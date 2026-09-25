Диск пильный для УШМ DENZEL 73398, Мультирез, 125 х 22,2 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для пил
Материал назначения
пластик, универсальный
Диаметр, мм
125
Посадочный квадрат, мм
22
Посадочный диаметр, мм
22, 23
Максимальный диаметр, мм
125
Ширина, мм
4
Комплектация
Пильный диск - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
700 руб.
В наличии
Код товара: 746458
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700 руб.
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Характеристики
Бренд
Назначение
для пил
Материал
сталь 65Mn
Материал назначения
пластик, универсальный
Диаметр, мм
125
Посадочный квадрат, мм
22
Посадочный диаметр, мм
22, 23
Максимальный диаметр, мм
125
Ширина, мм
4
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Пильный диск - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х17х1
Вес, г.
220
Описание товара Диск пильный для УШМ DENZEL 73398, Мультирез, 125 х 22,2 мм
Пильный диск для УШМ Denzel Мультирез 73398 диаметром 125 х 22,2 мм, — оснастка для углошлифовальных машин, позволяющая быстро распилить древесину, тонкий пластик, гипсокартон и газосиликат. Будет полезен как профессиональному мастеру, так и домашнему умельцу. Перед эксплуатацией необходимо изучить инструкцию как диска, так и углошлифовальной машины.
Преимущества
- Высокий ресурс — усиленные режущие пластины изготовлены из высокотвердого сплава карбида вольфрама YG8, прочный корпус не деформируется даже при интенсивном использовании.
- Функциональность — особая форма режущих пластин позволяет делать поперечные выборки древесины и других материалов.
- Высокое качество выполняемых работ — за счет продуманной геометрии диск быстро и плавно режет материалы без рывков.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Бренд
Назначение
для пил
Материал
сталь 65Mn
Материал назначения
пластик, универсальный
Диаметр, мм
125
Посадочный квадрат, мм
22
Посадочный диаметр, мм
22, 23
Максимальный диаметр, мм
125
Ширина, мм
4
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Пильный диск - 1 шт
Развернуть
Страна производитель
Китай
Пильный диск для УШМ Denzel Мультирез 73398 диаметром 125 х 22,2 мм, — оснастка для углошлифовальных машин, позволяющая быстро распилить древесину, тонкий пластик, гипсокартон и газосиликат. Будет полезен как профессиональному мастеру, так и домашнему умельцу. Перед эксплуатацией необходимо изучить инструкцию как диска, так и углошлифовальной машины.
Преимущества
- Высокий ресурс — усиленные режущие пластины изготовлены из высокотвердого сплава карбида вольфрама YG8, прочный корпус не деформируется даже при интенсивном использовании.
- Функциональность — особая форма режущих пластин позволяет делать поперечные выборки древесины и других материалов.
- Высокое качество выполняемых работ — за счет продуманной геометрии диск быстро и плавно режет материалы без рывков.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Диск пильный для УШМ DENZEL 73398, Мультирез, 125 х 22,2 мм - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 700 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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