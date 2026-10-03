Диск алмазный отрезной Matrix 73198, Turbo Extra, 230 х 22,2 мм, сухая резка
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Диск алмазный отрезной Matrix 73198, Turbo Extra, 230 х 22,2 мм, сухая резка
Отрезной алмазный диск Matrix Turbo Extra 73198, 230 х 22,2 мм, используется для сухой резки бетона, железобетона, кирпича, тротуарной плитки, шлакоблока и камня. Он устанавливается на углошлифовальные машины с посадочным диаметром 22,2 мм. Обеспечивает высокую скорость реза, поэтому подходит для интенсивного применения.
Преимущества
- Экстратурбированная форма — в процессе реза обеспечивается эффективное охлаждение и удаление шлама.
- Повышенная производительность — рабочий слой шириной 7 мм состоит из синтетических алмазов высокого качества.
- Оптимально сбалансированный состав связки — режущий слой равномерно стачивается, своевременно вскрывая новые алмазы.
- Эффективное решение бытовых и профессиональных задач — концентрация алмазов повышена, диск рассчитан на долгую эксплуатацию.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Отрезной алмазный диск Matrix Turbo Extra 73198, 230 х 22,2 мм, используется для сухой резки бетона, железобетона, кирпича, тротуарной плитки, шлакоблока и камня. Он устанавливается на углошлифовальные машины с посадочным диаметром 22,2 мм. Обеспечивает высокую скорость реза, поэтому подходит для интенсивного применения.
Преимущества
- Экстратурбированная форма — в процессе реза обеспечивается эффективное охлаждение и удаление шлама.
- Повышенная производительность — рабочий слой шириной 7 мм состоит из синтетических алмазов высокого качества.
- Оптимально сбалансированный состав связки — режущий слой равномерно стачивается, своевременно вскрывая новые алмазы.
- Эффективное решение бытовых и профессиональных задач — концентрация алмазов повышена, диск рассчитан на долгую эксплуатацию.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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