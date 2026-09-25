Пильный диск по дереву с гвоздями DENZEL 733917, ф165 х 20 мм, 20 зубов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для пил
Диаметр, мм
165
Посадочный квадрат, мм
20
Посадочный диаметр, мм
20
Максимальный диаметр, мм
165
Количество зубьев
20
Ширина, мм
1.4
Комплектация
Пильный диск - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
860 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 746452
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Характеристики
Бренд
Назначение
для пил
Материал
сталь 65Mn
Диаметр, мм
165
Посадочный квадрат, мм
20
Посадочный диаметр, мм
20
Максимальный диаметр, мм
165
Количество зубьев
20
Ширина, мм
1.4
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Пильный диск - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х21х1
Вес, г.
260
Описание товара Пильный диск по дереву с гвоздями DENZEL 733917, ф165 х 20 мм, 20 зубов
Пильный диск по дереву с гвоздями DENZEL 733917, ф165 х 20 мм, 20 зубов
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Бренд
Назначение
для пил
Материал
сталь 65Mn
Диаметр, мм
165
Посадочный квадрат, мм
20
Посадочный диаметр, мм
20
Максимальный диаметр, мм
165
Количество зубьев
20
Ширина, мм
1.4
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Пильный диск - 1 шт
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Страна производитель
Китай
Пильный диск по дереву с гвоздями DENZEL 733917, ф165 х 20 мм, 20 зубов
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Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Пильный диск по дереву с гвоздями DENZEL 733917, ф165 х 20 мм, 20 зубов - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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