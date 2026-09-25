Пильный диск по дереву СИБРТЕХ 732147, ф190 х 20 мм, 48 зубьев + кольцо 20/16
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Характеристики
Описание товара Пильный диск по дереву СИБРТЕХ 732147, ф190 х 20 мм, 48 зубьев + кольцо 20/16
Пильный диск по дереву Сибртех 732147 диаметром 190 х 20 мм, с 48 зубьями и переходным кольцом 20/16, предназначен для распила древесины мягких и твердых пород, фанеры, ДСП, МДФ. Используется с циркулярными и торцовочными пилами с посадочным диаметром 20 мм. Переходное кольцо 20/16 позволяет при необходимости изменить размер посадки. Мелкие зубья обеспечивают точный рез с чистыми кромками. Диск подходит для бытового применения.
Преимущества
- Прочность и высокая производительность — основание диска изготовлено из стали 50, режущие пластины выполнены из твердого сплава YG8 и заточены с использованием алмазного абразива.
- Качественный рез — 48 зубьев типа АТВ с попеременной заточкой позволяют использовать диск для точного поперечного распила материалов и получения чистых кромок.
- Защита от заклинивания — компенсационные прорези препятствуют деформации диска при нагреве.
- Высокий ресурс — режущие пластины припаяны качественным медным припоем, поэтому диск выдерживает интенсивные нагрузки.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Пильный диск по дереву Сибртех 732147 диаметром 190 х 20 мм, с 48 зубьями и переходным кольцом 20/16, предназначен для распила древесины мягких и твердых пород, фанеры, ДСП, МДФ. Используется с циркулярными и торцовочными пилами с посадочным диаметром 20 мм. Переходное кольцо 20/16 позволяет при необходимости изменить размер посадки. Мелкие зубья обеспечивают точный рез с чистыми кромками. Диск подходит для бытового применения.
Преимущества
- Прочность и высокая производительность — основание диска изготовлено из стали 50, режущие пластины выполнены из твердого сплава YG8 и заточены с использованием алмазного абразива.
- Качественный рез — 48 зубьев типа АТВ с попеременной заточкой позволяют использовать диск для точного поперечного распила материалов и получения чистых кромок.
- Защита от заклинивания — компенсационные прорези препятствуют деформации диска при нагреве.
- Высокий ресурс — режущие пластины припаяны качественным медным припоем, поэтому диск выдерживает интенсивные нагрузки.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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