Пильный диск по дереву Matrix 73265, ф250 х 32 мм, 24 зуба
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для пил
Материал назначения
древесина
Диаметр, мм
250
Посадочный квадрат, мм
32
Посадочный диаметр, мм
32
Максимальный диаметр, мм
250
Зернистость (P; F)
1
Количество зубьев
24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
800 руб.
В наличии
Код товара: 746349
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Загружаем...
800 руб.
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Характеристики
Бренд
Назначение
для пил
Материал
сталь 50
Материал назначения
древесина
Диаметр, мм
250
Посадочный квадрат, мм
32
Посадочный диаметр, мм
32
Максимальный диаметр, мм
250
Зернистость (P; F)
1
Количество зубьев
24
Длина, мм
250
Ширина, мм
1
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Пильный диск - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х26х1
Вес, г.
650
Описание товара Пильный диск по дереву Matrix 73265, ф250 х 32 мм, 24 зуба
Пильный диск по дереву Matrix 73265 диаметром 250 х 32 мм, с 24 зубьями, — оснастка для циркулярных и торцовочных пил с соответствующим посадочным и внешним диаметром. Используется для продольного/поперечного реза материалов из мягкой и твердой древесины, ДСП, ДВП, фанеры, столярных плит. Диск подходит для бытового и профессионального применения.
Преимущества
- Быстрый рез — крупные зубья с попеременной заточкой обеспечивают высокую скорость работы.
- Прочность и высокий ресурс — основание изготовлено из стали 65Mn, режущие пластины выполнены из сплава YG8 твердостью более 88 HRA, зубья прошли алмазную заточку.
- Стабильная работа — компенсационные прорези снижают риск заклинивания диска.
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Бренд
Назначение
для пил
Материал
сталь 50
Материал назначения
древесина
Диаметр, мм
250
Посадочный квадрат, мм
32
Посадочный диаметр, мм
32
Максимальный диаметр, мм
250
Зернистость (P; F)
1
Количество зубьев
24
Длина, мм
250
Развернуть
Ширина, мм
1
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Пильный диск - 1 шт
Страна производитель
Китай
Пильный диск по дереву Matrix 73265 диаметром 250 х 32 мм, с 24 зубьями, — оснастка для циркулярных и торцовочных пил с соответствующим посадочным и внешним диаметром. Используется для продольного/поперечного реза материалов из мягкой и твердой древесины, ДСП, ДВП, фанеры, столярных плит. Диск подходит для бытового и профессионального применения.
Преимущества
- Быстрый рез — крупные зубья с попеременной заточкой обеспечивают высокую скорость работы.
- Прочность и высокий ресурс — основание изготовлено из стали 65Mn, режущие пластины выполнены из сплава YG8 твердостью более 88 HRA, зубья прошли алмазную заточку.
- Стабильная работа — компенсационные прорези снижают риск заклинивания диска.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Пильный диск по дереву Matrix 73265, ф250 х 32 мм, 24 зуба - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 800 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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