Пильный диск по дереву Matrix 73251, ф160 х 32 мм, 48 зубьев
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для пил
Материал назначения
древесина
Диаметр, мм
160
Диаметр резьбы (М)
метрическая (М)
Посадочный квадрат, мм
32
Посадочный диаметр, мм
32
Максимальный диаметр, мм
160
Зернистость (P; F)
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
460 руб.
В наличии
Код товара: 746345
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
460 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Назначение
для пил
Материал
сталь 50
Материал назначения
древесина
Диаметр, мм
160
Диаметр резьбы (М)
метрическая (М)
Посадочный квадрат, мм
32
Посадочный диаметр, мм
32
Максимальный диаметр, мм
160
Зернистость (P; F)
1
Количество зубьев
48
Ширина, мм
1
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Пильный диск - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х18х1
Вес, г.
210
Описание товара Пильный диск по дереву Matrix 73251, ф160 х 32 мм, 48 зубьев
Пильный диск по дереву Matrix 73251 диаметром 160 х 32 мм, с 48 зубьями, — оснастка для циркулярных и торцовочных пил с соответствующим посадочным и внешним диаметром. Используется преимущественно для поперечного реза материалов из мягкой и твердой древесины, ДСП, ДВП, фанеры, столярных плит. Диск подходит для бытового и профессионального применения.
Преимущества
- Прочность и высокий ресурс — основание изготовлено из стали 65Mn, режущие пластины выполнены из сплава ВК6 твердостью более 88 HRA, зубья прошли алмазную заточку.
- Стабильная работа — компенсационные прорези снижают риск заклинивания диска.
- Высокое качество выполняемых работ — мелкие зубья с попеременной заточкой обеспечивают точный и чистый рез.
- Надежность — твердосплавные пластины закреплены методом пайки с использованием улучшенного медного припоя.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 440 руб.110 руб. в СплитХвостовик Matrix 72492, SDS PLUS для коронок BIMETAL свыше 30 мм
-
В наличииЦена 440 руб.110 руб. в СплитМиксер для красок и штукатурных смесей СИБРТЕХ 84969, 120х600мм,...
-
В наличииЦена 440 руб.110 руб. в СплитБур по бетону DENZEL 705020, двойная спираль, Cobalt W-tip, 10x4...
-
В наличииЦена 440 руб.110 руб. в СплитСверло по металлу DENZEL 71451, 7,5 мм, HSS Co-8%
-
В наличииЦена 440 руб.110 руб. в СплитСверло по металлу Matrix 715040, 4,0 х 119 мм, полированное, удл...
-
В наличииЦена 440 руб.110 руб. в СплитСверло спиральное по металлу GROSS 71617, 7,5 мм, HSS, 338 W
-
В наличииЦена 440 руб.110 руб. в СплитКоронка твердосплавная по металлу DENZEL 724001, 19 мм
-
В наличииЦена 440 руб.110 руб. в СплитКоронка алмазная по керамограниту Matrix 726103, 10 х 67 мм, 3-г...
-
В наличииЦена 440 руб.110 руб. в СплитКоронка алмазная по керамограниту Matrix 726183, 18 х 67 мм, 3-г...
-
В наличииЦена 440 руб.110 руб. в СплитПильный диск по дереву СИБРТЕХ 732127, ф160 х 20 мм, 48 зуба + к...
-
В наличииЦена 440 руб.110 руб. в СплитКруг шлифовальный Мир Инструмента 73456, 150 х 20 х 32 мм, 25А, ...
-
В наличииЦена 440 руб.110 руб. в СплитКруг шлифовальный Мир Инструмента 73457, 150 х 20 х 32 мм, 25А, ...
Бренд
Назначение
для пил
Материал
сталь 50
Материал назначения
древесина
Диаметр, мм
160
Диаметр резьбы (М)
метрическая (М)
Посадочный квадрат, мм
32
Посадочный диаметр, мм
32
Максимальный диаметр, мм
160
Зернистость (P; F)
1
Количество зубьев
48
Развернуть
Ширина, мм
1
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Пильный диск - 1 шт
Страна производитель
Китай
Пильный диск по дереву Matrix 73251 диаметром 160 х 32 мм, с 48 зубьями, — оснастка для циркулярных и торцовочных пил с соответствующим посадочным и внешним диаметром. Используется преимущественно для поперечного реза материалов из мягкой и твердой древесины, ДСП, ДВП, фанеры, столярных плит. Диск подходит для бытового и профессионального применения.
Преимущества
- Прочность и высокий ресурс — основание изготовлено из стали 65Mn, режущие пластины выполнены из сплава ВК6 твердостью более 88 HRA, зубья прошли алмазную заточку.
- Стабильная работа — компенсационные прорези снижают риск заклинивания диска.
- Высокое качество выполняемых работ — мелкие зубья с попеременной заточкой обеспечивают точный и чистый рез.
- Надежность — твердосплавные пластины закреплены методом пайки с использованием улучшенного медного припоя.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Пильный диск по дереву Matrix 73251, ф160 х 32 мм, 48 зубьев - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 460 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Пильный диск по дереву Matrix 73251, ф160 х 32 мм, 48 зубьев