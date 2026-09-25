Диск алмазный сплошной DENZEL 73160, супертонкий, 250 х 25,4 мм, горячее прессование, мокрое резание
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
камень, гранит, мрамор, керамика, керамогранит
Диаметр, мм
250
Посадочный диаметр, мм
25.4
Максимальный диаметр, мм
250
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 190 руб.
В наличии
Код товара: 746298
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Загружаем...
2 190 руб.
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Характеристики
Бренд
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
камень, гранит, мрамор, керамика, керамогранит
Диаметр, мм
250
Посадочный диаметр, мм
25.4
Максимальный диаметр, мм
250
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х30х1
Вес, г.
760
Описание товара Диск алмазный сплошной DENZEL 73160, супертонкий, 250 х 25,4 мм, горячее прессование, мокрое резание
Алмазный диск ТМ Denzel "Сплошной" арт 73160, ф250 х 25,4 мм, предназначен для мокрого резания мрамора, керамогранита и керамическую плитки, камня. Устанавливается на плиткорез или УШМ (болгарку) с посадочным диаметром 25,4 мм. Высокая концентрация алмазов и супертонкая рабочая часть диска обеспечивает идеальную частоту кромок и высокую скорость реза.Диск произведен по технологии горячего прессования с увеличенной шириной режущей кромки (10мм) подходит для профессионального использования и больших объемов работ.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Бренд
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
камень, гранит, мрамор, керамика, керамогранит
Диаметр, мм
250
Посадочный диаметр, мм
25.4
Максимальный диаметр, мм
250
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Алмазный диск ТМ Denzel "Сплошной" арт 73160, ф250 х 25,4 мм, предназначен для мокрого резания мрамора, керамогранита и керамическую плитки, камня. Устанавливается на плиткорез или УШМ (болгарку) с посадочным диаметром 25,4 мм. Высокая концентрация алмазов и супертонкая рабочая часть диска обеспечивает идеальную частоту кромок и высокую скорость реза.Диск произведен по технологии горячего прессования с увеличенной шириной режущей кромки (10мм) подходит для профессионального использования и больших объемов работ.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Диск алмазный сплошной DENZEL 73160, супертонкий, 250 х 25,4 мм, горячее прессование, мокрое резание – стоимость товара 2190 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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