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Пильный диск по дереву DENZEL 733337, ф185 х 20 мм, 48 зубьев, тонкий купить с доставкой в Москве
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Пильный диск по дереву DENZEL 733337, ф185 х 20 мм, 48 зубьев, тонкий

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Пильный диск по дереву DENZEL 733337, ф185 х 20 мм, 48 зубьев, тонкий - фото 1
Пильный диск по дереву DENZEL 733337, ф185 х 20 мм, 48 зубьев, тонкий - фото 2
Пильный диск по дереву DENZEL 733337, ф185 х 20 мм, 48 зубьев, тонкий - фото 3
Пильный диск по дереву DENZEL 733337, ф185 х 20 мм, 48 зубьев, тонкий - фото 4
Пильный диск по дереву DENZEL 733337, ф185 х 20 мм, 48 зубьев, тонкий - фото 5
Пильный диск по дереву DENZEL 733337, ф185 х 20 мм, 48 зубьев, тонкий - фото 6
Пильный диск по дереву DENZEL 733337, ф185 х 20 мм, 48 зубьев, тонкий - фото 7
Пильный диск по дереву DENZEL 733337, ф185 х 20 мм, 48 зубьев, тонкий - фото 8
Пильный диск по дереву DENZEL 733337, ф185 х 20 мм, 48 зубьев, тонкий - фото 9
Пильный диск по дереву DENZEL 733337, ф185 х 20 мм, 48 зубьев, тонкий - фото 10
Пильный диск по дереву DENZEL 733337, ф185 х 20 мм, 48 зубьев, тонкий - фото 11
Пильный диск по дереву DENZEL 733337, ф185 х 20 мм, 48 зубьев, тонкий - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для пил
Материал назначения
древесина
Диаметр, мм
185
Посадочный квадрат, мм
20
Посадочный диаметр, мм
20
Максимальный диаметр, мм
185
Зернистость (P; F)
48
Количество зубьев
48
  • Пильный диск по дереву DENZEL 733337, ф185 х 20 мм, 48 зубьев, тонкий - фото 1
  • Пильный диск по дереву DENZEL 733337, ф185 х 20 мм, 48 зубьев, тонкий - фото 2
  • Пильный диск по дереву DENZEL 733337, ф185 х 20 мм, 48 зубьев, тонкий - фото 3
  • Пильный диск по дереву DENZEL 733337, ф185 х 20 мм, 48 зубьев, тонкий - фото 4
  • Пильный диск по дереву DENZEL 733337, ф185 х 20 мм, 48 зубьев, тонкий - фото 5
  • Пильный диск по дереву DENZEL 733337, ф185 х 20 мм, 48 зубьев, тонкий - фото 6
  • Пильный диск по дереву DENZEL 733337, ф185 х 20 мм, 48 зубьев, тонкий - фото 7
  • Пильный диск по дереву DENZEL 733337, ф185 х 20 мм, 48 зубьев, тонкий - фото 8
  • Пильный диск по дереву DENZEL 733337, ф185 х 20 мм, 48 зубьев, тонкий - фото 9
  • Пильный диск по дереву DENZEL 733337, ф185 х 20 мм, 48 зубьев, тонкий - фото 10
  • Пильный диск по дереву DENZEL 733337, ф185 х 20 мм, 48 зубьев, тонкий - фото 11
  • Пильный диск по дереву DENZEL 733337, ф185 х 20 мм, 48 зубьев, тонкий - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
900 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746401
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Пильный диск по дереву DENZEL 733337, ф185 х 20 мм, 48 зубьев, тонкий
900 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Назначение
для пил
Материал
сталь 65Mn
Материал назначения
древесина
Диаметр, мм
185
Посадочный квадрат, мм
20
Посадочный диаметр, мм
20
Максимальный диаметр, мм
185
Зернистость (P; F)
48
Количество зубьев
48
Длина, мм
1
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Пильный диск - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х25х1
Вес, г.
280

Описание товара Пильный диск по дереву DENZEL 733337, ф185 х 20 мм, 48 зубьев, тонкий

Тонкий пильный диск Denzel 733337 диаметром 185 x 20 мм, с 48 зубьями, устанавливается на циркулярную, торцовочную пилу или распиловочный станок и предназначен для выполнения работ по дереву. Подходит для распиливания древесины любого типа, а также фанеры, ДСП, МДФ. Зубья типа ATB обеспечивают высокое качество и скорость как продольного, так и поперечного распила. Тип реза — стандартный. Толщина диска уменьшена, что повышает производительность и снижает нагрузку на инструмент. На зубья напаяны твердосплавные пластины, длительное время сохраняющие режущую способность. Пластины из твердого сплава YG6X прошли многоступенчатую заточку, что позволило достичь оптимальной геометрии и максимальной эффективности распиловки.

Преимущества

  • Надежность — режущие пластины крепко зафиксированы методом пайки с использованием высококачественного термостойкого припоя, содержащего повышенное количество серебра.
  • Долговечность — корпус изготовлен из пружинной стали 65Mn и прошел термическую обработку, поэтому выдерживает повышенные нагрузки.
  • Высокое качество выполняемых работ — благодаря компенсационным прорезям диск не деформируется при нагрузках, обеспечивая стабильно ровный рез.
  • Защита от разрушения — корпус покрыт лаком, переходное кольцо никелировано для предотвращения образования коррозии.
  • Дополнительные возможности — входящее в комплект поставки переходное кольцо с 20 на 16 мм позволяет изменить посадочный размер при необходимости.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Пильный диск по дереву DENZEL 733337, ф185 х 20 мм, 48 зубьев, тонкий




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Назначение
для пил
Материал
сталь 65Mn
Материал назначения
древесина
Диаметр, мм
185
Посадочный квадрат, мм
20
Посадочный диаметр, мм
20
Максимальный диаметр, мм
185
Зернистость (P; F)
48
Количество зубьев
48
Длина, мм
1
Развернуть
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Пильный диск - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Тонкий пильный диск Denzel 733337 диаметром 185 x 20 мм, с 48 зубьями, устанавливается на циркулярную, торцовочную пилу или распиловочный станок и предназначен для выполнения работ по дереву. Подходит для распиливания древесины любого типа, а также фанеры, ДСП, МДФ. Зубья типа ATB обеспечивают высокое качество и скорость как продольного, так и поперечного распила. Тип реза — стандартный. Толщина диска уменьшена, что повышает производительность и снижает нагрузку на инструмент. На зубья напаяны твердосплавные пластины, длительное время сохраняющие режущую способность. Пластины из твердого сплава YG6X прошли многоступенчатую заточку, что позволило достичь оптимальной геометрии и максимальной эффективности распиловки.

Преимущества

  • Надежность — режущие пластины крепко зафиксированы методом пайки с использованием высококачественного термостойкого припоя, содержащего повышенное количество серебра.
  • Долговечность — корпус изготовлен из пружинной стали 65Mn и прошел термическую обработку, поэтому выдерживает повышенные нагрузки.
  • Высокое качество выполняемых работ — благодаря компенсационным прорезям диск не деформируется при нагрузках, обеспечивая стабильно ровный рез.
  • Защита от разрушения — корпус покрыт лаком, переходное кольцо никелировано для предотвращения образования коррозии.
  • Дополнительные возможности — входящее в комплект поставки переходное кольцо с 20 на 16 мм позволяет изменить посадочный размер при необходимости.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пильный диск по дереву DENZEL 733337, ф185 х 20 мм, 48 зубьев, тонкий – стоимость товара 900 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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