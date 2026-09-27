Диск алмазный отрезной Matrix 73183, Turbo, 230 х 22,2 мм, сухая резка
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Гранит
Диаметр, мм
230
Посадочный диаметр, мм
22,2
Ширина, мм
7
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
910 руб.
В наличии
Код товара: 746312
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Характеристики
Бренд
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Гранит
Диаметр, мм
230
Посадочный диаметр, мм
22,2
Ширина, мм
7
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х26х1
Вес, г.
620
Описание товара Диск алмазный отрезной Matrix 73183, Turbo, 230 х 22,2 мм, сухая резка
Отрезной алмазный диск Matrix Turbo 73183 диаметром 230 х 22,2 мм, предназначен для сухой резки. Используется в качестве сменной оснасткой для углошлифовальных машин (УШМ) во время ремонта и мелкого строительства, а также в быту. Позволяет работать по бетону, в том числе свежему и среднеармированному, камню и кирпичу.
Преимущества
- Высокая производительность — турбированная рабочая часть обеспечивает эффективное охлаждение и интенсивный отвод пыли.
- Оптимальная конструкция для бытового применения — диск изготовлен по технологии холодного прессования, а ширина рабочей части составляет 7 мм.
- Эффективная работа даже при резке железобетона — высокая концентрация алмазных зерен сочетается со специально подобранной связкой.
- Простая эксплуатация — диск можно использовать с УШМ без подачи воды.
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Бренд
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Гранит
Диаметр, мм
230
Посадочный диаметр, мм
22,2
Ширина, мм
7
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Отрезной алмазный диск Matrix Turbo 73183 диаметром 230 х 22,2 мм, предназначен для сухой резки. Используется в качестве сменной оснасткой для углошлифовальных машин (УШМ) во время ремонта и мелкого строительства, а также в быту. Позволяет работать по бетону, в том числе свежему и среднеармированному, камню и кирпичу.
Преимущества
- Высокая производительность — турбированная рабочая часть обеспечивает эффективное охлаждение и интенсивный отвод пыли.
- Оптимальная конструкция для бытового применения — диск изготовлен по технологии холодного прессования, а ширина рабочей части составляет 7 мм.
- Эффективная работа даже при резке железобетона — высокая концентрация алмазных зерен сочетается со специально подобранной связкой.
- Простая эксплуатация — диск можно использовать с УШМ без подачи воды.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Диск алмазный отрезной Matrix 73183, Turbo, 230 х 22,2 мм, сухая резка - этот товар вы можете купить по цене 910 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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