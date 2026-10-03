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Диск алмазный отрезной Matrix 73198, Turbo Extra, 230 х 22,2 мм, сухая резка купить с доставкой в Москве
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Диск алмазный отрезной Matrix 73198, Turbo Extra, 230 х 22,2 мм, сухая резка

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Диск алмазный отрезной Matrix 73198, Turbo Extra, 230 х 22,2 мм, сухая резка - фото 1
Диск алмазный отрезной Matrix 73198, Turbo Extra, 230 х 22,2 мм, сухая резка - фото 2
Диск алмазный отрезной Matrix 73198, Turbo Extra, 230 х 22,2 мм, сухая резка - фото 3
Диск алмазный отрезной Matrix 73198, Turbo Extra, 230 х 22,2 мм, сухая резка - фото 4
Диск алмазный отрезной Matrix 73198, Turbo Extra, 230 х 22,2 мм, сухая резка - фото 5
Диск алмазный отрезной Matrix 73198, Turbo Extra, 230 х 22,2 мм, сухая резка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для пил
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Гранит
Диаметр, мм
230
Посадочный диаметр, мм
22,2
Минимальный диаметр, мм
22
Максимальный диаметр, мм
230
Длина, мм
3
Ширина, мм
7
  • Диск алмазный отрезной Matrix 73198, Turbo Extra, 230 х 22,2 мм, сухая резка - фото 1
  • Диск алмазный отрезной Matrix 73198, Turbo Extra, 230 х 22,2 мм, сухая резка - фото 2
  • Диск алмазный отрезной Matrix 73198, Turbo Extra, 230 х 22,2 мм, сухая резка - фото 3
  • Диск алмазный отрезной Matrix 73198, Turbo Extra, 230 х 22,2 мм, сухая резка - фото 4
  • Диск алмазный отрезной Matrix 73198, Turbo Extra, 230 х 22,2 мм, сухая резка - фото 5
  • Диск алмазный отрезной Matrix 73198, Turbo Extra, 230 х 22,2 мм, сухая резка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 746318
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Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для пил
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Гранит
Диаметр, мм
230
Посадочный диаметр, мм
22,2
Минимальный диаметр, мм
22
Максимальный диаметр, мм
230
Длина, мм
3
Ширина, мм
7
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х25х1
Вес, г.
650

Описание товара Диск алмазный отрезной Matrix 73198, Turbo Extra, 230 х 22,2 мм, сухая резка

Отрезной алмазный диск Matrix Turbo Extra 73198, 230 х 22,2 мм, используется для сухой резки бетона, железобетона, кирпича, тротуарной плитки, шлакоблока и камня. Он устанавливается на углошлифовальные машины с посадочным диаметром 22,2 мм. Обеспечивает высокую скорость реза, поэтому подходит для интенсивного применения.

Преимущества

  • Экстратурбированная форма — в процессе реза обеспечивается эффективное охлаждение и удаление шлама.
  • Повышенная производительность — рабочий слой шириной 7 мм состоит из синтетических алмазов высокого качества.
  • Оптимально сбалансированный состав связки — режущий слой равномерно стачивается, своевременно вскрывая новые алмазы.
  • Эффективное решение бытовых и профессиональных задач — концентрация алмазов повышена, диск рассчитан на долгую эксплуатацию.



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Отзывы о товаре Диск алмазный отрезной Matrix 73198, Turbo Extra, 230 х 22,2 мм, сухая резка




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для пил
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Гранит
Диаметр, мм
230
Посадочный диаметр, мм
22,2
Минимальный диаметр, мм
22
Максимальный диаметр, мм
230
Длина, мм
3
Ширина, мм
7
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
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Страна производитель
Китай
Описание

Отрезной алмазный диск Matrix Turbo Extra 73198, 230 х 22,2 мм, используется для сухой резки бетона, железобетона, кирпича, тротуарной плитки, шлакоблока и камня. Он устанавливается на углошлифовальные машины с посадочным диаметром 22,2 мм. Обеспечивает высокую скорость реза, поэтому подходит для интенсивного применения.

Преимущества

  • Экстратурбированная форма — в процессе реза обеспечивается эффективное охлаждение и удаление шлама.
  • Повышенная производительность — рабочий слой шириной 7 мм состоит из синтетических алмазов высокого качества.
  • Оптимально сбалансированный состав связки — режущий слой равномерно стачивается, своевременно вскрывая новые алмазы.
  • Эффективное решение бытовых и профессиональных задач — концентрация алмазов повышена, диск рассчитан на долгую эксплуатацию.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Доставка
Отзывы


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