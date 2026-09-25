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Круг зачистной по металлу Мир Инструмента 73426, 230 х 6,0 х 22,2 мм, ПРЕМИУМ (Луга) купить с доставкой в Москве
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Круг зачистной по металлу Мир Инструмента 73426, 230 х 6,0 х 22,2 мм, ПРЕМИУМ (Луга)

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Круг зачистной по металлу Мир Инструмента 73426, 230 х 6,0 х 22,2 мм, ПРЕМИУМ (Луга) - фото 1
Круг зачистной по металлу Мир Инструмента 73426, 230 х 6,0 х 22,2 мм, ПРЕМИУМ (Луга) - фото 2
Круг зачистной по металлу Мир Инструмента 73426, 230 х 6,0 х 22,2 мм, ПРЕМИУМ (Луга) - фото 3
Круг зачистной по металлу Мир Инструмента 73426, 230 х 6,0 х 22,2 мм, ПРЕМИУМ (Луга) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Металл
Диаметр, мм
230
Посадочный диаметр, мм
22
Зернистость (P; F)
24
Комплектация
Круг зачистной - 1 шт
  • Круг зачистной по металлу Мир Инструмента 73426, 230 х 6,0 х 22,2 мм, ПРЕМИУМ (Луга) - фото 1
  • Круг зачистной по металлу Мир Инструмента 73426, 230 х 6,0 х 22,2 мм, ПРЕМИУМ (Луга) - фото 2
  • Круг зачистной по металлу Мир Инструмента 73426, 230 х 6,0 х 22,2 мм, ПРЕМИУМ (Луга) - фото 3
  • Круг зачистной по металлу Мир Инструмента 73426, 230 х 6,0 х 22,2 мм, ПРЕМИУМ (Луга) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
500 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746461
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Круг зачистной по металлу Мир Инструмента 73426, 230 х 6,0 х 22,2 мм, ПРЕМИУМ (Луга)
500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Мир Инструмента
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Металл
Диаметр, мм
230
Посадочный диаметр, мм
22
Зернистость (P; F)
24
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Круг зачистной - 1 шт
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
23х23х1
Вес, г.
540

Описание товара Круг зачистной по металлу Мир Инструмента 73426, 230 х 6,0 х 22,2 мм, ПРЕМИУМ (Луга)

Зачистной круг по металлу Луга ПРЕМИУМ 73426, 230 х 6,0 х 22,2 мм, устанавливается на фланец болгарок, работающих с оснасткой диаметром 230 мм. Предназначен для сухой шлифовки, используется для зачистки стальных деталей — удаления коррозии, заусенцев, окалины, обработки сварных швов. Диск успешно справляется с этими задачами благодаря абразиву зернистостью F24. Благодаря профилю с утопленным центром круг работает с высокой эффективностью.

Преимущества

  • Высокая режущая способность — абразивом являются твердые частицы оксида алюминия (электрокорунда нормального).
  • Износоустойчивость — в качестве связки использована бакелитовая смола, армированная 3-слойной стеклосеткой.
  • Долгий срок службы — диск толщиной 6 мм стачивается медленно.
  • Высокая производительность — максимальная скорость вращения круга составляет 6650 об/мин.



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Отзывы о товаре Круг зачистной по металлу Мир Инструмента 73426, 230 х 6,0 х 22,2 мм, ПРЕМИУМ (Луга)




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Характеристики
Бренд
Мир Инструмента
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Металл
Диаметр, мм
230
Посадочный диаметр, мм
22
Зернистость (P; F)
24
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Круг зачистной - 1 шт
Страна производитель
Россия
Описание

Зачистной круг по металлу Луга ПРЕМИУМ 73426, 230 х 6,0 х 22,2 мм, устанавливается на фланец болгарок, работающих с оснасткой диаметром 230 мм. Предназначен для сухой шлифовки, используется для зачистки стальных деталей — удаления коррозии, заусенцев, окалины, обработки сварных швов. Диск успешно справляется с этими задачами благодаря абразиву зернистостью F24. Благодаря профилю с утопленным центром круг работает с высокой эффективностью.

Преимущества

  • Высокая режущая способность — абразивом являются твердые частицы оксида алюминия (электрокорунда нормального).
  • Износоустойчивость — в качестве связки использована бакелитовая смола, армированная 3-слойной стеклосеткой.
  • Долгий срок службы — диск толщиной 6 мм стачивается медленно.
  • Высокая производительность — максимальная скорость вращения круга составляет 6650 об/мин.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Круг зачистной по металлу Мир Инструмента 73426, 230 х 6,0 х 22,2 мм, ПРЕМИУМ (Луга) - по цене 500 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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