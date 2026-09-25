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Пильный диск по ламинату DENZEL 733877, ф250 х 30 мм, 80 зубьев купить с доставкой в Москве
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Пильный диск по ламинату DENZEL 733877, ф250 х 30 мм, 80 зубьев

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Пильный диск по ламинату DENZEL 733877, ф250 х 30 мм, 80 зубьев - фото 1
Пильный диск по ламинату DENZEL 733877, ф250 х 30 мм, 80 зубьев - фото 2
Пильный диск по ламинату DENZEL 733877, ф250 х 30 мм, 80 зубьев - фото 3
Пильный диск по ламинату DENZEL 733877, ф250 х 30 мм, 80 зубьев - фото 4
Пильный диск по ламинату DENZEL 733877, ф250 х 30 мм, 80 зубьев - фото 5
Пильный диск по ламинату DENZEL 733877, ф250 х 30 мм, 80 зубьев - фото 6
Пильный диск по ламинату DENZEL 733877, ф250 х 30 мм, 80 зубьев - фото 7
Пильный диск по ламинату DENZEL 733877, ф250 х 30 мм, 80 зубьев - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для пил
Диаметр, мм
250
Посадочный диаметр, мм
30
Минимальный диаметр, мм
250
Количество зубьев
80
Ширина, мм
2
Комплектация
Пильный диск - 1 шт
  • Пильный диск по ламинату DENZEL 733877, ф250 х 30 мм, 80 зубьев - фото 1
  • Пильный диск по ламинату DENZEL 733877, ф250 х 30 мм, 80 зубьев - фото 2
  • Пильный диск по ламинату DENZEL 733877, ф250 х 30 мм, 80 зубьев - фото 3
  • Пильный диск по ламинату DENZEL 733877, ф250 х 30 мм, 80 зубьев - фото 4
  • Пильный диск по ламинату DENZEL 733877, ф250 х 30 мм, 80 зубьев - фото 5
  • Пильный диск по ламинату DENZEL 733877, ф250 х 30 мм, 80 зубьев - фото 6
  • Пильный диск по ламинату DENZEL 733877, ф250 х 30 мм, 80 зубьев - фото 7
  • Пильный диск по ламинату DENZEL 733877, ф250 х 30 мм, 80 зубьев - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 360 руб. 
Начислим 38 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746449
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Пильный диск по ламинату DENZEL 733877, ф250 х 30 мм, 80 зубьев
2 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Назначение
для пил
Материал
сталь 65Mn
Диаметр, мм
250
Посадочный диаметр, мм
30
Минимальный диаметр, мм
250
Количество зубьев
80
Ширина, мм
2
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Пильный диск - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х30х1
Вес, г.
870

Описание товара Пильный диск по ламинату DENZEL 733877, ф250 х 30 мм, 80 зубьев

Пильный диск Denzel 733877 диаметром 250 x 30 мм, с 80 зубьями, используется для точного распиливания ламината, ЛДСП, МДФ, фанеры, паркетной доски. 80 мелких трапециевидно-плоских зубьев с положительным углом заточки позволяют эффективно решать поставленные задачи, обеспечивая максимально чистый рез. Диск устанавливается на циркулярную или торцовочную пилу, а также на распиловочный станок. Можно установить оснастку на инструмент с другим посадочным диаметром — для этого предусмотрено переходное кольцо 30/20 мм.

Преимущества

  • Эффективность — зубья из твердого сплава YG6X, прошедшие многоступенчатую заточку, обеспечивают высокую производительность.
  • Надежность — термически обработанная основа из пружинной стали 65Mn выдерживает высокие динамические нагрузки без риска деформации.
  • Высокое качество выполняемых работ — компенсационные прорези снижают вибрации, обеспечивая ровный рез.
  • Прочность — твердосплавные пластины надежно зафиксированы при помощи термостойкого припоя с повышенным содержанием серебра.
  • Коррозионная стойкость — покрытый защитным лаком корпус и никелированное переходное кольцо устойчивы к разрушению.



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Отзывы о товаре Пильный диск по ламинату DENZEL 733877, ф250 х 30 мм, 80 зубьев




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Назначение
для пил
Материал
сталь 65Mn
Диаметр, мм
250
Посадочный диаметр, мм
30
Минимальный диаметр, мм
250
Количество зубьев
80
Ширина, мм
2
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Пильный диск - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Пильный диск Denzel 733877 диаметром 250 x 30 мм, с 80 зубьями, используется для точного распиливания ламината, ЛДСП, МДФ, фанеры, паркетной доски. 80 мелких трапециевидно-плоских зубьев с положительным углом заточки позволяют эффективно решать поставленные задачи, обеспечивая максимально чистый рез. Диск устанавливается на циркулярную или торцовочную пилу, а также на распиловочный станок. Можно установить оснастку на инструмент с другим посадочным диаметром — для этого предусмотрено переходное кольцо 30/20 мм.

Преимущества

  • Эффективность — зубья из твердого сплава YG6X, прошедшие многоступенчатую заточку, обеспечивают высокую производительность.
  • Надежность — термически обработанная основа из пружинной стали 65Mn выдерживает высокие динамические нагрузки без риска деформации.
  • Высокое качество выполняемых работ — компенсационные прорези снижают вибрации, обеспечивая ровный рез.
  • Прочность — твердосплавные пластины надежно зафиксированы при помощи термостойкого припоя с повышенным содержанием серебра.
  • Коррозионная стойкость — покрытый защитным лаком корпус и никелированное переходное кольцо устойчивы к разрушению.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Отзывы


Пильный диск по ламинату DENZEL 733877, ф250 х 30 мм, 80 зубьев - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2360 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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