностей из закаленных углеродистых, быстрорежущих и нержавеющих сталей, а также для обработки мелких деталей — сверл, зубьев, ножей, резцов. Подходит для заточки режущих инструментов. Абразивным материалом является белый электрокорунд, зерна которого эффективно справляются с обработкой твердых материалов.

Преимущества

  • Надежность — керамическая связка крепко удерживает абразивные частицы и сохраняет геометрию круга.
  • Высокая режущая способность — зерна электрокорунда стачиваются медленно и долго сохраняют рабочие качества.
  • Способность к самозатачиванию — по мере затупления абразивные зерна выкрашиваются из связки, раскрывая новый слой острых частиц.
  • Возможность использования водяного охлаждения — керамическая связка устойчива к воздействию влаги.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Круг шлифовальный Мир Инструмента 73467, 200 х 20 х 32 мм, 25А, F40, М (Луга)




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Характеристики
Бренд
Мир Инструмента
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
200
Посадочный диаметр, мм
32
Зернистость (P; F)
40
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Круг шлифовальный - 1 шт
Страна производитель
Россия
Описание

Шлифовальный круг Луга 73467, 200 х 20 х 32 мм, 25 A, с зернистостью F40 и твердостью M, устанавливается на электроточила с посадочным диаметром 32 мм и применяется для плоского шлифования поверхностей из закаленных углеродистых, быстрорежущих и нержавеющих сталей, а также для обработки мелких деталей — сверл, зубьев, ножей, резцов. Подходит для заточки режущих инструментов. Абразивным материалом является белый электрокорунд, зерна которого эффективно справляются с обработкой твердых материалов.

Преимущества

  • Надежность — керамическая связка крепко удерживает абразивные частицы и сохраняет геометрию круга.
  • Высокая режущая способность — зерна электрокорунда стачиваются медленно и долго сохраняют рабочие качества.
  • Способность к самозатачиванию — по мере затупления абразивные зерна выкрашиваются из связки, раскрывая новый слой острых частиц.
  • Возможность использования водяного охлаждения — керамическая связка устойчива к воздействию влаги.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Круг шлифовальный Мир Инструмента 73467, 200 х 20 х 32 мм, 25А, F40, М (Луга) - по цене 560 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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