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Пильный диск по дереву Matrix 73251, ф160 х 32 мм, 48 зубьев купить с доставкой в Москве
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Пильный диск по дереву Matrix 73251, ф160 х 32 мм, 48 зубьев

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Пильный диск по дереву Matrix 73251, ф160 х 32 мм, 48 зубьев - фото 1
Пильный диск по дереву Matrix 73251, ф160 х 32 мм, 48 зубьев - фото 2
Пильный диск по дереву Matrix 73251, ф160 х 32 мм, 48 зубьев - фото 3
Пильный диск по дереву Matrix 73251, ф160 х 32 мм, 48 зубьев - фото 4
Пильный диск по дереву Matrix 73251, ф160 х 32 мм, 48 зубьев - фото 5
Пильный диск по дереву Matrix 73251, ф160 х 32 мм, 48 зубьев - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для пил
Материал назначения
древесина
Диаметр, мм
160
Диаметр резьбы (М)
метрическая (М)
Посадочный квадрат, мм
32
Посадочный диаметр, мм
32
Максимальный диаметр, мм
160
Зернистость (P; F)
1
  • Пильный диск по дереву Matrix 73251, ф160 х 32 мм, 48 зубьев - фото 1
  • Пильный диск по дереву Matrix 73251, ф160 х 32 мм, 48 зубьев - фото 2
  • Пильный диск по дереву Matrix 73251, ф160 х 32 мм, 48 зубьев - фото 3
  • Пильный диск по дереву Matrix 73251, ф160 х 32 мм, 48 зубьев - фото 4
  • Пильный диск по дереву Matrix 73251, ф160 х 32 мм, 48 зубьев - фото 5
  • Пильный диск по дереву Matrix 73251, ф160 х 32 мм, 48 зубьев - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
460 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746345
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Пильный диск по дереву Matrix 73251, ф160 х 32 мм, 48 зубьев
460 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для пил
Материал
сталь 50
Материал назначения
древесина
Диаметр, мм
160
Диаметр резьбы (М)
метрическая (М)
Посадочный квадрат, мм
32
Посадочный диаметр, мм
32
Максимальный диаметр, мм
160
Зернистость (P; F)
1
Количество зубьев
48
Ширина, мм
1
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Пильный диск - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х18х1
Вес, г.
210

Описание товара Пильный диск по дереву Matrix 73251, ф160 х 32 мм, 48 зубьев

Пильный диск по дереву Matrix 73251 диаметром 160 х 32 мм, с 48 зубьями, — оснастка для циркулярных и торцовочных пил с соответствующим посадочным и внешним диаметром. Используется преимущественно для поперечного реза материалов из мягкой и твердой древесины, ДСП, ДВП, фанеры, столярных плит. Диск подходит для бытового и профессионального применения.

Преимущества

  • Прочность и высокий ресурс — основание изготовлено из стали 65Mn, режущие пластины выполнены из сплава ВК6 твердостью более 88 HRA, зубья прошли алмазную заточку.
  • Стабильная работа — компенсационные прорези снижают риск заклинивания диска.
  • Высокое качество выполняемых работ — мелкие зубья с попеременной заточкой обеспечивают точный и чистый рез.
  • Надежность — твердосплавные пластины закреплены методом пайки с использованием улучшенного медного припоя.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Пильный диск по дереву Matrix 73251, ф160 х 32 мм, 48 зубьев




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для пил
Материал
сталь 50
Материал назначения
древесина
Диаметр, мм
160
Диаметр резьбы (М)
метрическая (М)
Посадочный квадрат, мм
32
Посадочный диаметр, мм
32
Максимальный диаметр, мм
160
Зернистость (P; F)
1
Количество зубьев
48
Развернуть
Ширина, мм
1
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Пильный диск - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Пильный диск по дереву Matrix 73251 диаметром 160 х 32 мм, с 48 зубьями, — оснастка для циркулярных и торцовочных пил с соответствующим посадочным и внешним диаметром. Используется преимущественно для поперечного реза материалов из мягкой и твердой древесины, ДСП, ДВП, фанеры, столярных плит. Диск подходит для бытового и профессионального применения.

Преимущества

  • Прочность и высокий ресурс — основание изготовлено из стали 65Mn, режущие пластины выполнены из сплава ВК6 твердостью более 88 HRA, зубья прошли алмазную заточку.
  • Стабильная работа — компенсационные прорези снижают риск заклинивания диска.
  • Высокое качество выполняемых работ — мелкие зубья с попеременной заточкой обеспечивают точный и чистый рез.
  • Надежность — твердосплавные пластины закреплены методом пайки с использованием улучшенного медного припоя.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пильный диск по дереву Matrix 73251, ф160 х 32 мм, 48 зубьев - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 460 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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