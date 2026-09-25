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Пильный диск по дереву DENZEL 733507, ф216 х 20 мм, 24 зубьев купить с доставкой в Москве
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Пильный диск по дереву DENZEL 733507, ф216 х 20 мм, 24 зубьев

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Пильный диск по дереву DENZEL 733507, ф216 х 20 мм, 24 зубьев - фото 1
Пильный диск по дереву DENZEL 733507, ф216 х 20 мм, 24 зубьев - фото 2
Пильный диск по дереву DENZEL 733507, ф216 х 20 мм, 24 зубьев - фото 3
Пильный диск по дереву DENZEL 733507, ф216 х 20 мм, 24 зубьев - фото 4
Пильный диск по дереву DENZEL 733507, ф216 х 20 мм, 24 зубьев - фото 5
Пильный диск по дереву DENZEL 733507, ф216 х 20 мм, 24 зубьев - фото 6
Пильный диск по дереву DENZEL 733507, ф216 х 20 мм, 24 зубьев - фото 7
Пильный диск по дереву DENZEL 733507, ф216 х 20 мм, 24 зубьев - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для пил
Материал назначения
древесина
Диаметр, мм
216
Посадочный диаметр, мм
20
Минимальный диаметр, мм
216
Количество зубьев
24
Ширина, мм
1.4
Комплектация
Пильный диск - 1 шт
  • Пильный диск по дереву DENZEL 733507, ф216 х 20 мм, 24 зубьев - фото 1
  • Пильный диск по дереву DENZEL 733507, ф216 х 20 мм, 24 зубьев - фото 2
  • Пильный диск по дереву DENZEL 733507, ф216 х 20 мм, 24 зубьев - фото 3
  • Пильный диск по дереву DENZEL 733507, ф216 х 20 мм, 24 зубьев - фото 4
  • Пильный диск по дереву DENZEL 733507, ф216 х 20 мм, 24 зубьев - фото 5
  • Пильный диск по дереву DENZEL 733507, ф216 х 20 мм, 24 зубьев - фото 6
  • Пильный диск по дереву DENZEL 733507, ф216 х 20 мм, 24 зубьев - фото 7
  • Пильный диск по дереву DENZEL 733507, ф216 х 20 мм, 24 зубьев - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 746414
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Характеристики

Бренд
DENZEL
Назначение
для пил
Материал
сталь 65Mn
Материал назначения
древесина
Диаметр, мм
216
Посадочный диаметр, мм
20
Минимальный диаметр, мм
216
Количество зубьев
24
Ширина, мм
1.4
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Пильный диск - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х28х1
Вес, г.
470

Описание товара Пильный диск по дереву DENZEL 733507, ф216 х 20 мм, 24 зубьев

Пильный диск Denzel 733507 диаметром 216 x 20 мм, с 24 зубьями, предназначен для продольного и поперечного распила твердой и мягкой древесины, фанеры, МДФ, ДСП. 24 зуба типа ATB с режущими пластинами оптимальной геометрии обеспечивают быстрый рез. Режущие пластины из твердого сплава YG6X сохраняют рабочие свойства при интенсивном использовании. Диск устанавливается на циркулярную, торцовочную пилу или на распиловочный станок. В комплект поставки входит переходное кольцо с 20 на 16 мм, что позволяет изменить посадочный размер и расширяет возможности использования диска.

Преимущества

  • Надежность — режущие пластины крепко зафиксированы методом пайки с использованием высококачественного термостойкого припоя, содержащего повышенное количество серебра.
  • Долговечность — корпус изготовлен из пружинной стали 65Mn и прошел термическую обработку, поэтому выдерживает повышенные нагрузки.
  • Высокое качество выполняемых работ — благодаря компенсационным прорезям диск не деформируется при нагрузках, обеспечивая стабильно ровный рез.
  • Защита от разрушения — корпус покрыт лаком, переходное кольцо никелировано для предотвращения образования коррозии.



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Отзывы о товаре Пильный диск по дереву DENZEL 733507, ф216 х 20 мм, 24 зубьев




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Назначение
для пил
Материал
сталь 65Mn
Материал назначения
древесина
Диаметр, мм
216
Посадочный диаметр, мм
20
Минимальный диаметр, мм
216
Количество зубьев
24
Ширина, мм
1.4
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Пильный диск - 1 шт
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Страна производитель
Китай
Описание

Пильный диск Denzel 733507 диаметром 216 x 20 мм, с 24 зубьями, предназначен для продольного и поперечного распила твердой и мягкой древесины, фанеры, МДФ, ДСП. 24 зуба типа ATB с режущими пластинами оптимальной геометрии обеспечивают быстрый рез. Режущие пластины из твердого сплава YG6X сохраняют рабочие свойства при интенсивном использовании. Диск устанавливается на циркулярную, торцовочную пилу или на распиловочный станок. В комплект поставки входит переходное кольцо с 20 на 16 мм, что позволяет изменить посадочный размер и расширяет возможности использования диска.

Преимущества

  • Надежность — режущие пластины крепко зафиксированы методом пайки с использованием высококачественного термостойкого припоя, содержащего повышенное количество серебра.
  • Долговечность — корпус изготовлен из пружинной стали 65Mn и прошел термическую обработку, поэтому выдерживает повышенные нагрузки.
  • Высокое качество выполняемых работ — благодаря компенсационным прорезям диск не деформируется при нагрузках, обеспечивая стабильно ровный рез.
  • Защита от разрушения — корпус покрыт лаком, переходное кольцо никелировано для предотвращения образования коррозии.


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