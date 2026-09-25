Top.Mail.Ru
Пильный диск по ламинату DENZEL 733827, ф160 х 20 мм, 48 зубьев купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Пильный диск по ламинату DENZEL 733827, ф160 х 20 мм, 48 зубьев

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Пильный диск по ламинату DENZEL 733827, ф160 х 20 мм, 48 зубьев - фото 1
Пильный диск по ламинату DENZEL 733827, ф160 х 20 мм, 48 зубьев - фото 2
Пильный диск по ламинату DENZEL 733827, ф160 х 20 мм, 48 зубьев - фото 3
Пильный диск по ламинату DENZEL 733827, ф160 х 20 мм, 48 зубьев - фото 4
Пильный диск по ламинату DENZEL 733827, ф160 х 20 мм, 48 зубьев - фото 5
Пильный диск по ламинату DENZEL 733827, ф160 х 20 мм, 48 зубьев - фото 6
Пильный диск по ламинату DENZEL 733827, ф160 х 20 мм, 48 зубьев - фото 7
Пильный диск по ламинату DENZEL 733827, ф160 х 20 мм, 48 зубьев - фото 8
Пильный диск по ламинату DENZEL 733827, ф160 х 20 мм, 48 зубьев - фото 9
Пильный диск по ламинату DENZEL 733827, ф160 х 20 мм, 48 зубьев - фото 10
Пильный диск по ламинату DENZEL 733827, ф160 х 20 мм, 48 зубьев - фото 11
Пильный диск по ламинату DENZEL 733827, ф160 х 20 мм, 48 зубьев - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для пил
Материал назначения
древесина, пластик
Диаметр, мм
160
Посадочный диаметр, мм
20
Минимальный диаметр, мм
160
Зернистость (P; F)
48
Количество зубьев
48
Длина, мм
160
  • Пильный диск по ламинату DENZEL 733827, ф160 х 20 мм, 48 зубьев - фото 1
  • Пильный диск по ламинату DENZEL 733827, ф160 х 20 мм, 48 зубьев - фото 2
  • Пильный диск по ламинату DENZEL 733827, ф160 х 20 мм, 48 зубьев - фото 3
  • Пильный диск по ламинату DENZEL 733827, ф160 х 20 мм, 48 зубьев - фото 4
  • Пильный диск по ламинату DENZEL 733827, ф160 х 20 мм, 48 зубьев - фото 5
  • Пильный диск по ламинату DENZEL 733827, ф160 х 20 мм, 48 зубьев - фото 6
  • Пильный диск по ламинату DENZEL 733827, ф160 х 20 мм, 48 зубьев - фото 7
  • Пильный диск по ламинату DENZEL 733827, ф160 х 20 мм, 48 зубьев - фото 8
  • Пильный диск по ламинату DENZEL 733827, ф160 х 20 мм, 48 зубьев - фото 9
  • Пильный диск по ламинату DENZEL 733827, ф160 х 20 мм, 48 зубьев - фото 10
  • Пильный диск по ламинату DENZEL 733827, ф160 х 20 мм, 48 зубьев - фото 11
  • Пильный диск по ламинату DENZEL 733827, ф160 х 20 мм, 48 зубьев - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 020 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746444
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Пильный диск по ламинату DENZEL 733827, ф160 х 20 мм, 48 зубьев
1 020 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Назначение
для пил
Материал
сталь 65Mn
Материал назначения
древесина, пластик
Диаметр, мм
160
Посадочный диаметр, мм
20
Минимальный диаметр, мм
160
Зернистость (P; F)
48
Количество зубьев
48
Длина, мм
160
Ширина, мм
20
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Пильный диск - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х21х1
Вес, г.
290

Описание товара Пильный диск по ламинату DENZEL 733827, ф160 х 20 мм, 48 зубьев

Пильный диск Denzel 733827 диаметром 160 x 20 мм, с 48 зубьями, используется для распиливания ламината, ЛДСП, МДФ, фанеры, паркетной доски. 48 трапециевидно-плоских зубьев с положительным углом заточки позволяют эффективно решать поставленные задачи, обеспечивая чистый рез. Тип реза — стандартный. Диск устанавливается на циркулярную или торцовочную пилу, а также на распиловочный станок. Можно установить оснастку на инструмент с другим посадочным диаметром — для этого предусмотрено переходное кольцо 20/16 мм.

Преимущества

  • Эффективность — зубья из твердого сплава YG6X, прошедшие многоступенчатую заточку, обеспечивают высокую производительность.
  • Надежность — термически обработанная основа из пружинной стали 65Mn выдерживает высокие динамические нагрузки без риска деформации.
  • Высокое качество выполняемых работ — компенсационные прорези снижают вибрации, обеспечивая ровный рез.
  • Прочность — твердосплавные пластины надежно зафиксированы при помощи термостойкого припоя с повышенным содержанием серебра.
  • Коррозионная стойкость — покрытый защитным лаком корпус и никелированное переходное кольцо устойчивы к разрушению.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Пильный диск по ламинату DENZEL 733827, ф160 х 20 мм, 48 зубьев




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
DENZEL
Назначение
для пил
Материал
сталь 65Mn
Материал назначения
древесина, пластик
Диаметр, мм
160
Посадочный диаметр, мм
20
Минимальный диаметр, мм
160
Зернистость (P; F)
48
Количество зубьев
48
Длина, мм
160
Ширина, мм
20
Развернуть
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Пильный диск - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Пильный диск Denzel 733827 диаметром 160 x 20 мм, с 48 зубьями, используется для распиливания ламината, ЛДСП, МДФ, фанеры, паркетной доски. 48 трапециевидно-плоских зубьев с положительным углом заточки позволяют эффективно решать поставленные задачи, обеспечивая чистый рез. Тип реза — стандартный. Диск устанавливается на циркулярную или торцовочную пилу, а также на распиловочный станок. Можно установить оснастку на инструмент с другим посадочным диаметром — для этого предусмотрено переходное кольцо 20/16 мм.

Преимущества

  • Эффективность — зубья из твердого сплава YG6X, прошедшие многоступенчатую заточку, обеспечивают высокую производительность.
  • Надежность — термически обработанная основа из пружинной стали 65Mn выдерживает высокие динамические нагрузки без риска деформации.
  • Высокое качество выполняемых работ — компенсационные прорези снижают вибрации, обеспечивая ровный рез.
  • Прочность — твердосплавные пластины надежно зафиксированы при помощи термостойкого припоя с повышенным содержанием серебра.
  • Коррозионная стойкость — покрытый защитным лаком корпус и никелированное переходное кольцо устойчивы к разрушению.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пильный диск по ламинату DENZEL 733827, ф160 х 20 мм, 48 зубьев - купить по цене 1020 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...