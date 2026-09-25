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Пильный диск по дереву Matrix 73213, ф190 х 20 мм, 24 зуба + кольцо 20/16 купить с доставкой в Москве
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Пильный диск по дереву Matrix 73213, ф190 х 20 мм, 24 зуба + кольцо 20/16

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Пильный диск по дереву Matrix 73213, ф190 х 20 мм, 24 зуба + кольцо 20/16 - фото 1
Пильный диск по дереву Matrix 73213, ф190 х 20 мм, 24 зуба + кольцо 20/16 - фото 2
Пильный диск по дереву Matrix 73213, ф190 х 20 мм, 24 зуба + кольцо 20/16 - фото 3
Пильный диск по дереву Matrix 73213, ф190 х 20 мм, 24 зуба + кольцо 20/16 - фото 4
Пильный диск по дереву Matrix 73213, ф190 х 20 мм, 24 зуба + кольцо 20/16 - фото 5
Пильный диск по дереву Matrix 73213, ф190 х 20 мм, 24 зуба + кольцо 20/16 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для пил
Материал назначения
древесина
Диаметр, мм
190
Посадочный диаметр, мм
20
Максимальный диаметр, мм
190
Количество зубьев
24
Комплектация
Диск - 1 штКольцо 20/16мм - 1 шт
  • Пильный диск по дереву Matrix 73213, ф190 х 20 мм, 24 зуба + кольцо 20/16 - фото 1
  • Пильный диск по дереву Matrix 73213, ф190 х 20 мм, 24 зуба + кольцо 20/16 - фото 2
  • Пильный диск по дереву Matrix 73213, ф190 х 20 мм, 24 зуба + кольцо 20/16 - фото 3
  • Пильный диск по дереву Matrix 73213, ф190 х 20 мм, 24 зуба + кольцо 20/16 - фото 4
  • Пильный диск по дереву Matrix 73213, ф190 х 20 мм, 24 зуба + кольцо 20/16 - фото 5
  • Пильный диск по дереву Matrix 73213, ф190 х 20 мм, 24 зуба + кольцо 20/16 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
510 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746327
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Пильный диск по дереву Matrix 73213, ф190 х 20 мм, 24 зуба + кольцо 20/16
510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для пил
Материал
сталь 50
Материал назначения
древесина
Диаметр, мм
190
Посадочный диаметр, мм
20
Максимальный диаметр, мм
190
Количество зубьев
24
Количество предметов в комплекте
2
Комплектация
Диск - 1 штКольцо 20/16мм - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х20х1
Вес, г.
310

Описание товара Пильный диск по дереву Matrix 73213, ф190 х 20 мм, 24 зуба + кольцо 20/16

Пильный диск по дереву Matrix 73213 диаметром 190 х 20 мм, с 24 зубьями и переходным кольцом 20/16, — оснастка для циркулярных и торцовочных пил с соответствующим посадочным и внешним диаметром. Используется для продольного/поперечного реза материалов из мягкой и твердой древесины, ДСП, ДВП, фанеры, столярных плит. В комплект поставки входит переходное кольцо 20/16, позволяющее самостоятельно изменить посадочный диаметр при необходимости. Диск подходит для бытового и профессионального применения.

Преимущества

  • Быстрый рез — крупные зубья с попеременной заточкой обеспечивают высокую скорость работы.
  • Прочность и высокий ресурс — основание изготовлено из стали 65Mn, режущие пластины выполнены из сплава YG8 твердостью более 88 HRA, зубья прошли алмазную заточку.
  • Стабильная работа — компенсационные прорези снижают риск заклинивания диска.



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Отзывы о товаре Пильный диск по дереву Matrix 73213, ф190 х 20 мм, 24 зуба + кольцо 20/16




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для пил
Материал
сталь 50
Материал назначения
древесина
Диаметр, мм
190
Посадочный диаметр, мм
20
Максимальный диаметр, мм
190
Количество зубьев
24
Количество предметов в комплекте
2
Комплектация
Диск - 1 штКольцо 20/16мм - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Пильный диск по дереву Matrix 73213 диаметром 190 х 20 мм, с 24 зубьями и переходным кольцом 20/16, — оснастка для циркулярных и торцовочных пил с соответствующим посадочным и внешним диаметром. Используется для продольного/поперечного реза материалов из мягкой и твердой древесины, ДСП, ДВП, фанеры, столярных плит. В комплект поставки входит переходное кольцо 20/16, позволяющее самостоятельно изменить посадочный диаметр при необходимости. Диск подходит для бытового и профессионального применения.

Преимущества

  • Быстрый рез — крупные зубья с попеременной заточкой обеспечивают высокую скорость работы.
  • Прочность и высокий ресурс — основание изготовлено из стали 65Mn, режущие пластины выполнены из сплава YG8 твердостью более 88 HRA, зубья прошли алмазную заточку.
  • Стабильная работа — компенсационные прорези снижают риск заклинивания диска.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пильный диск по дереву Matrix 73213, ф190 х 20 мм, 24 зуба + кольцо 20/16 - этот товар вы можете купить по цене 510 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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