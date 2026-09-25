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Круг шлифовальный по металлу Мир Инструмента 73425, 230 х 6,0 х 22,2 мм, (Луга) купить с доставкой в Москве
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Круг шлифовальный по металлу Мир Инструмента 73425, 230 х 6,0 х 22,2 мм, (Луга)

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Круг шлифовальный по металлу Мир Инструмента 73425, 230 х 6,0 х 22,2 мм, (Луга) - фото 1
Круг шлифовальный по металлу Мир Инструмента 73425, 230 х 6,0 х 22,2 мм, (Луга) - фото 2
Круг шлифовальный по металлу Мир Инструмента 73425, 230 х 6,0 х 22,2 мм, (Луга) - фото 3
Круг шлифовальный по металлу Мир Инструмента 73425, 230 х 6,0 х 22,2 мм, (Луга) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Металл
Диаметр, мм
230
Посадочный диаметр, мм
22
Зернистость (P; F)
24
Комплектация
Круг шлифовальный - 1 шт
  • Круг шлифовальный по металлу Мир Инструмента 73425, 230 х 6,0 х 22,2 мм, (Луга) - фото 1
  • Круг шлифовальный по металлу Мир Инструмента 73425, 230 х 6,0 х 22,2 мм, (Луга) - фото 2
  • Круг шлифовальный по металлу Мир Инструмента 73425, 230 х 6,0 х 22,2 мм, (Луга) - фото 3
  • Круг шлифовальный по металлу Мир Инструмента 73425, 230 х 6,0 х 22,2 мм, (Луга) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
360 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746460
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Круг шлифовальный по металлу Мир Инструмента 73425, 230 х 6,0 х 22,2 мм, (Луга)
360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Мир Инструмента
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Металл
Диаметр, мм
230
Посадочный диаметр, мм
22
Зернистость (P; F)
24
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Круг шлифовальный - 1 шт
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
23х23х1
Вес, г.
580

Описание товара Круг шлифовальный по металлу Мир Инструмента 73425, 230 х 6,0 х 22,2 мм, (Луга)

Шлифовальный круг по металлу Луга 73425 размером 230 х 6,0 х 22,2 мм предназначен для установки на фланец углошлифовальной машины (УШМ), совместимой с оснасткой соответствующего диаметра. Используется для сухой обработки металлических поверхностей. Абразив с зернистостью F24 удаляет ржавчину, заусенцы, окалину, применяется для зачистки сварных швов. Профиль круга с утопленным центром оптимален для проведения зачистных работ с использованием УШМ.

Преимущества

  • Высокая шлифующая способность — абразивным материалом являются частицы твердого оксида алюминия.
  • Прочность и износостойкость — круг армирован 3-слойной стеклосеткой, бакелитовая связка надежно удерживает абразив.
  • Длительный срок службы — круг толщиной 6 мм стачивается медленно.
  • Высокая производительность — максимально допустимая скорость вращения составляет 6650 об/мин.



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Отзывы о товаре Круг шлифовальный по металлу Мир Инструмента 73425, 230 х 6,0 х 22,2 мм, (Луга)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Мир Инструмента
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Металл
Диаметр, мм
230
Посадочный диаметр, мм
22
Зернистость (P; F)
24
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Круг шлифовальный - 1 шт
Страна производитель
Россия
Описание

Шлифовальный круг по металлу Луга 73425 размером 230 х 6,0 х 22,2 мм предназначен для установки на фланец углошлифовальной машины (УШМ), совместимой с оснасткой соответствующего диаметра. Используется для сухой обработки металлических поверхностей. Абразив с зернистостью F24 удаляет ржавчину, заусенцы, окалину, применяется для зачистки сварных швов. Профиль круга с утопленным центром оптимален для проведения зачистных работ с использованием УШМ.

Преимущества

  • Высокая шлифующая способность — абразивным материалом являются частицы твердого оксида алюминия.
  • Прочность и износостойкость — круг армирован 3-слойной стеклосеткой, бакелитовая связка надежно удерживает абразив.
  • Длительный срок службы — круг толщиной 6 мм стачивается медленно.
  • Высокая производительность — максимально допустимая скорость вращения составляет 6650 об/мин.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Круг шлифовальный по металлу Мир Инструмента 73425, 230 х 6,0 х 22,2 мм, (Луга) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 360 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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