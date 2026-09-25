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Круг шлифовальный Мир Инструмента 73459, 150 х 20 х 32 мм, 64С, F60, K (Луга) купить с доставкой в Москве
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Круг шлифовальный Мир Инструмента 73459, 150 х 20 х 32 мм, 64С, F60, K (Луга)

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Круг шлифовальный Мир Инструмента 73459, 150 х 20 х 32 мм, 64С, F60, K (Луга) - фото 1
Круг шлифовальный Мир Инструмента 73459, 150 х 20 х 32 мм, 64С, F60, K (Луга) - фото 2
Круг шлифовальный Мир Инструмента 73459, 150 х 20 х 32 мм, 64С, F60, K (Луга) - фото 3
Круг шлифовальный Мир Инструмента 73459, 150 х 20 х 32 мм, 64С, F60, K (Луга) - фото 4
Круг шлифовальный Мир Инструмента 73459, 150 х 20 х 32 мм, 64С, F60, K (Луга) - фото 5
Круг шлифовальный Мир Инструмента 73459, 150 х 20 х 32 мм, 64С, F60, K (Луга) - фото 6
Круг шлифовальный Мир Инструмента 73459, 150 х 20 х 32 мм, 64С, F60, K (Луга) - фото 7
Круг шлифовальный Мир Инструмента 73459, 150 х 20 х 32 мм, 64С, F60, K (Луга) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
150
Посадочный диаметр, мм
32
Зернистость (P; F)
60
Комплектация
Круг шлифовальный - 1 шт
  • Круг шлифовальный Мир Инструмента 73459, 150 х 20 х 32 мм, 64С, F60, K (Луга) - фото 1
  • Круг шлифовальный Мир Инструмента 73459, 150 х 20 х 32 мм, 64С, F60, K (Луга) - фото 2
  • Круг шлифовальный Мир Инструмента 73459, 150 х 20 х 32 мм, 64С, F60, K (Луга) - фото 3
  • Круг шлифовальный Мир Инструмента 73459, 150 х 20 х 32 мм, 64С, F60, K (Луга) - фото 4
  • Круг шлифовальный Мир Инструмента 73459, 150 х 20 х 32 мм, 64С, F60, K (Луга) - фото 5
  • Круг шлифовальный Мир Инструмента 73459, 150 х 20 х 32 мм, 64С, F60, K (Луга) - фото 6
  • Круг шлифовальный Мир Инструмента 73459, 150 х 20 х 32 мм, 64С, F60, K (Луга) - фото 7
  • Круг шлифовальный Мир Инструмента 73459, 150 х 20 х 32 мм, 64С, F60, K (Луга) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
490 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746472
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Круг шлифовальный Мир Инструмента 73459, 150 х 20 х 32 мм, 64С, F60, K (Луга)
490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Мир Инструмента
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
150
Посадочный диаметр, мм
32
Зернистость (P; F)
60
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Круг шлифовальный - 1 шт
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
15х15х2
Вес, г.
640

Описание товара Круг шлифовальный Мир Инструмента 73459, 150 х 20 х 32 мм, 64С, F60, K (Луга)

Шлифовальный круг Луга 73459 размером 150 х 20 х 32 мм, с абразивом 63C зернистостью F60, имеющий степень твердости K (среднемягкий), — оснастка для электрических точил с посадочным диаметром 32 мм. Применяется для предварительного и комбинированного шлифования изделий из бронзы, чугуна, латуни и других твердых материалов, а также сталей, алюминия и меди. Также круг эффективен при заточке режущих инструментов.

  • Преимущества
  • Высокая шлифующая способность — абразивный материал состоит из частиц высокотвердого зеленого карбида кремния.
  • Устойчивость к износу и перегреву — керамическая связка отличается прочностью и выдерживает высокие температуры.
  • Долговечность — абразивный слой своевременно обновляется, постоянно сохраняя высокую режущую способность.
  • Водостойкая керамическая связка — можно использовать специальные охлаждающие жидкости для увеличения качества обработки и предотвращения перегрева обрабатываемой детали.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Круг шлифовальный Мир Инструмента 73459, 150 х 20 х 32 мм, 64С, F60, K (Луга)




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Характеристики
Бренд
Мир Инструмента
Назначение
для шлифмашин
Диаметр, мм
150
Посадочный диаметр, мм
32
Зернистость (P; F)
60
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Круг шлифовальный - 1 шт
Страна производитель
Россия
Описание

Шлифовальный круг Луга 73459 размером 150 х 20 х 32 мм, с абразивом 63C зернистостью F60, имеющий степень твердости K (среднемягкий), — оснастка для электрических точил с посадочным диаметром 32 мм. Применяется для предварительного и комбинированного шлифования изделий из бронзы, чугуна, латуни и других твердых материалов, а также сталей, алюминия и меди. Также круг эффективен при заточке режущих инструментов.

  • Преимущества
  • Высокая шлифующая способность — абразивный материал состоит из частиц высокотвердого зеленого карбида кремния.
  • Устойчивость к износу и перегреву — керамическая связка отличается прочностью и выдерживает высокие температуры.
  • Долговечность — абразивный слой своевременно обновляется, постоянно сохраняя высокую режущую способность.
  • Водостойкая керамическая связка — можно использовать специальные охлаждающие жидкости для увеличения качества обработки и предотвращения перегрева обрабатываемой детали.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Круг шлифовальный Мир Инструмента 73459, 150 х 20 х 32 мм, 64С, F60, K (Луга) - купить по цене 490 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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