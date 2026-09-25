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Пильный диск по дереву Matrix 73226, ф210 х 32 мм, 48 зубьев + кольцо 32/30 купить с доставкой в Москве
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Пильный диск по дереву Matrix 73226, ф210 х 32 мм, 48 зубьев + кольцо 32/30

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Пильный диск по дереву Matrix 73226, ф210 х 32 мм, 48 зубьев + кольцо 32/30 - фото 1
Пильный диск по дереву Matrix 73226, ф210 х 32 мм, 48 зубьев + кольцо 32/30 - фото 2
Пильный диск по дереву Matrix 73226, ф210 х 32 мм, 48 зубьев + кольцо 32/30 - фото 3
Пильный диск по дереву Matrix 73226, ф210 х 32 мм, 48 зубьев + кольцо 32/30 - фото 4
Пильный диск по дереву Matrix 73226, ф210 х 32 мм, 48 зубьев + кольцо 32/30 - фото 5
Пильный диск по дереву Matrix 73226, ф210 х 32 мм, 48 зубьев + кольцо 32/30 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для пил
Материал назначения
древесина
Диаметр, мм
210
Посадочный диаметр, мм
32
Количество зубьев
48
Комплектация
Диск - 1 штКольцо 32/30мм - 1 шт
  • Пильный диск по дереву Matrix 73226, ф210 х 32 мм, 48 зубьев + кольцо 32/30 - фото 1
  • Пильный диск по дереву Matrix 73226, ф210 х 32 мм, 48 зубьев + кольцо 32/30 - фото 2
  • Пильный диск по дереву Matrix 73226, ф210 х 32 мм, 48 зубьев + кольцо 32/30 - фото 3
  • Пильный диск по дереву Matrix 73226, ф210 х 32 мм, 48 зубьев + кольцо 32/30 - фото 4
  • Пильный диск по дереву Matrix 73226, ф210 х 32 мм, 48 зубьев + кольцо 32/30 - фото 5
  • Пильный диск по дереву Matrix 73226, ф210 х 32 мм, 48 зубьев + кольцо 32/30 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
580 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746336
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Пильный диск по дереву Matrix 73226, ф210 х 32 мм, 48 зубьев + кольцо 32/30
580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для пил
Материал
сталь 50
Материал назначения
древесина
Диаметр, мм
210
Посадочный диаметр, мм
32
Количество зубьев
48
Количество предметов в комплекте
2
Комплектация
Диск - 1 штКольцо 32/30мм - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х22х1
Вес, г.
450

Описание товара Пильный диск по дереву Matrix 73226, ф210 х 32 мм, 48 зубьев + кольцо 32/30

Пильный диск по дереву Matrix 73226 диаметром 210 х 32 мм, с 48 зубьями и переходным кольцом 32/30, — оснастка для циркулярных и торцовочных пил с соответствующим посадочным и внешним диаметром. Используется преимущественно для поперечного реза материалов из мягкой и твердой древесины, ДСП, ДВП, фанеры, столярных плит. В комплект поставки входит переходное кольцо 32/30, позволяющее самостоятельно изменить посадочный диаметр при необходимости. Диск подходит для бытового и профессионального применения.

Преимущества

  • Высокое качество выполняемых работ — мелкие зубья с попеременной заточкой обеспечивают точный и чистый рез.
  • Прочность и высокий ресурс — основание изготовлено из стали 65Mn, режущие пластины выполнены из сплава YG8 твердостью более 88 HRA, зубья прошли алмазную заточку.
  • Стабильная работа — компенсационные прорези снижают риск заклинивания диска.



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Отзывы о товаре Пильный диск по дереву Matrix 73226, ф210 х 32 мм, 48 зубьев + кольцо 32/30




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для пил
Материал
сталь 50
Материал назначения
древесина
Диаметр, мм
210
Посадочный диаметр, мм
32
Количество зубьев
48
Количество предметов в комплекте
2
Комплектация
Диск - 1 штКольцо 32/30мм - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Пильный диск по дереву Matrix 73226 диаметром 210 х 32 мм, с 48 зубьями и переходным кольцом 32/30, — оснастка для циркулярных и торцовочных пил с соответствующим посадочным и внешним диаметром. Используется преимущественно для поперечного реза материалов из мягкой и твердой древесины, ДСП, ДВП, фанеры, столярных плит. В комплект поставки входит переходное кольцо 32/30, позволяющее самостоятельно изменить посадочный диаметр при необходимости. Диск подходит для бытового и профессионального применения.

Преимущества

  • Высокое качество выполняемых работ — мелкие зубья с попеременной заточкой обеспечивают точный и чистый рез.
  • Прочность и высокий ресурс — основание изготовлено из стали 65Mn, режущие пластины выполнены из сплава YG8 твердостью более 88 HRA, зубья прошли алмазную заточку.
  • Стабильная работа — компенсационные прорези снижают риск заклинивания диска.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пильный диск по дереву Matrix 73226, ф210 х 32 мм, 48 зубьев + кольцо 32/30 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 580 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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