Пильный диск по дереву DENZEL 733437, ф190 х 30 мм, 48 зубьев, тонкий
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Характеристики
Описание товара Пильный диск по дереву DENZEL 733437, ф190 х 30 мм, 48 зубьев, тонкий
Тонкий пильный диск Denzel 733437 диаметром 190 x 30 мм, с 48 зубьями, устанавливается на циркулярную, торцовочную пилу или распиловочный станок и предназначен для выполнения работ по дереву. Подходит для распиливания древесины любого типа, а также фанеры, ДСП, МДФ. Зубья типа ATB обеспечивают высокое качество и скорость как продольного, так и поперечного распила. Тип реза — стандартный. Толщина диска уменьшена, что повышает производительность и снижает нагрузку на инструмент. На зубья напаяны твердосплавные пластины, длительное время сохраняющие режущую способность. Пластины из твердого сплава YG6X прошли многоступенчатую заточку, что позволило достичь оптимальной геометрии и максимальной эффективности распиловки.
Преимущества
- Надежность — режущие пластины крепко зафиксированы методом пайки с использованием высококачественного термостойкого припоя, содержащего повышенное количество серебра.
- Долговечность — корпус изготовлен из пружинной стали 65Mn и прошел термическую обработку, поэтому выдерживает повышенные нагрузки.
- Высокое качество выполняемых работ — благодаря компенсационным прорезям диск не деформируется при нагрузках, обеспечивая стабильно ровный рез.
- Защита от разрушения — корпус покрыт лаком, переходное кольцо никелировано для предотвращения образования коррозии.
- Дополнительные возможности — входящее в комплект поставки переходное кольцо с 30 на 20 мм позволяет изменить посадочный размер при необходимости.
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Тонкий пильный диск Denzel 733437 диаметром 190 x 30 мм, с 48 зубьями, устанавливается на циркулярную, торцовочную пилу или распиловочный станок и предназначен для выполнения работ по дереву. Подходит для распиливания древесины любого типа, а также фанеры, ДСП, МДФ. Зубья типа ATB обеспечивают высокое качество и скорость как продольного, так и поперечного распила. Тип реза — стандартный. Толщина диска уменьшена, что повышает производительность и снижает нагрузку на инструмент. На зубья напаяны твердосплавные пластины, длительное время сохраняющие режущую способность. Пластины из твердого сплава YG6X прошли многоступенчатую заточку, что позволило достичь оптимальной геометрии и максимальной эффективности распиловки.
Преимущества
- Надежность — режущие пластины крепко зафиксированы методом пайки с использованием высококачественного термостойкого припоя, содержащего повышенное количество серебра.
- Долговечность — корпус изготовлен из пружинной стали 65Mn и прошел термическую обработку, поэтому выдерживает повышенные нагрузки.
- Высокое качество выполняемых работ — благодаря компенсационным прорезям диск не деформируется при нагрузках, обеспечивая стабильно ровный рез.
- Защита от разрушения — корпус покрыт лаком, переходное кольцо никелировано для предотвращения образования коррозии.
- Дополнительные возможности — входящее в комплект поставки переходное кольцо с 30 на 20 мм позволяет изменить посадочный размер при необходимости.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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