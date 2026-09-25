Top.Mail.Ru
Пильный диск по алюминию DENZEL 733767, ф190 х 20 мм, 64 зубьев купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Пильный диск по алюминию DENZEL 733767, ф190 х 20 мм, 64 зубьев

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Пильный диск по алюминию DENZEL 733767, ф190 х 20 мм, 64 зубьев - фото 1
Пильный диск по алюминию DENZEL 733767, ф190 х 20 мм, 64 зубьев - фото 2
Пильный диск по алюминию DENZEL 733767, ф190 х 20 мм, 64 зубьев - фото 3
Пильный диск по алюминию DENZEL 733767, ф190 х 20 мм, 64 зубьев - фото 4
Пильный диск по алюминию DENZEL 733767, ф190 х 20 мм, 64 зубьев - фото 5
Пильный диск по алюминию DENZEL 733767, ф190 х 20 мм, 64 зубьев - фото 6
Пильный диск по алюминию DENZEL 733767, ф190 х 20 мм, 64 зубьев - фото 7
Пильный диск по алюминию DENZEL 733767, ф190 х 20 мм, 64 зубьев - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для пил
Материал назначения
Металл
Диаметр, мм
190
Диаметр резьбы (М)
M10
Посадочный квадрат, мм
20
Посадочный диаметр, мм
20
Количество зубьев
64
Длина, мм
190
  • Пильный диск по алюминию DENZEL 733767, ф190 х 20 мм, 64 зубьев - фото 1
  • Пильный диск по алюминию DENZEL 733767, ф190 х 20 мм, 64 зубьев - фото 2
  • Пильный диск по алюминию DENZEL 733767, ф190 х 20 мм, 64 зубьев - фото 3
  • Пильный диск по алюминию DENZEL 733767, ф190 х 20 мм, 64 зубьев - фото 4
  • Пильный диск по алюминию DENZEL 733767, ф190 х 20 мм, 64 зубьев - фото 5
  • Пильный диск по алюминию DENZEL 733767, ф190 х 20 мм, 64 зубьев - фото 6
  • Пильный диск по алюминию DENZEL 733767, ф190 х 20 мм, 64 зубьев - фото 7
  • Пильный диск по алюминию DENZEL 733767, ф190 х 20 мм, 64 зубьев - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 170 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746438
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Пильный диск по алюминию DENZEL 733767, ф190 х 20 мм, 64 зубьев
1 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Назначение
для пил
Материал
сталь 65Mn
Материал назначения
Металл
Диаметр, мм
190
Диаметр резьбы (М)
M10
Посадочный квадрат, мм
20
Посадочный диаметр, мм
20
Количество зубьев
64
Длина, мм
190
Ширина, мм
1.8
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Пильный диск - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х25х1
Вес, г.
420

Описание товара Пильный диск по алюминию DENZEL 733767, ф190 х 20 мм, 64 зубьев

Пильный диск Denzel 733767 диаметром 190 x 20 мм, с 64 зубьями, предназначен для точного распиливания заготовок из алюминия, пластика, цветных металлов. Устанавливается на циркулярную или торцовочную пилу, также возможно использование с распиловочным станком. Зубья трапециевидно-плоского типа (TCG) с отрицательным углом заточки обеспечивают ровный рез без сколов. В комплект поставки входит переходное кольцо 20/16 мм, позволяющее изменить посадочный диаметр при необходимости.

Преимущества

  • Надежность — термически обработанная основа из пружинной стали 65Mn выдерживает высокие динамические нагрузки без риска деформации.
  • Эффективность — режущая часть из твердого сплава YC1, прошедшая многоступенчатую заточку, позволяет успешно справляться с прочными материалами.
  • Высокое качество реза — компенсационные прорези снижают вибрации, рабочая часть с мелкими зубьями обеспечивает получение чистой кромки без заусенцев.
  • Прочность — твердосплавные пластины надежно зафиксированы при помощи термостойкого припоя с повышенным содержанием серебра.
  • Коррозионная стойкость — покрытый защитным лаком корпус и никелированное переходное кольцо устойчивы к разрушению.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Пильный диск по алюминию DENZEL 733767, ф190 х 20 мм, 64 зубьев




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
DENZEL
Назначение
для пил
Материал
сталь 65Mn
Материал назначения
Металл
Диаметр, мм
190
Диаметр резьбы (М)
M10
Посадочный квадрат, мм
20
Посадочный диаметр, мм
20
Количество зубьев
64
Длина, мм
190
Ширина, мм
1.8
Развернуть
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Пильный диск - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Пильный диск Denzel 733767 диаметром 190 x 20 мм, с 64 зубьями, предназначен для точного распиливания заготовок из алюминия, пластика, цветных металлов. Устанавливается на циркулярную или торцовочную пилу, также возможно использование с распиловочным станком. Зубья трапециевидно-плоского типа (TCG) с отрицательным углом заточки обеспечивают ровный рез без сколов. В комплект поставки входит переходное кольцо 20/16 мм, позволяющее изменить посадочный диаметр при необходимости.

Преимущества

  • Надежность — термически обработанная основа из пружинной стали 65Mn выдерживает высокие динамические нагрузки без риска деформации.
  • Эффективность — режущая часть из твердого сплава YC1, прошедшая многоступенчатую заточку, позволяет успешно справляться с прочными материалами.
  • Высокое качество реза — компенсационные прорези снижают вибрации, рабочая часть с мелкими зубьями обеспечивает получение чистой кромки без заусенцев.
  • Прочность — твердосплавные пластины надежно зафиксированы при помощи термостойкого припоя с повышенным содержанием серебра.
  • Коррозионная стойкость — покрытый защитным лаком корпус и никелированное переходное кольцо устойчивы к разрушению.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пильный диск по алюминию DENZEL 733767, ф190 х 20 мм, 64 зубьев - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1170 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...