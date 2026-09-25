Top.Mail.Ru
Пильный диск по дереву DENZEL 733667, ф300 х 30 мм, 80 зубьев купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Пильный диск по дереву DENZEL 733667, ф300 х 30 мм, 80 зубьев

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Пильный диск по дереву DENZEL 733667, ф300 х 30 мм, 80 зубьев - фото 1
Пильный диск по дереву DENZEL 733667, ф300 х 30 мм, 80 зубьев - фото 2
Пильный диск по дереву DENZEL 733667, ф300 х 30 мм, 80 зубьев - фото 3
Пильный диск по дереву DENZEL 733667, ф300 х 30 мм, 80 зубьев - фото 4
Пильный диск по дереву DENZEL 733667, ф300 х 30 мм, 80 зубьев - фото 5
Пильный диск по дереву DENZEL 733667, ф300 х 30 мм, 80 зубьев - фото 6
Пильный диск по дереву DENZEL 733667, ф300 х 30 мм, 80 зубьев - фото 7
Пильный диск по дереву DENZEL 733667, ф300 х 30 мм, 80 зубьев - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для пил
Материал назначения
древесина
Диаметр, мм
300
Посадочный диаметр, мм
30
Максимальный диаметр, мм
300
Количество зубьев
80
Длина, мм
2
Ширина, мм
30
  • Пильный диск по дереву DENZEL 733667, ф300 х 30 мм, 80 зубьев - фото 1
  • Пильный диск по дереву DENZEL 733667, ф300 х 30 мм, 80 зубьев - фото 2
  • Пильный диск по дереву DENZEL 733667, ф300 х 30 мм, 80 зубьев - фото 3
  • Пильный диск по дереву DENZEL 733667, ф300 х 30 мм, 80 зубьев - фото 4
  • Пильный диск по дереву DENZEL 733667, ф300 х 30 мм, 80 зубьев - фото 5
  • Пильный диск по дереву DENZEL 733667, ф300 х 30 мм, 80 зубьев - фото 6
  • Пильный диск по дереву DENZEL 733667, ф300 х 30 мм, 80 зубьев - фото 7
  • Пильный диск по дереву DENZEL 733667, ф300 х 30 мм, 80 зубьев - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 270 руб. 
Начислим 37 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746429
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Пильный диск по дереву DENZEL 733667, ф300 х 30 мм, 80 зубьев
2 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Назначение
для пил
Материал
сталь 65Mn
Материал назначения
древесина
Диаметр, мм
300
Посадочный диаметр, мм
30
Максимальный диаметр, мм
300
Количество зубьев
80
Длина, мм
2
Ширина, мм
30
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Пильный диск - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х36х1
Вес, кг.
1.23

Описание товара Пильный диск по дереву DENZEL 733667, ф300 х 30 мм, 80 зубьев

Пильный диск Denzel 733667 диаметром 300 x 30 мм, с 80 зубьями, предназначен для точного продольного и поперечного распила твердой и мягкой древесины, фанеры, МДФ, ДСП. 80 зубьев типа ATB с режущими пластинами оптимальной геометрии обеспечивают максимально чистый рез. Режущие пластины из твердого сплава YG6X сохраняют рабочие свойства при интенсивном использовании. Диск устанавливается на циркулярную, торцовочную пилу или на распиловочный станок. В комплект поставки входит переходное кольцо с 30 на 20 мм, что позволяет изменить посадочный размер и расширяет возможности использования диска.

Преимущества

  • Надежность — режущие пластины крепко зафиксированы методом пайки с использованием высококачественного термостойкого припоя, содержащего повышенное количество серебра.
  • Долговечность — корпус изготовлен из пружинной стали 65Mn и прошел термическую обработку, поэтому выдерживает повышенные нагрузки.
  • Высокое качество выполняемых работ — благодаря компенсационным прорезям диск не деформируется при нагрузках, обеспечивая стабильно ровный рез.
  • Защита от разрушения — корпус покрыт лаком, переходное кольцо никелировано для предотвращения образования коррозии.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Пильный диск по дереву DENZEL 733667, ф300 х 30 мм, 80 зубьев




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
DENZEL
Назначение
для пил
Материал
сталь 65Mn
Материал назначения
древесина
Диаметр, мм
300
Посадочный диаметр, мм
30
Максимальный диаметр, мм
300
Количество зубьев
80
Длина, мм
2
Ширина, мм
30
Количество предметов в комплекте
1
Развернуть
Комплектация
Пильный диск - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Пильный диск Denzel 733667 диаметром 300 x 30 мм, с 80 зубьями, предназначен для точного продольного и поперечного распила твердой и мягкой древесины, фанеры, МДФ, ДСП. 80 зубьев типа ATB с режущими пластинами оптимальной геометрии обеспечивают максимально чистый рез. Режущие пластины из твердого сплава YG6X сохраняют рабочие свойства при интенсивном использовании. Диск устанавливается на циркулярную, торцовочную пилу или на распиловочный станок. В комплект поставки входит переходное кольцо с 30 на 20 мм, что позволяет изменить посадочный размер и расширяет возможности использования диска.

Преимущества

  • Надежность — режущие пластины крепко зафиксированы методом пайки с использованием высококачественного термостойкого припоя, содержащего повышенное количество серебра.
  • Долговечность — корпус изготовлен из пружинной стали 65Mn и прошел термическую обработку, поэтому выдерживает повышенные нагрузки.
  • Высокое качество выполняемых работ — благодаря компенсационным прорезям диск не деформируется при нагрузках, обеспечивая стабильно ровный рез.
  • Защита от разрушения — корпус покрыт лаком, переходное кольцо никелировано для предотвращения образования коррозии.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пильный диск по дереву DENZEL 733667, ф300 х 30 мм, 80 зубьев - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2270 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...