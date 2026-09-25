Top.Mail.Ru
Пильный диск по дереву СИБРТЕХ 732697, ф300 х 32 мм, 48 зубьев купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Пильный диск по дереву СИБРТЕХ 732697, ф300 х 32 мм, 48 зубьев

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Пильный диск по дереву СИБРТЕХ 732697, ф300 х 32 мм, 48 зубьев - фото 1
Пильный диск по дереву СИБРТЕХ 732697, ф300 х 32 мм, 48 зубьев - фото 2
Пильный диск по дереву СИБРТЕХ 732697, ф300 х 32 мм, 48 зубьев - фото 3
Пильный диск по дереву СИБРТЕХ 732697, ф300 х 32 мм, 48 зубьев - фото 4
Пильный диск по дереву СИБРТЕХ 732697, ф300 х 32 мм, 48 зубьев - фото 5
Пильный диск по дереву СИБРТЕХ 732697, ф300 х 32 мм, 48 зубьев - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для пил
Материал назначения
древесина
Диаметр, мм
300
Посадочный диаметр, мм
32
Шаг зубьев
мелкий
Количество зубьев
48
Комплектация
Пильный диск - 1 шт
  • Пильный диск по дереву СИБРТЕХ 732697, ф300 х 32 мм, 48 зубьев - фото 1
  • Пильный диск по дереву СИБРТЕХ 732697, ф300 х 32 мм, 48 зубьев - фото 2
  • Пильный диск по дереву СИБРТЕХ 732697, ф300 х 32 мм, 48 зубьев - фото 3
  • Пильный диск по дереву СИБРТЕХ 732697, ф300 х 32 мм, 48 зубьев - фото 4
  • Пильный диск по дереву СИБРТЕХ 732697, ф300 х 32 мм, 48 зубьев - фото 5
  • Пильный диск по дереву СИБРТЕХ 732697, ф300 х 32 мм, 48 зубьев - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 100 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746356
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Пильный диск по дереву СИБРТЕХ 732697, ф300 х 32 мм, 48 зубьев
1 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для пил
Материал
сталь 50
Материал назначения
древесина
Диаметр, мм
300
Посадочный диаметр, мм
32
Шаг зубьев
мелкий
Количество зубьев
48
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Пильный диск - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х31х1
Вес, кг.
1.12

Описание товара Пильный диск по дереву СИБРТЕХ 732697, ф300 х 32 мм, 48 зубьев

Пильный диск Сибртех 732697 диаметром 300 х 32 мм, с 48 зубьями, используется с торцовочными и циркулярными пилами, а также с распиловочными станками. Предназначен преимущественно для поперечного пиления древесины мягких и твердых пород, фанеры, МДФ и ДСП. Благодаря мелким зубьям достигается высокая скорость реза. Диск применяется для выполнения строительных, ремонтных работ, а также для решения бытовых задач.

Преимущества

  • Высокий ресурс — режущие пластины из твердого сплава YG8 долго держат заточку.
  • Надежность — основа диска изготовлена из устойчивой к нагрузкам стали 50, твердосплавные напайки крепко держатся на зубцах благодаря качественному медному припою.
  • Стабильно качественный рез — диск пилит быстро и ровно за счет попеременной заточки зубьев, компенсационные пазы защищают диск от деформации в результате нагрева, предотвращая его заклинивание.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Пильный диск по дереву СИБРТЕХ 732697, ф300 х 32 мм, 48 зубьев




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для пил
Материал
сталь 50
Материал назначения
древесина
Диаметр, мм
300
Посадочный диаметр, мм
32
Шаг зубьев
мелкий
Количество зубьев
48
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Пильный диск - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Пильный диск Сибртех 732697 диаметром 300 х 32 мм, с 48 зубьями, используется с торцовочными и циркулярными пилами, а также с распиловочными станками. Предназначен преимущественно для поперечного пиления древесины мягких и твердых пород, фанеры, МДФ и ДСП. Благодаря мелким зубьям достигается высокая скорость реза. Диск применяется для выполнения строительных, ремонтных работ, а также для решения бытовых задач.

Преимущества

  • Высокий ресурс — режущие пластины из твердого сплава YG8 долго держат заточку.
  • Надежность — основа диска изготовлена из устойчивой к нагрузкам стали 50, твердосплавные напайки крепко держатся на зубцах благодаря качественному медному припою.
  • Стабильно качественный рез — диск пилит быстро и ровно за счет попеременной заточки зубьев, компенсационные пазы защищают диск от деформации в результате нагрева, предотвращая его заклинивание.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пильный диск по дереву СИБРТЕХ 732697, ф300 х 32 мм, 48 зубьев - данный товар вы можете купить по цене 1100 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...