Пильный диск по дереву GROSS 73307, ф160 х 20 мм, 24 зуба + кольцо 20/16м
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Пильный диск по дереву GROSS 73307, ф160 х 20 мм, 24 зуба + кольцо 20/16м
Пильный диск Gross 73307 диаметром 160 х 20 мм, с 24 зубьями и переходным кольцом 20/16 мм, предназначен для распила древесины мягких и твердых пород, ДСП, МДФ и фанеры. Используется в качестве оснастки для циркулярных и торцовочных пил с посадочным диаметром 20 мм, благодаря универсальному типу зубьев АТВ подходит как для продольного, так и для поперечного реза материалов. Диск изготовлен на высококачественном оборудовании, специально рассчитан на профессиональное применение и выполнение большого объема работ.
Преимущества
- Высокое качество работ — 24 крупных зуба с режущими кромками, прошедшими многоступенчатую автоматическую заточку, обеспечивают быстрый и точный рез.
- Прочность — корпус изготовлен из инструментальной стали 65Mn и термообработан, поэтому обладает устойчивостью к динамическим нагрузкам.
- Максимальный рабочий ресурс — режущие пластины выполнены из сплава К10 со специальными добавками Ceratizit твердостью 91 HRА, что гарантирует их износостойкость.
- Надежность — припой со значительным содержанием серебра прочно фиксирует твердосплавные пластины на корпусе диска.
- Продуманная конструкция — компенсационные пазы, выполненные при помощи лазера, способствуют существенному уменьшению деформации диска и получению ровного среза.
- Кольцо-переходник в комплекте — при необходимости можно самостоятельно изменить посадочный диаметр и установить диск на электроинструмент с посадкой 16 мм.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 680 руб.170 руб. в СплитБур по бетону DENZEL 705313, цельная крестовая пластина, 10x265 ...
-
В наличииЦена 680 руб.170 руб. в СплитСверло по металлу Matrix 715060, 6,0 х 139 мм, полированное, удл...
-
В наличииЦена 680 руб.170 руб. в СплитСверло спиральное по металлу DENZEL 718244, 12 x 151мм, Р6М5, Go...
-
В наличииЦена 680 руб.170 руб. в СплитНабор сверл по металлу Matrix 72387, 2-8 мм (через 0,5 мм), HSS,...
-
В наличииЦена 680 руб.170 руб. в СплитКоронка твердосплавная по металлу DENZEL 724011, 35 мм
-
В наличииЦена 680 руб.170 руб. в СплитКоронка DENZEL 724118, HSS по металлу, 55 мм, нитридтитановое по...
-
В наличииЦена 680 руб.170 руб. в СплитНабор сверл по бетону Sparta 725085, металлу, дереву 4-5-6-8-10 ...
-
В наличииЦена 680 руб.170 руб. в СплитКоронка алмазная по керамограниту Matrix 726353, 35 х 67 мм, 3-г...
-
В наличииЦена 680 руб.170 руб. в СплитПильный диск по дереву Matrix 73290, ф210 х 30 мм, 36 зубьев
-
В наличииЦена 680 руб.170 руб. в СплитПильный диск по дереву СИБРТЕХ 732907, ф210 х 30 мм, 36 зубьев
-
В наличииЦена 680 руб.170 руб. в СплитПильный диск по дереву DENZEL 733237, ф165 х 20 мм, 20 зубьев
-
В наличииЦена 680 руб.170 руб. в СплитКруг шлифовальный Мир Инструмента 73483, 200 х 20 х 32 мм, 64С, ...
Пильный диск Gross 73307 диаметром 160 х 20 мм, с 24 зубьями и переходным кольцом 20/16 мм, предназначен для распила древесины мягких и твердых пород, ДСП, МДФ и фанеры. Используется в качестве оснастки для циркулярных и торцовочных пил с посадочным диаметром 20 мм, благодаря универсальному типу зубьев АТВ подходит как для продольного, так и для поперечного реза материалов. Диск изготовлен на высококачественном оборудовании, специально рассчитан на профессиональное применение и выполнение большого объема работ.
Преимущества
- Высокое качество работ — 24 крупных зуба с режущими кромками, прошедшими многоступенчатую автоматическую заточку, обеспечивают быстрый и точный рез.
- Прочность — корпус изготовлен из инструментальной стали 65Mn и термообработан, поэтому обладает устойчивостью к динамическим нагрузкам.
- Максимальный рабочий ресурс — режущие пластины выполнены из сплава К10 со специальными добавками Ceratizit твердостью 91 HRА, что гарантирует их износостойкость.
- Надежность — припой со значительным содержанием серебра прочно фиксирует твердосплавные пластины на корпусе диска.
- Продуманная конструкция — компенсационные пазы, выполненные при помощи лазера, способствуют существенному уменьшению деформации диска и получению ровного среза.
- Кольцо-переходник в комплекте — при необходимости можно самостоятельно изменить посадочный диаметр и установить диск на электроинструмент с посадкой 16 мм.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Отзывы о товаре Пильный диск по дереву GROSS 73307, ф160 х 20 мм, 24 зуба + кольцо 20/16м