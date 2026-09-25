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Пильный диск по ламинату DENZEL 733817, ф140 х 20 мм, 48 зубьев купить с доставкой в Москве
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Пильный диск по ламинату DENZEL 733817, ф140 х 20 мм, 48 зубьев

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Пильный диск по ламинату DENZEL 733817, ф140 х 20 мм, 48 зубьев - фото 1
Пильный диск по ламинату DENZEL 733817, ф140 х 20 мм, 48 зубьев - фото 2
Пильный диск по ламинату DENZEL 733817, ф140 х 20 мм, 48 зубьев - фото 3
Пильный диск по ламинату DENZEL 733817, ф140 х 20 мм, 48 зубьев - фото 4
Пильный диск по ламинату DENZEL 733817, ф140 х 20 мм, 48 зубьев - фото 5
Пильный диск по ламинату DENZEL 733817, ф140 х 20 мм, 48 зубьев - фото 6
Пильный диск по ламинату DENZEL 733817, ф140 х 20 мм, 48 зубьев - фото 7
Пильный диск по ламинату DENZEL 733817, ф140 х 20 мм, 48 зубьев - фото 8
Пильный диск по ламинату DENZEL 733817, ф140 х 20 мм, 48 зубьев - фото 9
Пильный диск по ламинату DENZEL 733817, ф140 х 20 мм, 48 зубьев - фото 10
Пильный диск по ламинату DENZEL 733817, ф140 х 20 мм, 48 зубьев - фото 11
Пильный диск по ламинату DENZEL 733817, ф140 х 20 мм, 48 зубьев - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для пил
Диаметр, мм
140
Диаметр резьбы (М)
M10
Крепление оснастки
зажим
Посадочный квадрат, мм
20
Посадочный диаметр, мм
20
Зернистость (P; F)
1
Количество зубьев
48
  • Пильный диск по ламинату DENZEL 733817, ф140 х 20 мм, 48 зубьев - фото 1
  • Пильный диск по ламинату DENZEL 733817, ф140 х 20 мм, 48 зубьев - фото 2
  • Пильный диск по ламинату DENZEL 733817, ф140 х 20 мм, 48 зубьев - фото 3
  • Пильный диск по ламинату DENZEL 733817, ф140 х 20 мм, 48 зубьев - фото 4
  • Пильный диск по ламинату DENZEL 733817, ф140 х 20 мм, 48 зубьев - фото 5
  • Пильный диск по ламинату DENZEL 733817, ф140 х 20 мм, 48 зубьев - фото 6
  • Пильный диск по ламинату DENZEL 733817, ф140 х 20 мм, 48 зубьев - фото 7
  • Пильный диск по ламинату DENZEL 733817, ф140 х 20 мм, 48 зубьев - фото 8
  • Пильный диск по ламинату DENZEL 733817, ф140 х 20 мм, 48 зубьев - фото 9
  • Пильный диск по ламинату DENZEL 733817, ф140 х 20 мм, 48 зубьев - фото 10
  • Пильный диск по ламинату DENZEL 733817, ф140 х 20 мм, 48 зубьев - фото 11
  • Пильный диск по ламинату DENZEL 733817, ф140 х 20 мм, 48 зубьев - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
800 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746443
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Пильный диск по ламинату DENZEL 733817, ф140 х 20 мм, 48 зубьев
800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Назначение
для пил
Материал
сталь 65Mn
Диаметр, мм
140
Диаметр резьбы (М)
M10
Крепление оснастки
зажим
Посадочный квадрат, мм
20
Посадочный диаметр, мм
20
Зернистость (P; F)
1
Количество зубьев
48
Длина, мм
140
Ширина, мм
1
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Пильный диск - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х21х1
Вес, г.
200

Описание товара Пильный диск по ламинату DENZEL 733817, ф140 х 20 мм, 48 зубьев

Пильный диск Denzel 733817 диаметром 140 x 20 мм, с 48 зубьями, используется для распиливания ламината, ЛДСП, МДФ, фанеры, паркетной доски. 48 трапециевидно-плоских зубьев с положительным углом заточки позволяют эффективно решать поставленные задачи, обеспечивая чистый рез. Тип реза — стандартный. Диск устанавливается на циркулярную или торцовочную пилу, а также на распиловочный станок. Можно установить оснастку на инструмент с другим посадочным диаметром — для этого предусмотрено переходное кольцо 20/16 мм.

Преимущества

  • Эффективность — зубья из твердого сплава YG6X, прошедшие многоступенчатую заточку, обеспечивают высокую производительность.
  • Надежность — термически обработанная основа из пружинной стали 65Mn выдерживает высокие динамические нагрузки без риска деформации.
  • Высокое качество выполняемых работ — компенсационные прорези снижают вибрации, обеспечивая ровный рез.
  • Прочность — твердосплавные пластины надежно зафиксированы при помощи термостойкого припоя с повышенным содержанием серебра.
  • Коррозионная стойкость — покрытый защитным лаком корпус и никелированное переходное кольцо устойчивы к разрушению.



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Отзывы о товаре Пильный диск по ламинату DENZEL 733817, ф140 х 20 мм, 48 зубьев




Магазины и пункты выдачи в Москве


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Характеристики
Бренд
DENZEL
Назначение
для пил
Материал
сталь 65Mn
Диаметр, мм
140
Диаметр резьбы (М)
M10
Крепление оснастки
зажим
Посадочный квадрат, мм
20
Посадочный диаметр, мм
20
Зернистость (P; F)
1
Количество зубьев
48
Длина, мм
140
Развернуть
Ширина, мм
1
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Пильный диск - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Пильный диск Denzel 733817 диаметром 140 x 20 мм, с 48 зубьями, используется для распиливания ламината, ЛДСП, МДФ, фанеры, паркетной доски. 48 трапециевидно-плоских зубьев с положительным углом заточки позволяют эффективно решать поставленные задачи, обеспечивая чистый рез. Тип реза — стандартный. Диск устанавливается на циркулярную или торцовочную пилу, а также на распиловочный станок. Можно установить оснастку на инструмент с другим посадочным диаметром — для этого предусмотрено переходное кольцо 20/16 мм.

Преимущества

  • Эффективность — зубья из твердого сплава YG6X, прошедшие многоступенчатую заточку, обеспечивают высокую производительность.
  • Надежность — термически обработанная основа из пружинной стали 65Mn выдерживает высокие динамические нагрузки без риска деформации.
  • Высокое качество выполняемых работ — компенсационные прорези снижают вибрации, обеспечивая ровный рез.
  • Прочность — твердосплавные пластины надежно зафиксированы при помощи термостойкого припоя с повышенным содержанием серебра.
  • Коррозионная стойкость — покрытый защитным лаком корпус и никелированное переходное кольцо устойчивы к разрушению.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Отзывы


Пильный диск по ламинату DENZEL 733817, ф140 х 20 мм, 48 зубьев - по цене 800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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