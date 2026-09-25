Диск алмазный отрезной сегментный Matrix 73177, 230 х 22,2 мм, сухая резка
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Характеристики
Описание товара Диск алмазный отрезной сегментный Matrix 73177, 230 х 22,2 мм, сухая резка
Алмазный отрезной сегментный диск Matrix 73177 диаметром 230 х 22,2 мм предназначен для сухой резки натурального и искусственного камня, кирпича, свежего и твердого бетона. Применяется с углошлифовальными машинами соответствующего типоразмера. Благодаря высокой скорости реза диск позволяет выполнять работы большого объема. Он пригодится на небольших строительных площадках и будет идеальным помощником при решении бытовых задач.
Преимущества
- Увеличенный рабочий ресурс — диск отличается оптимально подобранной металлической связкой и высокой концентрацией алмазов.
- Высокая производительность без водяного охлаждения — ширина рабочей части 7 мм и прорези между сегментами обеспечивают охлаждение и отвод шлама.
- Устойчивость к нагрузкам — диск изготовлен по технологии холодного прессования и выдерживает сильные механические воздействия.
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Алмазный отрезной сегментный диск Matrix 73177 диаметром 230 х 22,2 мм предназначен для сухой резки натурального и искусственного камня, кирпича, свежего и твердого бетона. Применяется с углошлифовальными машинами соответствующего типоразмера. Благодаря высокой скорости реза диск позволяет выполнять работы большого объема. Он пригодится на небольших строительных площадках и будет идеальным помощником при решении бытовых задач.
Преимущества
- Увеличенный рабочий ресурс — диск отличается оптимально подобранной металлической связкой и высокой концентрацией алмазов.
- Высокая производительность без водяного охлаждения — ширина рабочей части 7 мм и прорези между сегментами обеспечивают охлаждение и отвод шлама.
- Устойчивость к нагрузкам — диск изготовлен по технологии холодного прессования и выдерживает сильные механические воздействия.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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