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Диск алмазный отрезной сплошной Matrix 73192, 230 х 25,4 мм, влажная резка купить с доставкой в Москве
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Диск алмазный отрезной сплошной Matrix 73192, 230 х 25,4 мм, влажная резка

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Диск алмазный отрезной сплошной Matrix 73192, 230 х 25,4 мм, влажная резка - фото 1
Диск алмазный отрезной сплошной Matrix 73192, 230 х 25,4 мм, влажная резка - фото 2
Диск алмазный отрезной сплошной Matrix 73192, 230 х 25,4 мм, влажная резка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
камень, гранит, мрамор, керамика, керамогранит
Диаметр, мм
230
Посадочный диаметр, мм
25.4
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
  • Диск алмазный отрезной сплошной Matrix 73192, 230 х 25,4 мм, влажная резка - фото 1
  • Диск алмазный отрезной сплошной Matrix 73192, 230 х 25,4 мм, влажная резка - фото 2
  • Диск алмазный отрезной сплошной Matrix 73192, 230 х 25,4 мм, влажная резка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
520 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746315
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Диск алмазный отрезной сплошной Matrix 73192, 230 х 25,4 мм, влажная резка
520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
камень, гранит, мрамор, керамика, керамогранит
Диаметр, мм
230
Посадочный диаметр, мм
25.4
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х26х1
Вес, г.
670

Описание товара Диск алмазный отрезной сплошной Matrix 73192, 230 х 25,4 мм, влажная резка

Отрезной алмазный сплошной диск Matrix 73192 диаметром 230 х 25,4 мм предназначен для мокрой резки мрамора, керамической плитки, керамогранита, натурального или искусственного камня. Устанавливается на углошлифовальную машину или плиткорез с посадочным диаметром 25,4 мм. Благодаря использованию водяного охлаждения улучшается качество реза, а также продлевается срок службы диска.

Преимущества

  • Высокое качество выполняемых работ — срез получается ровным, без сколов и трещин.
  • Прочность и долговечность — диск изготовлен методом холодного прессования, алмазы надежно удерживаются связкой из металлических компонентов.
  • Высокая производительность — рабочий слой шириной 6 мм содержит увеличенное количество алмазов.



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Отзывы о товаре Диск алмазный отрезной сплошной Matrix 73192, 230 х 25,4 мм, влажная резка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
камень, гранит, мрамор, керамика, керамогранит
Диаметр, мм
230
Посадочный диаметр, мм
25.4
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Отрезной алмазный сплошной диск Matrix 73192 диаметром 230 х 25,4 мм предназначен для мокрой резки мрамора, керамической плитки, керамогранита, натурального или искусственного камня. Устанавливается на углошлифовальную машину или плиткорез с посадочным диаметром 25,4 мм. Благодаря использованию водяного охлаждения улучшается качество реза, а также продлевается срок службы диска.

Преимущества

  • Высокое качество выполняемых работ — срез получается ровным, без сколов и трещин.
  • Прочность и долговечность — диск изготовлен методом холодного прессования, алмазы надежно удерживаются связкой из металлических компонентов.
  • Высокая производительность — рабочий слой шириной 6 мм содержит увеличенное количество алмазов.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Диск алмазный отрезной сплошной Matrix 73192, 230 х 25,4 мм, влажная резка - данный товар вы можете купить по цене 520 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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