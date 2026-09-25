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Пильный диск по дереву Matrix 73286, ф190 х 30 мм, 36 зубьев купить с доставкой в Москве
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Пильный диск по дереву Matrix 73286, ф190 х 30 мм, 36 зубьев

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Пильный диск по дереву Matrix 73286, ф190 х 30 мм, 36 зубьев - фото 1
Пильный диск по дереву Matrix 73286, ф190 х 30 мм, 36 зубьев - фото 2
Пильный диск по дереву Matrix 73286, ф190 х 30 мм, 36 зубьев - фото 3
Пильный диск по дереву Matrix 73286, ф190 х 30 мм, 36 зубьев - фото 4
Пильный диск по дереву Matrix 73286, ф190 х 30 мм, 36 зубьев - фото 5
Пильный диск по дереву Matrix 73286, ф190 х 30 мм, 36 зубьев - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для пил
Материал назначения
Дерево
Диаметр, мм
190
Посадочный диаметр, мм
30
Количество зубьев
36
Комплектация
Пильный диск - 1 шт
  • Пильный диск по дереву Matrix 73286, ф190 х 30 мм, 36 зубьев - фото 1
  • Пильный диск по дереву Matrix 73286, ф190 х 30 мм, 36 зубьев - фото 2
  • Пильный диск по дереву Matrix 73286, ф190 х 30 мм, 36 зубьев - фото 3
  • Пильный диск по дереву Matrix 73286, ф190 х 30 мм, 36 зубьев - фото 4
  • Пильный диск по дереву Matrix 73286, ф190 х 30 мм, 36 зубьев - фото 5
  • Пильный диск по дереву Matrix 73286, ф190 х 30 мм, 36 зубьев - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
560 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746367
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Пильный диск по дереву Matrix 73286, ф190 х 30 мм, 36 зубьев
560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для пил
Материал
сталь 50
Материал назначения
Дерево
Диаметр, мм
190
Посадочный диаметр, мм
30
Количество зубьев
36
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Пильный диск - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х20х1
Вес, г.
330

Описание товара Пильный диск по дереву Matrix 73286, ф190 х 30 мм, 36 зубьев

Пильный диск по дереву Matrix 73286 диаметром 190 х 30 мм, с 36 зубьями, — оснастка для циркулярных и торцовочных пил с соответствующим посадочным и внешним диаметром. Используется для продольного/поперечного реза материалов из мягкой и твердой древесины, ДСП, ДВП, фанеры, столярных плит. Диск подходит для бытового и профессионального применения.

Преимущества

  • Прочность и высокий ресурс — основание изготовлено из стали 65Mn, режущие пластины выполнены из сплава ВК6 твердостью более 88 HRA, зубья прошли алмазную заточку.
  • Стабильная работа — компенсационные прорези снижают риск заклинивания диска.
  • Оптимальное соотношение скорости и качества реза — рабочая часть состоит из средних зубьев с попеременной заточкой.
  • Надежность — твердосплавные пластины закреплены методом пайки с использованием улучшенного медного припоя.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Пильный диск по дереву Matrix 73286, ф190 х 30 мм, 36 зубьев




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для пил
Материал
сталь 50
Материал назначения
Дерево
Диаметр, мм
190
Посадочный диаметр, мм
30
Количество зубьев
36
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Пильный диск - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Пильный диск по дереву Matrix 73286 диаметром 190 х 30 мм, с 36 зубьями, — оснастка для циркулярных и торцовочных пил с соответствующим посадочным и внешним диаметром. Используется для продольного/поперечного реза материалов из мягкой и твердой древесины, ДСП, ДВП, фанеры, столярных плит. Диск подходит для бытового и профессионального применения.

Преимущества

  • Прочность и высокий ресурс — основание изготовлено из стали 65Mn, режущие пластины выполнены из сплава ВК6 твердостью более 88 HRA, зубья прошли алмазную заточку.
  • Стабильная работа — компенсационные прорези снижают риск заклинивания диска.
  • Оптимальное соотношение скорости и качества реза — рабочая часть состоит из средних зубьев с попеременной заточкой.
  • Надежность — твердосплавные пластины закреплены методом пайки с использованием улучшенного медного припоя.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пильный диск по дереву Matrix 73286, ф190 х 30 мм, 36 зубьев – стоимость товара 560 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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