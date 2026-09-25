Пильный диск по дереву Matrix 73286, ф190 х 30 мм, 36 зубьев
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для пил
Материал назначения
Дерево
Диаметр, мм
190
Посадочный диаметр, мм
30
Количество зубьев
36
Комплектация
Пильный диск - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
560 руб.
В наличии
Код товара: 746367
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
560 руб.
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Характеристики
Бренд
Назначение
для пил
Материал
сталь 50
Материал назначения
Дерево
Диаметр, мм
190
Посадочный диаметр, мм
30
Количество зубьев
36
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Пильный диск - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х20х1
Вес, г.
330
Описание товара Пильный диск по дереву Matrix 73286, ф190 х 30 мм, 36 зубьев
Пильный диск по дереву Matrix 73286 диаметром 190 х 30 мм, с 36 зубьями, — оснастка для циркулярных и торцовочных пил с соответствующим посадочным и внешним диаметром. Используется для продольного/поперечного реза материалов из мягкой и твердой древесины, ДСП, ДВП, фанеры, столярных плит. Диск подходит для бытового и профессионального применения.
Преимущества
- Прочность и высокий ресурс — основание изготовлено из стали 65Mn, режущие пластины выполнены из сплава ВК6 твердостью более 88 HRA, зубья прошли алмазную заточку.
- Стабильная работа — компенсационные прорези снижают риск заклинивания диска.
- Оптимальное соотношение скорости и качества реза — рабочая часть состоит из средних зубьев с попеременной заточкой.
- Надежность — твердосплавные пластины закреплены методом пайки с использованием улучшенного медного припоя.
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Бренд
Назначение
для пил
Материал
сталь 50
Материал назначения
Дерево
Диаметр, мм
190
Посадочный диаметр, мм
30
Количество зубьев
36
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Пильный диск - 1 шт
Страна производитель
Китай
Пильный диск по дереву Matrix 73286 диаметром 190 х 30 мм, с 36 зубьями, — оснастка для циркулярных и торцовочных пил с соответствующим посадочным и внешним диаметром. Используется для продольного/поперечного реза материалов из мягкой и твердой древесины, ДСП, ДВП, фанеры, столярных плит. Диск подходит для бытового и профессионального применения.
Преимущества
- Прочность и высокий ресурс — основание изготовлено из стали 65Mn, режущие пластины выполнены из сплава ВК6 твердостью более 88 HRA, зубья прошли алмазную заточку.
- Стабильная работа — компенсационные прорези снижают риск заклинивания диска.
- Оптимальное соотношение скорости и качества реза — рабочая часть состоит из средних зубьев с попеременной заточкой.
- Надежность — твердосплавные пластины закреплены методом пайки с использованием улучшенного медного припоя.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Пильный диск по дереву Matrix 73286, ф190 х 30 мм, 36 зубьев – стоимость товара 560 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Пильный диск по дереву Matrix 73286, ф190 х 30 мм, 36 зубьев