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Пильный диск по дереву DENZEL 733677, ф305 х 32 мм, 32 зубьев купить с доставкой в Москве
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Пильный диск по дереву DENZEL 733677, ф305 х 32 мм, 32 зубьев

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Пильный диск по дереву DENZEL 733677, ф305 х 32 мм, 32 зубьев - фото 1
Пильный диск по дереву DENZEL 733677, ф305 х 32 мм, 32 зубьев - фото 2
Пильный диск по дереву DENZEL 733677, ф305 х 32 мм, 32 зубьев - фото 3
Пильный диск по дереву DENZEL 733677, ф305 х 32 мм, 32 зубьев - фото 4
Пильный диск по дереву DENZEL 733677, ф305 х 32 мм, 32 зубьев - фото 5
Пильный диск по дереву DENZEL 733677, ф305 х 32 мм, 32 зубьев - фото 6
Пильный диск по дереву DENZEL 733677, ф305 х 32 мм, 32 зубьев - фото 7
Пильный диск по дереву DENZEL 733677, ф305 х 32 мм, 32 зубьев - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал назначения
древесина
Диаметр, мм
305
Диаметр резьбы (М)
метрическая (М)
Посадочный квадрат, мм
32
Посадочный диаметр, мм
32
Минимальный диаметр, мм
305
Максимальный диаметр, мм
305
Количество зубьев
32
  • Пильный диск по дереву DENZEL 733677, ф305 х 32 мм, 32 зубьев - фото 1
  • Пильный диск по дереву DENZEL 733677, ф305 х 32 мм, 32 зубьев - фото 2
  • Пильный диск по дереву DENZEL 733677, ф305 х 32 мм, 32 зубьев - фото 3
  • Пильный диск по дереву DENZEL 733677, ф305 х 32 мм, 32 зубьев - фото 4
  • Пильный диск по дереву DENZEL 733677, ф305 х 32 мм, 32 зубьев - фото 5
  • Пильный диск по дереву DENZEL 733677, ф305 х 32 мм, 32 зубьев - фото 6
  • Пильный диск по дереву DENZEL 733677, ф305 х 32 мм, 32 зубьев - фото 7
  • Пильный диск по дереву DENZEL 733677, ф305 х 32 мм, 32 зубьев - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 560 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746430
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Пильный диск по дереву DENZEL 733677, ф305 х 32 мм, 32 зубьев
1 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Материал
сталь 65Mn
Материал назначения
древесина
Диаметр, мм
305
Диаметр резьбы (М)
метрическая (М)
Посадочный квадрат, мм
32
Посадочный диаметр, мм
32
Минимальный диаметр, мм
305
Максимальный диаметр, мм
305
Количество зубьев
32
Длина, мм
2
Ширина, мм
305
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Пильный диск - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х36х1
Вес, кг.
1.2

Описание товара Пильный диск по дереву DENZEL 733677, ф305 х 32 мм, 32 зубьев

Пильный диск Denzel 733677 диаметром 305 x 32 мм, с 32 зубьями, предназначен для быстрого продольного и поперечного распила твердой и мягкой древесины, фанеры, МДФ, ДСП. 32 зуба типа ATB с режущими пластинами оптимальной геометрии обеспечивают качественный рез. Режущие пластины из твердого сплава YG6X сохраняют рабочие свойства при интенсивном использовании. Диск устанавливается на циркулярную, торцовочную пилу или на распиловочный станок. В комплект поставки входит переходное кольцо с 32 на 30 мм, что позволяет изменить посадочный размер и расширяет возможности использования диска.

Преимущества

  • Надежность — режущие пластины крепко зафиксированы методом пайки с использованием высококачественного термостойкого припоя, содержащего повышенное количество серебра.
  • Долговечность — корпус изготовлен из пружинной стали 65Mn и прошел термическую обработку, поэтому выдерживает повышенные нагрузки.
  • Высокое качество выполняемых работ — благодаря компенсационным прорезям диск не деформируется при нагрузках, обеспечивая стабильно ровный рез.
  • Защита от разрушения — корпус покрыт лаком, переходное кольцо никелировано для предотвращения образования коррозии.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Пильный диск по дереву DENZEL 733677, ф305 х 32 мм, 32 зубьев




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал
сталь 65Mn
Материал назначения
древесина
Диаметр, мм
305
Диаметр резьбы (М)
метрическая (М)
Посадочный квадрат, мм
32
Посадочный диаметр, мм
32
Минимальный диаметр, мм
305
Максимальный диаметр, мм
305
Количество зубьев
32
Длина, мм
2
Развернуть
Ширина, мм
305
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Пильный диск - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Пильный диск Denzel 733677 диаметром 305 x 32 мм, с 32 зубьями, предназначен для быстрого продольного и поперечного распила твердой и мягкой древесины, фанеры, МДФ, ДСП. 32 зуба типа ATB с режущими пластинами оптимальной геометрии обеспечивают качественный рез. Режущие пластины из твердого сплава YG6X сохраняют рабочие свойства при интенсивном использовании. Диск устанавливается на циркулярную, торцовочную пилу или на распиловочный станок. В комплект поставки входит переходное кольцо с 32 на 30 мм, что позволяет изменить посадочный размер и расширяет возможности использования диска.

Преимущества

  • Надежность — режущие пластины крепко зафиксированы методом пайки с использованием высококачественного термостойкого припоя, содержащего повышенное количество серебра.
  • Долговечность — корпус изготовлен из пружинной стали 65Mn и прошел термическую обработку, поэтому выдерживает повышенные нагрузки.
  • Высокое качество выполняемых работ — благодаря компенсационным прорезям диск не деформируется при нагрузках, обеспечивая стабильно ровный рез.
  • Защита от разрушения — корпус покрыт лаком, переходное кольцо никелировано для предотвращения образования коррозии.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пильный диск по дереву DENZEL 733677, ф305 х 32 мм, 32 зубьев – стоимость товара 1560 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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