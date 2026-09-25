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Пильный диск по дереву Sparta 732425, ф180 х 22 мм, 40 зубьев купить с доставкой в Москве
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Пильный диск по дереву Sparta 732425, ф180 х 22 мм, 40 зубьев

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Пильный диск по дереву Sparta 732425, ф180 х 22 мм, 40 зубьев - фото 1
Пильный диск по дереву Sparta 732425, ф180 х 22 мм, 40 зубьев - фото 2
Пильный диск по дереву Sparta 732425, ф180 х 22 мм, 40 зубьев - фото 3
Пильный диск по дереву Sparta 732425, ф180 х 22 мм, 40 зубьев - фото 4
Пильный диск по дереву Sparta 732425, ф180 х 22 мм, 40 зубьев - фото 5
Пильный диск по дереву Sparta 732425, ф180 х 22 мм, 40 зубьев - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для пил
Материал назначения
древесина
Диаметр, мм
180
Крепление оснастки
шайба
Посадочный диаметр, мм
22, 23
Минимальный диаметр, мм
180
Максимальный диаметр, мм
180
Количество зубьев
40
  • Пильный диск по дереву Sparta 732425, ф180 х 22 мм, 40 зубьев - фото 1
  • Пильный диск по дереву Sparta 732425, ф180 х 22 мм, 40 зубьев - фото 2
  • Пильный диск по дереву Sparta 732425, ф180 х 22 мм, 40 зубьев - фото 3
  • Пильный диск по дереву Sparta 732425, ф180 х 22 мм, 40 зубьев - фото 4
  • Пильный диск по дереву Sparta 732425, ф180 х 22 мм, 40 зубьев - фото 5
  • Пильный диск по дереву Sparta 732425, ф180 х 22 мм, 40 зубьев - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
490 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746342
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Пильный диск по дереву Sparta 732425, ф180 х 22 мм, 40 зубьев
490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sparta
Назначение
для пил
Материал
сталь 50
Материал назначения
древесина
Диаметр, мм
180
Крепление оснастки
шайба
Посадочный диаметр, мм
22, 23
Минимальный диаметр, мм
180
Максимальный диаметр, мм
180
Количество зубьев
40
Длина, мм
1.35
Ширина, мм
1.35
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Пильный диск - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х18х2
Вес, г.
290

Описание товара Пильный диск по дереву Sparta 732425, ф180 х 22 мм, 40 зубьев

Пильный диск Sparta 732425 диаметром 180 х 22 мм, с 40 зубьями, используется для распила древесины мягких и твердых пород, фанеры, плит ДСП и МДФ. 40 зубьев обеспечивают оптимальное по скорости и качеству пиление. Благодаря попеременной заточке зубцов достигается высокое качество реза. Диск устанавливается на торцовочную, циркулярную пилу либо на распиловочный станок, применяется в бытовой сфере.

Преимущества

  • Эффективное решение различных задач — зубья универсального типа АТВ позволяют выполнять не только продольный, но и поперечный распил материалов.
  • Прочность и износостойкость — основание изготовлено из стали 50, а режущие пластины выполнены из сплава карбида вольфрама ВК8.
  • Надежность — твердосплавные пластины закреплены на основании диска при помощи медного припоя.
  • Стабильно ровный рез — наличие компенсационных пазов предотвращает деформацию и заклинивание диска.
  • Быстрое изменение посадочного диаметра — в комплект поставки входит переходное кольцо 22/20 мм.



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Отзывы о товаре Пильный диск по дереву Sparta 732425, ф180 х 22 мм, 40 зубьев




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Характеристики
Бренд
Sparta
Назначение
для пил
Материал
сталь 50
Материал назначения
древесина
Диаметр, мм
180
Крепление оснастки
шайба
Посадочный диаметр, мм
22, 23
Минимальный диаметр, мм
180
Максимальный диаметр, мм
180
Количество зубьев
40
Длина, мм
1.35
Развернуть
Ширина, мм
1.35
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Пильный диск - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Пильный диск Sparta 732425 диаметром 180 х 22 мм, с 40 зубьями, используется для распила древесины мягких и твердых пород, фанеры, плит ДСП и МДФ. 40 зубьев обеспечивают оптимальное по скорости и качеству пиление. Благодаря попеременной заточке зубцов достигается высокое качество реза. Диск устанавливается на торцовочную, циркулярную пилу либо на распиловочный станок, применяется в бытовой сфере.

Преимущества

  • Эффективное решение различных задач — зубья универсального типа АТВ позволяют выполнять не только продольный, но и поперечный распил материалов.
  • Прочность и износостойкость — основание изготовлено из стали 50, а режущие пластины выполнены из сплава карбида вольфрама ВК8.
  • Надежность — твердосплавные пластины закреплены на основании диска при помощи медного припоя.
  • Стабильно ровный рез — наличие компенсационных пазов предотвращает деформацию и заклинивание диска.
  • Быстрое изменение посадочного диаметра — в комплект поставки входит переходное кольцо 22/20 мм.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пильный диск по дереву Sparta 732425, ф180 х 22 мм, 40 зубьев - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 490 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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