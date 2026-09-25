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Диск алмазный отрезной сегментный Matrix 73172, 115 х 22,2 мм, сухая резка купить с доставкой в Москве
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Диск алмазный отрезной сегментный Matrix 73172, 115 х 22,2 мм, сухая резка

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Диск алмазный отрезной сегментный Matrix 73172, 115 х 22,2 мм, сухая резка - фото 1
Диск алмазный отрезной сегментный Matrix 73172, 115 х 22,2 мм, сухая резка - фото 2
Диск алмазный отрезной сегментный Matrix 73172, 115 х 22,2 мм, сухая резка - фото 3
Диск алмазный отрезной сегментный Matrix 73172, 115 х 22,2 мм, сухая резка - фото 4
Диск алмазный отрезной сегментный Matrix 73172, 115 х 22,2 мм, сухая резка - фото 5
Диск алмазный отрезной сегментный Matrix 73172, 115 х 22,2 мм, сухая резка - фото 6
Диск алмазный отрезной сегментный Matrix 73172, 115 х 22,2 мм, сухая резка - фото 7
Диск алмазный отрезной сегментный Matrix 73172, 115 х 22,2 мм, сухая резка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Гранит
Диаметр, мм
115
Посадочный диаметр, мм
22,2
Максимальный диаметр, мм
115
Ширина, мм
7
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
  • Диск алмазный отрезной сегментный Matrix 73172, 115 х 22,2 мм, сухая резка - фото 1
  • Диск алмазный отрезной сегментный Matrix 73172, 115 х 22,2 мм, сухая резка - фото 2
  • Диск алмазный отрезной сегментный Matrix 73172, 115 х 22,2 мм, сухая резка - фото 3
  • Диск алмазный отрезной сегментный Matrix 73172, 115 х 22,2 мм, сухая резка - фото 4
  • Диск алмазный отрезной сегментный Matrix 73172, 115 х 22,2 мм, сухая резка - фото 5
  • Диск алмазный отрезной сегментный Matrix 73172, 115 х 22,2 мм, сухая резка - фото 6
  • Диск алмазный отрезной сегментный Matrix 73172, 115 х 22,2 мм, сухая резка - фото 7
  • Диск алмазный отрезной сегментный Matrix 73172, 115 х 22,2 мм, сухая резка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
320 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746302
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Диск алмазный отрезной сегментный Matrix 73172, 115 х 22,2 мм, сухая резка
320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Гранит
Диаметр, мм
115
Посадочный диаметр, мм
22,2
Максимальный диаметр, мм
115
Ширина, мм
7
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х14х1
Вес, г.
130

Описание товара Диск алмазный отрезной сегментный Matrix 73172, 115 х 22,2 мм, сухая резка

Алмазный отрезной сегментный диск Matrix 73172 диаметром 115 х 22,2 мм предназначен для сухой резки натурального и искусственного камня, кирпича, свежего и твердого бетона. Применяется с углошлифовальными машинами соответствующего типоразмера. Благодаря высокой скорости реза диск позволяет выполнять работы большого объема. Он пригодится на небольших строительных площадках и будет идеальным помощником при решении бытовых задач.

Преимущества

  • Увеличенный рабочий ресурс — диск отличается оптимально подобранной металлической связкой и высокой концентрацией алмазов.
  • Высокая производительность без водяного охлаждения — ширина рабочей части 7 мм и прорези между сегментами обеспечивают охлаждение и отвод шлама.
  • Устойчивость к нагрузкам — диск изготовлен по технологии холодного прессования и выдерживает сильные механические воздействия.



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Отзывы о товаре Диск алмазный отрезной сегментный Matrix 73172, 115 х 22,2 мм, сухая резка




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Гранит
Диаметр, мм
115
Посадочный диаметр, мм
22,2
Максимальный диаметр, мм
115
Ширина, мм
7
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Алмазный отрезной сегментный диск Matrix 73172 диаметром 115 х 22,2 мм предназначен для сухой резки натурального и искусственного камня, кирпича, свежего и твердого бетона. Применяется с углошлифовальными машинами соответствующего типоразмера. Благодаря высокой скорости реза диск позволяет выполнять работы большого объема. Он пригодится на небольших строительных площадках и будет идеальным помощником при решении бытовых задач.

Преимущества

  • Увеличенный рабочий ресурс — диск отличается оптимально подобранной металлической связкой и высокой концентрацией алмазов.
  • Высокая производительность без водяного охлаждения — ширина рабочей части 7 мм и прорези между сегментами обеспечивают охлаждение и отвод шлама.
  • Устойчивость к нагрузкам — диск изготовлен по технологии холодного прессования и выдерживает сильные механические воздействия.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Диск алмазный отрезной сегментный Matrix 73172, 115 х 22,2 мм, сухая резка - стоимость товара 320 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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