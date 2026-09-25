Top.Mail.Ru
Пильный диск по дереву Sparta 732405, ф150 х 22 мм, 40 зубьев купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Пильный диск по дереву Sparta 732405, ф150 х 22 мм, 40 зубьев

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Пильный диск по дереву Sparta 732405, ф150 х 22 мм, 40 зубьев - фото 1
Пильный диск по дереву Sparta 732405, ф150 х 22 мм, 40 зубьев - фото 2
Пильный диск по дереву Sparta 732405, ф150 х 22 мм, 40 зубьев - фото 3
Пильный диск по дереву Sparta 732405, ф150 х 22 мм, 40 зубьев - фото 4
Пильный диск по дереву Sparta 732405, ф150 х 22 мм, 40 зубьев - фото 5
Пильный диск по дереву Sparta 732405, ф150 х 22 мм, 40 зубьев - фото 6
Пильный диск по дереву Sparta 732405, ф150 х 22 мм, 40 зубьев - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для пил
Материал назначения
древесина
Диаметр, мм
150
Посадочный диаметр, мм
22, 23
Количество зубьев
40
Комплектация
Пильный диск - 1 шт
  • Пильный диск по дереву Sparta 732405, ф150 х 22 мм, 40 зубьев - фото 1
  • Пильный диск по дереву Sparta 732405, ф150 х 22 мм, 40 зубьев - фото 2
  • Пильный диск по дереву Sparta 732405, ф150 х 22 мм, 40 зубьев - фото 3
  • Пильный диск по дереву Sparta 732405, ф150 х 22 мм, 40 зубьев - фото 4
  • Пильный диск по дереву Sparta 732405, ф150 х 22 мм, 40 зубьев - фото 5
  • Пильный диск по дереву Sparta 732405, ф150 х 22 мм, 40 зубьев - фото 6
  • Пильный диск по дереву Sparta 732405, ф150 х 22 мм, 40 зубьев - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
460 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746341
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Пильный диск по дереву Sparta 732405, ф150 х 22 мм, 40 зубьев
460 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sparta
Назначение
для пил
Материал
сталь 50
Материал назначения
древесина
Диаметр, мм
150
Посадочный диаметр, мм
22, 23
Количество зубьев
40
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Пильный диск - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х16х1
Вес, г.
150

Описание товара Пильный диск по дереву Sparta 732405, ф150 х 22 мм, 40 зубьев

Пильный диск Sparta 732405 диаметром 150 х 22 мм, с 40 зубьями, используется для распила древесины мягких и твердых пород, фанеры, плит ДСП и МДФ. 40 зубьев обеспечивают оптимальное по скорости и качеству пиление. Благодаря попеременной заточке зубцов достигается высокое качество реза. Диск устанавливается на торцовочную, циркулярную пилу либо на распиловочный станок, применяется в бытовой сфере.

Преимущества

  • Эффективное решение различных задач — зубья универсального типа АТВ позволяют выполнять не только продольный, но и поперечный распил материалов.
  • Прочность и износостойкость — основание изготовлено из стали 50, а режущие пластины выполнены из сплава карбида вольфрама ВК8.
  • Надежность — твердосплавные пластины закреплены на основании диска при помощи медного припоя.
  • Быстрое изменение посадочного диаметра — в комплект поставки входят переходные кольца на 20 и 16 мм.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Пильный диск по дереву Sparta 732405, ф150 х 22 мм, 40 зубьев




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sparta
Назначение
для пил
Материал
сталь 50
Материал назначения
древесина
Диаметр, мм
150
Посадочный диаметр, мм
22, 23
Количество зубьев
40
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Пильный диск - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Пильный диск Sparta 732405 диаметром 150 х 22 мм, с 40 зубьями, используется для распила древесины мягких и твердых пород, фанеры, плит ДСП и МДФ. 40 зубьев обеспечивают оптимальное по скорости и качеству пиление. Благодаря попеременной заточке зубцов достигается высокое качество реза. Диск устанавливается на торцовочную, циркулярную пилу либо на распиловочный станок, применяется в бытовой сфере.

Преимущества

  • Эффективное решение различных задач — зубья универсального типа АТВ позволяют выполнять не только продольный, но и поперечный распил материалов.
  • Прочность и износостойкость — основание изготовлено из стали 50, а режущие пластины выполнены из сплава карбида вольфрама ВК8.
  • Надежность — твердосплавные пластины закреплены на основании диска при помощи медного припоя.
  • Быстрое изменение посадочного диаметра — в комплект поставки входят переходные кольца на 20 и 16 мм.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пильный диск по дереву Sparta 732405, ф150 х 22 мм, 40 зубьев – стоимость товара 460 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...