Пильный диск по дереву Sparta 732405, ф150 х 22 мм, 40 зубьев
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Характеристики
Описание товара Пильный диск по дереву Sparta 732405, ф150 х 22 мм, 40 зубьев
Пильный диск Sparta 732405 диаметром 150 х 22 мм, с 40 зубьями, используется для распила древесины мягких и твердых пород, фанеры, плит ДСП и МДФ. 40 зубьев обеспечивают оптимальное по скорости и качеству пиление. Благодаря попеременной заточке зубцов достигается высокое качество реза. Диск устанавливается на торцовочную, циркулярную пилу либо на распиловочный станок, применяется в бытовой сфере.
Преимущества
- Эффективное решение различных задач — зубья универсального типа АТВ позволяют выполнять не только продольный, но и поперечный распил материалов.
- Прочность и износостойкость — основание изготовлено из стали 50, а режущие пластины выполнены из сплава карбида вольфрама ВК8.
- Надежность — твердосплавные пластины закреплены на основании диска при помощи медного припоя.
- Быстрое изменение посадочного диаметра — в комплект поставки входят переходные кольца на 20 и 16 мм.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Пильный диск Sparta 732405 диаметром 150 х 22 мм, с 40 зубьями, используется для распила древесины мягких и твердых пород, фанеры, плит ДСП и МДФ. 40 зубьев обеспечивают оптимальное по скорости и качеству пиление. Благодаря попеременной заточке зубцов достигается высокое качество реза. Диск устанавливается на торцовочную, циркулярную пилу либо на распиловочный станок, применяется в бытовой сфере.
Преимущества
- Эффективное решение различных задач — зубья универсального типа АТВ позволяют выполнять не только продольный, но и поперечный распил материалов.
- Прочность и износостойкость — основание изготовлено из стали 50, а режущие пластины выполнены из сплава карбида вольфрама ВК8.
- Надежность — твердосплавные пластины закреплены на основании диска при помощи медного припоя.
- Быстрое изменение посадочного диаметра — в комплект поставки входят переходные кольца на 20 и 16 мм.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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