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Пильный диск по дереву Matrix 73217, ф190 х 30 мм, 24 зуба купить с доставкой в Москве
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Пильный диск по дереву Matrix 73217, ф190 х 30 мм, 24 зуба

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Пильный диск по дереву Matrix 73217, ф190 х 30 мм, 24 зуба - фото 1
Пильный диск по дереву Matrix 73217, ф190 х 30 мм, 24 зуба - фото 2
Пильный диск по дереву Matrix 73217, ф190 х 30 мм, 24 зуба - фото 3
Пильный диск по дереву Matrix 73217, ф190 х 30 мм, 24 зуба - фото 4
Пильный диск по дереву Matrix 73217, ф190 х 30 мм, 24 зуба - фото 5
Пильный диск по дереву Matrix 73217, ф190 х 30 мм, 24 зуба - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для пил
Материал назначения
древесина
Диаметр, мм
190
Посадочный диаметр, мм
30
Количество зубьев
24
Комплектация
Пильный диск - 1 шт
  • Пильный диск по дереву Matrix 73217, ф190 х 30 мм, 24 зуба - фото 1
  • Пильный диск по дереву Matrix 73217, ф190 х 30 мм, 24 зуба - фото 2
  • Пильный диск по дереву Matrix 73217, ф190 х 30 мм, 24 зуба - фото 3
  • Пильный диск по дереву Matrix 73217, ф190 х 30 мм, 24 зуба - фото 4
  • Пильный диск по дереву Matrix 73217, ф190 х 30 мм, 24 зуба - фото 5
  • Пильный диск по дереву Matrix 73217, ф190 х 30 мм, 24 зуба - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
490 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746329
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Пильный диск по дереву Matrix 73217, ф190 х 30 мм, 24 зуба
490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для пил
Материал
сталь 50
Материал назначения
древесина
Диаметр, мм
190
Посадочный диаметр, мм
30
Количество зубьев
24
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Пильный диск - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х20х1
Вес, г.
300

Описание товара Пильный диск по дереву Matrix 73217, ф190 х 30 мм, 24 зуба

Пильный диск по дереву Matrix 73217 диаметром 190 х 30 мм, с 24 зубьями, — оснастка для циркулярных и торцовочных пил с соответствующим посадочным и внешним диаметром. Используется для продольного/поперечного реза материалов из мягкой и твердой древесины, ДСП, ДВП, фанеры, столярных плит. Диск подходит для бытового и профессионального применения.

Преимущества

  • Прочность и высокий ресурс — основание изготовлено из стали 65Mn, режущие пластины выполнены из сплава ВК6 твердостью более 88 HRA, зубья прошли алмазную заточку.
  • Стабильная работа — компенсационные прорези снижают риск заклинивания диска.
  • Быстрый рез — крупные зубья с попеременной заточкой обеспечивают высокую скорость работы.
  • Надежность — твердосплавные пластины закреплены методом пайки с использованием улучшенного медного припоя.



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Отзывы о товаре Пильный диск по дереву Matrix 73217, ф190 х 30 мм, 24 зуба




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для пил
Материал
сталь 50
Материал назначения
древесина
Диаметр, мм
190
Посадочный диаметр, мм
30
Количество зубьев
24
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Пильный диск - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Пильный диск по дереву Matrix 73217 диаметром 190 х 30 мм, с 24 зубьями, — оснастка для циркулярных и торцовочных пил с соответствующим посадочным и внешним диаметром. Используется для продольного/поперечного реза материалов из мягкой и твердой древесины, ДСП, ДВП, фанеры, столярных плит. Диск подходит для бытового и профессионального применения.

Преимущества

  • Прочность и высокий ресурс — основание изготовлено из стали 65Mn, режущие пластины выполнены из сплава ВК6 твердостью более 88 HRA, зубья прошли алмазную заточку.
  • Стабильная работа — компенсационные прорези снижают риск заклинивания диска.
  • Быстрый рез — крупные зубья с попеременной заточкой обеспечивают высокую скорость работы.
  • Надежность — твердосплавные пластины закреплены методом пайки с использованием улучшенного медного припоя.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пильный диск по дереву Matrix 73217, ф190 х 30 мм, 24 зуба - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 490 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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