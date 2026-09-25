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Диск алмазный отрезной сегментный Matrix 73174, 150 х 22,2 мм, сухая резка купить с доставкой в Москве
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Диск алмазный отрезной сегментный Matrix 73174, 150 х 22,2 мм, сухая резка

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Диск алмазный отрезной сегментный Matrix 73174, 150 х 22,2 мм, сухая резка - фото 1
Диск алмазный отрезной сегментный Matrix 73174, 150 х 22,2 мм, сухая резка - фото 2
Диск алмазный отрезной сегментный Matrix 73174, 150 х 22,2 мм, сухая резка - фото 3
Диск алмазный отрезной сегментный Matrix 73174, 150 х 22,2 мм, сухая резка - фото 4
Диск алмазный отрезной сегментный Matrix 73174, 150 х 22,2 мм, сухая резка - фото 5
Диск алмазный отрезной сегментный Matrix 73174, 150 х 22,2 мм, сухая резка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Гранит
Диаметр, мм
150
Посадочный диаметр, мм
22,2
Ширина, мм
7
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
  • Диск алмазный отрезной сегментный Matrix 73174, 150 х 22,2 мм, сухая резка - фото 1
  • Диск алмазный отрезной сегментный Matrix 73174, 150 х 22,2 мм, сухая резка - фото 2
  • Диск алмазный отрезной сегментный Matrix 73174, 150 х 22,2 мм, сухая резка - фото 3
  • Диск алмазный отрезной сегментный Matrix 73174, 150 х 22,2 мм, сухая резка - фото 4
  • Диск алмазный отрезной сегментный Matrix 73174, 150 х 22,2 мм, сухая резка - фото 5
  • Диск алмазный отрезной сегментный Matrix 73174, 150 х 22,2 мм, сухая резка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
510 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746304
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Диск алмазный отрезной сегментный Matrix 73174, 150 х 22,2 мм, сухая резка
510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Гранит
Диаметр, мм
150
Посадочный диаметр, мм
22,2
Ширина, мм
7
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х18х1
Вес, г.
240

Описание товара Диск алмазный отрезной сегментный Matrix 73174, 150 х 22,2 мм, сухая резка

Алмазный отрезной сегментный диск Matrix 73174 диаметром 150 х 22,2 мм предназначен для сухой резки натурального и искусственного камня, кирпича, свежего и твердого бетона. Применяется с углошлифовальными машинами соответствующего типоразмера. Благодаря высокой скорости реза диск позволяет выполнять работы большого объема. Он пригодится на небольших строительных площадках и будет идеальным помощником при решении бытовых задач.

Преимущества

  • Увеличенный рабочий ресурс — диск отличается оптимально подобранной металлической связкой и высокой концентрацией алмазов.
  • Высокая производительность без водяного охлаждения — ширина рабочей части 7 мм и прорези между сегментами обеспечивают охлаждение и отвод шлама.
  • Устойчивость к нагрузкам — диск изготовлен по технологии холодного прессования и выдерживает сильные механические воздействия.



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Отзывы о товаре Диск алмазный отрезной сегментный Matrix 73174, 150 х 22,2 мм, сухая резка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Гранит
Диаметр, мм
150
Посадочный диаметр, мм
22,2
Ширина, мм
7
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Алмазный отрезной сегментный диск Matrix 73174 диаметром 150 х 22,2 мм предназначен для сухой резки натурального и искусственного камня, кирпича, свежего и твердого бетона. Применяется с углошлифовальными машинами соответствующего типоразмера. Благодаря высокой скорости реза диск позволяет выполнять работы большого объема. Он пригодится на небольших строительных площадках и будет идеальным помощником при решении бытовых задач.

Преимущества

  • Увеличенный рабочий ресурс — диск отличается оптимально подобранной металлической связкой и высокой концентрацией алмазов.
  • Высокая производительность без водяного охлаждения — ширина рабочей части 7 мм и прорези между сегментами обеспечивают охлаждение и отвод шлама.
  • Устойчивость к нагрузкам — диск изготовлен по технологии холодного прессования и выдерживает сильные механические воздействия.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Диск алмазный отрезной сегментный Matrix 73174, 150 х 22,2 мм, сухая резка - по цене 510 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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