Круг шлифовальный по металлу Мир Инструмента 73425, 230 х 6,0 х 22,2 мм, (Луга)
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Круг шлифовальный по металлу Мир Инструмента 73425, 230 х 6,0 х 22,2 мм, (Луга)
Шлифовальный круг по металлу Луга 73425 размером 230 х 6,0 х 22,2 мм предназначен для установки на фланец углошлифовальной машины (УШМ), совместимой с оснасткой соответствующего диаметра. Используется для сухой обработки металлических поверхностей. Абразив с зернистостью F24 удаляет ржавчину, заусенцы, окалину, применяется для зачистки сварных швов. Профиль круга с утопленным центром оптимален для проведения зачистных работ с использованием УШМ.
Преимущества
- Высокая шлифующая способность — абразивным материалом являются частицы твердого оксида алюминия.
- Прочность и износостойкость — круг армирован 3-слойной стеклосеткой, бакелитовая связка надежно удерживает абразив.
- Длительный срок службы — круг толщиной 6 мм стачивается медленно.
- Высокая производительность — максимально допустимая скорость вращения составляет 6650 об/мин.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 350 руб.88 руб. в СплитКруг заточной абразивный Луга 125 x 20 3655-125-20
-
В наличииЦена 350 руб.88 руб. в СплитПолотна для лобзика KRAFTOOL T118A, EU-хвост., по металлу HSS, ш...
-
В наличииЦена 350 руб.88 руб. в СплитКруг лепестковый KRAFTOOL 125 х 22.2 мм, P60, керамический торце...
-
В наличииЦена 350 руб.88 руб. в СплитКруг лепестковый KRAFTOOL 125 х 22.2 мм, P80, керамический торце...
-
В наличииЦена 350 руб.88 руб. в СплитСверло по дереву перовое удлиненное Matrix 704028, 28 х 300 мм, ...
-
В наличииЦена 350 руб.88 руб. в СплитСверло по дереву перовое Matrix 70433, 45 мм 6-гранный хвостовик
-
В наличииЦена 350 руб.88 руб. в СплитСверло Форстнера по дереву СИБРТЕХ 704830, 30 мм, цилиндрический...
-
В наличииЦена 350 руб.88 руб. в СплитМиксер из оцинкованной стали СИБРТЕХ 84813, D 100 мм, L 450 мм, ...
-
В наличииЦена 350 руб.88 руб. в СплитСверло по дереву шнековое Matrix 70171, 10 х 600 мм, 6-гранный х...
-
В наличииЦена 350 руб.88 руб. в СплитСверло Форстнера по дереву СИБРТЕХ 704832, 32 мм, цилиндрический...
-
В наличииЦена 350 руб.88 руб. в СплитБур по бетону СИБРТЕХ 70568, 16 x 300mm, SDS PLUS
-
В наличииЦена 350 руб.88 руб. в СплитСверло универсальное GROSS 706010, Multipurpose PRO, 6-гр. хвост...
Шлифовальный круг по металлу Луга 73425 размером 230 х 6,0 х 22,2 мм предназначен для установки на фланец углошлифовальной машины (УШМ), совместимой с оснасткой соответствующего диаметра. Используется для сухой обработки металлических поверхностей. Абразив с зернистостью F24 удаляет ржавчину, заусенцы, окалину, применяется для зачистки сварных швов. Профиль круга с утопленным центром оптимален для проведения зачистных работ с использованием УШМ.
Преимущества
- Высокая шлифующая способность — абразивным материалом являются частицы твердого оксида алюминия.
- Прочность и износостойкость — круг армирован 3-слойной стеклосеткой, бакелитовая связка надежно удерживает абразив.
- Длительный срок службы — круг толщиной 6 мм стачивается медленно.
- Высокая производительность — максимально допустимая скорость вращения составляет 6650 об/мин.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Отзывы о товаре Круг шлифовальный по металлу Мир Инструмента 73425, 230 х 6,0 х 22,2 мм, (Луга)