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Пильный диск по дереву DENZEL 733297, ф180 х 20 мм, 54зубьев купить с доставкой в Москве
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Пильный диск по дереву DENZEL 733297, ф180 х 20 мм, 54зубьев

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Пильный диск по дереву DENZEL 733297, ф180 х 20 мм, 54зубьев - фото 1
Пильный диск по дереву DENZEL 733297, ф180 х 20 мм, 54зубьев - фото 2
Пильный диск по дереву DENZEL 733297, ф180 х 20 мм, 54зубьев - фото 3
Пильный диск по дереву DENZEL 733297, ф180 х 20 мм, 54зубьев - фото 4
Пильный диск по дереву DENZEL 733297, ф180 х 20 мм, 54зубьев - фото 5
Пильный диск по дереву DENZEL 733297, ф180 х 20 мм, 54зубьев - фото 6
Пильный диск по дереву DENZEL 733297, ф180 х 20 мм, 54зубьев - фото 7
Пильный диск по дереву DENZEL 733297, ф180 х 20 мм, 54зубьев - фото 8
Пильный диск по дереву DENZEL 733297, ф180 х 20 мм, 54зубьев - фото 9
Пильный диск по дереву DENZEL 733297, ф180 х 20 мм, 54зубьев - фото 10
Пильный диск по дереву DENZEL 733297, ф180 х 20 мм, 54зубьев - фото 11
Пильный диск по дереву DENZEL 733297, ф180 х 20 мм, 54зубьев - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для пил
Материал назначения
древесина
Диаметр, мм
180
Посадочный диаметр, мм
20
Максимальный диаметр, мм
180
Количество зубьев
54
Комплектация
Пильный диск - 1 шт
  • Пильный диск по дереву DENZEL 733297, ф180 х 20 мм, 54зубьев - фото 1
  • Пильный диск по дереву DENZEL 733297, ф180 х 20 мм, 54зубьев - фото 2
  • Пильный диск по дереву DENZEL 733297, ф180 х 20 мм, 54зубьев - фото 3
  • Пильный диск по дереву DENZEL 733297, ф180 х 20 мм, 54зубьев - фото 4
  • Пильный диск по дереву DENZEL 733297, ф180 х 20 мм, 54зубьев - фото 5
  • Пильный диск по дереву DENZEL 733297, ф180 х 20 мм, 54зубьев - фото 6
  • Пильный диск по дереву DENZEL 733297, ф180 х 20 мм, 54зубьев - фото 7
  • Пильный диск по дереву DENZEL 733297, ф180 х 20 мм, 54зубьев - фото 8
  • Пильный диск по дереву DENZEL 733297, ф180 х 20 мм, 54зубьев - фото 9
  • Пильный диск по дереву DENZEL 733297, ф180 х 20 мм, 54зубьев - фото 10
  • Пильный диск по дереву DENZEL 733297, ф180 х 20 мм, 54зубьев - фото 11
  • Пильный диск по дереву DENZEL 733297, ф180 х 20 мм, 54зубьев - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 746395
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Характеристики

Бренд
DENZEL
Назначение
для пил
Материал
сталь 65Mn
Материал назначения
древесина
Диаметр, мм
180
Посадочный диаметр, мм
20
Максимальный диаметр, мм
180
Количество зубьев
54
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Пильный диск - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х25х1
Вес, г.
310

Описание товара Пильный диск по дереву DENZEL 733297, ф180 х 20 мм, 54зубьев

Пильный диск Denzel 733297 диаметром 180 x 20 мм, с 54 зубьями, предназначен для точного продольного и поперечного распила твердой и мягкой древесины, фанеры, МДФ, ДСП. 54 зуба типа ATB с режущими пластинами оптимальной геометрии обеспечивают чистый рез. Режущие пластины из твердого сплава YG6X сохраняют рабочие свойства при интенсивном использовании. Диск устанавливается на циркулярную, торцовочную пилу или на распиловочный станок. В комплект поставки входит переходное кольцо с 20 на 16 мм, что позволяет изменить посадочный размер и расширяет возможности использования диска.

Преимущества

  • Надежность — режущие пластины крепко зафиксированы методом пайки с использованием высококачественного термостойкого припоя, содержащего повышенное количество серебра.
  • Долговечность — корпус изготовлен из пружинной стали 65Mn и прошел термическую обработку, поэтому выдерживает повышенные нагрузки.
  • Высокое качество выполняемых работ — благодаря компенсационным прорезям диск не деформируется при нагрузках, обеспечивая стабильно ровный рез.
  • Защита от разрушения — корпус покрыт лаком, переходное кольцо никелировано для предотвращения образования коррозии.



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Отзывы о товаре Пильный диск по дереву DENZEL 733297, ф180 х 20 мм, 54зубьев




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Назначение
для пил
Материал
сталь 65Mn
Материал назначения
древесина
Диаметр, мм
180
Посадочный диаметр, мм
20
Максимальный диаметр, мм
180
Количество зубьев
54
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Пильный диск - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Пильный диск Denzel 733297 диаметром 180 x 20 мм, с 54 зубьями, предназначен для точного продольного и поперечного распила твердой и мягкой древесины, фанеры, МДФ, ДСП. 54 зуба типа ATB с режущими пластинами оптимальной геометрии обеспечивают чистый рез. Режущие пластины из твердого сплава YG6X сохраняют рабочие свойства при интенсивном использовании. Диск устанавливается на циркулярную, торцовочную пилу или на распиловочный станок. В комплект поставки входит переходное кольцо с 20 на 16 мм, что позволяет изменить посадочный размер и расширяет возможности использования диска.

Преимущества

  • Надежность — режущие пластины крепко зафиксированы методом пайки с использованием высококачественного термостойкого припоя, содержащего повышенное количество серебра.
  • Долговечность — корпус изготовлен из пружинной стали 65Mn и прошел термическую обработку, поэтому выдерживает повышенные нагрузки.
  • Высокое качество выполняемых работ — благодаря компенсационным прорезям диск не деформируется при нагрузках, обеспечивая стабильно ровный рез.
  • Защита от разрушения — корпус покрыт лаком, переходное кольцо никелировано для предотвращения образования коррозии.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Отзывы


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