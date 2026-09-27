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Пильный диск по дереву СИБРТЕХ 732177, ф190 х 30 мм, 24 зуба купить с доставкой в Москве
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Пильный диск по дереву СИБРТЕХ 732177, ф190 х 30 мм, 24 зуба

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Пильный диск по дереву СИБРТЕХ 732177, ф190 х 30 мм, 24 зуба - фото 1
Пильный диск по дереву СИБРТЕХ 732177, ф190 х 30 мм, 24 зуба - фото 2
Пильный диск по дереву СИБРТЕХ 732177, ф190 х 30 мм, 24 зуба - фото 3
Пильный диск по дереву СИБРТЕХ 732177, ф190 х 30 мм, 24 зуба - фото 4
Пильный диск по дереву СИБРТЕХ 732177, ф190 х 30 мм, 24 зуба - фото 5
Пильный диск по дереву СИБРТЕХ 732177, ф190 х 30 мм, 24 зуба - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для пил
Материал назначения
древесина
Диаметр, мм
190
Посадочный диаметр, мм
30
Количество зубьев
24
Комплектация
Пильный диск - 1 шт
  • Пильный диск по дереву СИБРТЕХ 732177, ф190 х 30 мм, 24 зуба - фото 1
  • Пильный диск по дереву СИБРТЕХ 732177, ф190 х 30 мм, 24 зуба - фото 2
  • Пильный диск по дереву СИБРТЕХ 732177, ф190 х 30 мм, 24 зуба - фото 3
  • Пильный диск по дереву СИБРТЕХ 732177, ф190 х 30 мм, 24 зуба - фото 4
  • Пильный диск по дереву СИБРТЕХ 732177, ф190 х 30 мм, 24 зуба - фото 5
  • Пильный диск по дереву СИБРТЕХ 732177, ф190 х 30 мм, 24 зуба - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
470 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746330
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Пильный диск по дереву СИБРТЕХ 732177, ф190 х 30 мм, 24 зуба
470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для пил
Материал
сталь 50
Материал назначения
древесина
Диаметр, мм
190
Посадочный диаметр, мм
30
Количество зубьев
24
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Пильный диск - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х1
Вес, г.
300

Описание товара Пильный диск по дереву СИБРТЕХ 732177, ф190 х 30 мм, 24 зуба

Пильный диск Сибртех 732177 диаметром 190 х 30 мм, с 24 зубьями, используется с торцовочными и циркулярными пилами, а также с распиловочными станками. Предназначен для продольного и поперечного пиления древесины мягких и твердых пород, фанеры, МДФ и ДСП. Благодаря крупным зубьям достигается высокая скорость реза. Диск применяется для выполнения строительных, ремонтных работ, а также для решения бытовых задач.

Преимущества

  • Высокий ресурс — режущие пластины из твердого сплава YG8 долго держат заточку.
  • Надежность — основа диска изготовлена из устойчивой к нагрузкам стали 50, твердосплавные напайки крепко держатся на зубцах благодаря качественному медному припою.
  • Стабильно качественный рез — диск пилит быстро и ровно за счет попеременной заточки зубьев, компенсационные пазы защищают диск от деформации в результате нагрева, предотвращая его заклинивание.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Пильный диск по дереву СИБРТЕХ 732177, ф190 х 30 мм, 24 зуба




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для пил
Материал
сталь 50
Материал назначения
древесина
Диаметр, мм
190
Посадочный диаметр, мм
30
Количество зубьев
24
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Пильный диск - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Пильный диск Сибртех 732177 диаметром 190 х 30 мм, с 24 зубьями, используется с торцовочными и циркулярными пилами, а также с распиловочными станками. Предназначен для продольного и поперечного пиления древесины мягких и твердых пород, фанеры, МДФ и ДСП. Благодаря крупным зубьям достигается высокая скорость реза. Диск применяется для выполнения строительных, ремонтных работ, а также для решения бытовых задач.

Преимущества

  • Высокий ресурс — режущие пластины из твердого сплава YG8 долго держат заточку.
  • Надежность — основа диска изготовлена из устойчивой к нагрузкам стали 50, твердосплавные напайки крепко держатся на зубцах благодаря качественному медному припою.
  • Стабильно качественный рез — диск пилит быстро и ровно за счет попеременной заточки зубьев, компенсационные пазы защищают диск от деформации в результате нагрева, предотвращая его заклинивание.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пильный диск по дереву СИБРТЕХ 732177, ф190 х 30 мм, 24 зуба – стоимость товара 470 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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