Диск алмазный отрезной Matrix 73199, ф125 х 22,2 мм, Мультирез, сухой/мокрый рез, PRO
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Характеристики
Описание товара Диск алмазный отрезной Matrix 73199, ф125 х 22,2 мм, Мультирез, сухой/мокрый рез, PRO
Алмазный отрезной диск Matrix PRO Мультирез 73199 диаметром 125 х 22,2 мм применяется для сухого и мокрого резания бетона любой твердости, железобетона, гранита, кирпича, металла, древесины, пластика и других материалов. Используется в качестве универсального режущего инструмента в профессиональной сфере, например, строительными, специальными службами, сотрудниками МЧС. К работе с диском необходимо приступать после ознакомления с руководством пользователя.
Преимущества
- Максимальная эффективность при работе с материалами любой твердости — диск изготовлен с использованием новейшей технологии вакуумной пайки.
- Высокая производительность — режущая часть характеризуется повышенной плотностью алмазного порошка и оптимально сбалансированным составом связки.
- Работа без подачи воды — благодаря сегментированной рабочей части и дополнительным отверстиям на корпусе диск активно охлаждается в процессе резания.
- Повышенная износостойкость — диаметр диска остается неизменным даже при длительной эксплуатации.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Алмазный отрезной диск Matrix PRO Мультирез 73199 диаметром 125 х 22,2 мм применяется для сухого и мокрого резания бетона любой твердости, железобетона, гранита, кирпича, металла, древесины, пластика и других материалов. Используется в качестве универсального режущего инструмента в профессиональной сфере, например, строительными, специальными службами, сотрудниками МЧС. К работе с диском необходимо приступать после ознакомления с руководством пользователя.
Преимущества
- Максимальная эффективность при работе с материалами любой твердости — диск изготовлен с использованием новейшей технологии вакуумной пайки.
- Высокая производительность — режущая часть характеризуется повышенной плотностью алмазного порошка и оптимально сбалансированным составом связки.
- Работа без подачи воды — благодаря сегментированной рабочей части и дополнительным отверстиям на корпусе диск активно охлаждается в процессе резания.
- Повышенная износостойкость — диаметр диска остается неизменным даже при длительной эксплуатации.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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