Пильный диск по дереву с гвоздями DENZEL 733947, ф185 х 20 мм, 40 зубов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для пил
Диаметр, мм
185
Посадочный квадрат, мм
20
Посадочный диаметр, мм
20
Минимальный диаметр, мм
185
Максимальный диаметр, мм
185
Количество зубьев
40
Ширина, мм
1.4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
920 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 746455
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Назначение
для пил
Материал
сталь 65Mn
Диаметр, мм
185
Посадочный квадрат, мм
20
Посадочный диаметр, мм
20
Минимальный диаметр, мм
185
Максимальный диаметр, мм
185
Количество зубьев
40
Ширина, мм
1.4
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Пильный диск - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х25х1
Вес, г.
360
Описание товара Пильный диск по дереву с гвоздями DENZEL 733947, ф185 х 20 мм, 40 зубов
Пильный диск по дереву с гвоздями DENZEL 733947, ф185 х 20 мм, 40 зубов
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 880 руб.220 руб. в СплитБур по бетону DENZEL 705046, двойная спираль, Cobalt W-tip, 18x6...
-
В наличииЦена 880 руб.220 руб. в СплитДиск алмазный отрезной сплошной Matrix 73128, 180 х 22,2 мм, сух...
-
В наличииЦена 880 руб.220 руб. в СплитПильный диск по дереву DENZEL 733487, ф210 х 30 мм, 24 зубьев
-
В наличииЦена 890 руб.223 руб. в СплитСверло ступенчатое Matrix 72359, 4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-2...
-
В наличииЦена 890 руб.223 руб. в СплитНабор сверл по металлу СИБРТЕХ 723887, 1-10 мм (через 0,5 мм), H...
-
В наличииЦена 890 руб.223 руб. в СплитКоронка алмазная по керамической плитке и стеклу СИБРТЕХ 72727, ...
-
В наличииЦена 890 руб.223 руб. в СплитНабор щеток для дрели DENZEL 74493, 2 Плоские 50-75мм, 3 Чашки 2...
-
В наличииЦена 890 руб.223 руб. в СплитЩетка для УШМ Matrix 74674, Heavy Duty, 125 мм, М14, Чашка, круч...
-
В наличииЦена 900 руб.225 руб. в СплитКоронка твердосплавная по бетону Matrix 70383, M22 х 80 мм
-
В наличииЦена 900 руб.225 руб. в СплитНабор сверл зенкеров по дереву DENZEL 704272, 3-10 мм, 7 шт
-
В наличииЦена 900 руб.225 руб. в СплитНабор сверл Форстнера по дереву Sparta 704405, 10-15-20-25-35 мм...
-
В наличииЦена 900 руб.225 руб. в СплитНасадка для миксера СИБРТЕХ 848987, для легких растворов, 140 х ...
Бренд
Назначение
для пил
Материал
сталь 65Mn
Диаметр, мм
185
Посадочный квадрат, мм
20
Посадочный диаметр, мм
20
Минимальный диаметр, мм
185
Максимальный диаметр, мм
185
Количество зубьев
40
Ширина, мм
1.4
Количество предметов в комплекте
1
Развернуть
Комплектация
Пильный диск - 1 шт
Страна производитель
Китай
Пильный диск по дереву с гвоздями DENZEL 733947, ф185 х 20 мм, 40 зубов
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Пильный диск по дереву с гвоздями DENZEL 733947, ф185 х 20 мм, 40 зубов - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Пильный диск по дереву с гвоздями DENZEL 733947, ф185 х 20 мм, 40 зубов