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Пильный диск по дереву Matrix 73270, ф300 х 32 мм, 60 зубьев купить с доставкой в Москве
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Пильный диск по дереву Matrix 73270, ф300 х 32 мм, 60 зубьев

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Пильный диск по дереву Matrix 73270, ф300 х 32 мм, 60 зубьев - фото 1
Пильный диск по дереву Matrix 73270, ф300 х 32 мм, 60 зубьев - фото 2
Пильный диск по дереву Matrix 73270, ф300 х 32 мм, 60 зубьев - фото 3
Пильный диск по дереву Matrix 73270, ф300 х 32 мм, 60 зубьев - фото 4
Пильный диск по дереву Matrix 73270, ф300 х 32 мм, 60 зубьев - фото 5
Пильный диск по дереву Matrix 73270, ф300 х 32 мм, 60 зубьев - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для пил
Материал назначения
древесина
Диаметр, мм
300
Посадочный диаметр, мм
32
Количество зубьев
60
Комплектация
Пильный диск - 1 шт
  • Пильный диск по дереву Matrix 73270, ф300 х 32 мм, 60 зубьев - фото 1
  • Пильный диск по дереву Matrix 73270, ф300 х 32 мм, 60 зубьев - фото 2
  • Пильный диск по дереву Matrix 73270, ф300 х 32 мм, 60 зубьев - фото 3
  • Пильный диск по дереву Matrix 73270, ф300 х 32 мм, 60 зубьев - фото 4
  • Пильный диск по дереву Matrix 73270, ф300 х 32 мм, 60 зубьев - фото 5
  • Пильный диск по дереву Matrix 73270, ф300 х 32 мм, 60 зубьев - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 350 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746357
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Пильный диск по дереву Matrix 73270, ф300 х 32 мм, 60 зубьев
1 350 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для пил
Материал
сталь 50
Материал назначения
древесина
Диаметр, мм
300
Посадочный диаметр, мм
32
Количество зубьев
60
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Пильный диск - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х31х2
Вес, кг.
1.12

Описание товара Пильный диск по дереву Matrix 73270, ф300 х 32 мм, 60 зубьев

Пильный диск по дереву Matrix 73270 диаметром 300 х 32 мм, с 60 зубьями, — оснастка для циркулярных и торцовочных пил с соответствующим посадочным и внешним диаметром. Используется преимущественно для поперечного реза материалов из мягкой и твердой древесины, ДСП, ДВП, фанеры, столярных плит. Диск подходит для бытового и профессионального применения.

Преимущества

  • Прочность и высокий ресурс — основание изготовлено из стали 65Mn, режущие пластины выполнены из сплава ВК6 твердостью более 88 HRA, зубья прошли алмазную заточку.
  • Стабильная работа — компенсационные прорези снижают риск заклинивания диска.
  • Высокое качество выполняемых работ — мелкие зубья с попеременной заточкой обеспечивают точный и чистый рез.
  • Надежность — твердосплавные пластины закреплены методом пайки с использованием улучшенного медного припоя.



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Отзывы о товаре Пильный диск по дереву Matrix 73270, ф300 х 32 мм, 60 зубьев




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для пил
Материал
сталь 50
Материал назначения
древесина
Диаметр, мм
300
Посадочный диаметр, мм
32
Количество зубьев
60
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Пильный диск - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Пильный диск по дереву Matrix 73270 диаметром 300 х 32 мм, с 60 зубьями, — оснастка для циркулярных и торцовочных пил с соответствующим посадочным и внешним диаметром. Используется преимущественно для поперечного реза материалов из мягкой и твердой древесины, ДСП, ДВП, фанеры, столярных плит. Диск подходит для бытового и профессионального применения.

Преимущества

  • Прочность и высокий ресурс — основание изготовлено из стали 65Mn, режущие пластины выполнены из сплава ВК6 твердостью более 88 HRA, зубья прошли алмазную заточку.
  • Стабильная работа — компенсационные прорези снижают риск заклинивания диска.
  • Высокое качество выполняемых работ — мелкие зубья с попеременной заточкой обеспечивают точный и чистый рез.
  • Надежность — твердосплавные пластины закреплены методом пайки с использованием улучшенного медного припоя.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пильный диск по дереву Matrix 73270, ф300 х 32 мм, 60 зубьев - данный товар вы можете купить по цене 1350 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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