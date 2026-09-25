Диск алмазный отрезной сплошной СИБРТЕХ 731617, 125 х 22,2 мм, мокрая резка
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Характеристики
Описание товара Диск алмазный отрезной сплошной СИБРТЕХ 731617, 125 х 22,2 мм, мокрая резка
Алмазный отрезной сплошной диск Сибртех 731617 диаметром 125 х 22,2 мм применяется для мокрой резки керамогранитной, керамической плитки, а также мрамора и камня. Используется в качестве оснастки для болгарок и плиткорезов с посадочным диаметром 22,2 мм. Диск обладает хорошим рабочим ресурсом и рассчитан на долгую службу. Рез материалов необходимо проводить с использованием водяного охлаждения.
Преимущества
- Аккуратная работа — сплошная режущая часть обеспечивает ровный и чистый срез без сколов.
- Неизменно хорошая производительность — высококачественные алмазы надежно удерживаются металлической связкой.
- Ширина рабочей части 6 мм — диск оптимален для бытового использования.
- Стабильность реза — перфорация обеспечивает эффективное охлаждение диска.
- Деформационная стойкость — основание выполнено из стали 65MnE, поэтому выдерживает резку твердых материалов.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Алмазный отрезной сплошной диск Сибртех 731617 диаметром 125 х 22,2 мм применяется для мокрой резки керамогранитной, керамической плитки, а также мрамора и камня. Используется в качестве оснастки для болгарок и плиткорезов с посадочным диаметром 22,2 мм. Диск обладает хорошим рабочим ресурсом и рассчитан на долгую службу. Рез материалов необходимо проводить с использованием водяного охлаждения.
Преимущества
- Аккуратная работа — сплошная режущая часть обеспечивает ровный и чистый срез без сколов.
- Неизменно хорошая производительность — высококачественные алмазы надежно удерживаются металлической связкой.
- Ширина рабочей части 6 мм — диск оптимален для бытового использования.
- Стабильность реза — перфорация обеспечивает эффективное охлаждение диска.
- Деформационная стойкость — основание выполнено из стали 65MnE, поэтому выдерживает резку твердых материалов.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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