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Диск алмазный отрезной сегментный с защитными сект Matrix 73155, 180 х 22,2 мм, сухая резка купить с доставкой в Москве
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Диск алмазный отрезной сегментный с защитными сект Matrix 73155, 180 х 22,2 мм, сухая резка

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Диск алмазный отрезной сегментный с защитными сект Matrix 73155, 180 х 22,2 мм, сухая резка - фото 1
Диск алмазный отрезной сегментный с защитными сект Matrix 73155, 180 х 22,2 мм, сухая резка - фото 2
Диск алмазный отрезной сегментный с защитными сект Matrix 73155, 180 х 22,2 мм, сухая резка - фото 3
Диск алмазный отрезной сегментный с защитными сект Matrix 73155, 180 х 22,2 мм, сухая резка - фото 4
Диск алмазный отрезной сегментный с защитными сект Matrix 73155, 180 х 22,2 мм, сухая резка - фото 5
Диск алмазный отрезной сегментный с защитными сект Matrix 73155, 180 х 22,2 мм, сухая резка - фото 6
Диск алмазный отрезной сегментный с защитными сект Matrix 73155, 180 х 22,2 мм, сухая резка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Гранит
Диаметр, мм
180
Посадочный диаметр, мм
22,2
Ширина, мм
7
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
  • Диск алмазный отрезной сегментный с защитными сект Matrix 73155, 180 х 22,2 мм, сухая резка - фото 1
  • Диск алмазный отрезной сегментный с защитными сект Matrix 73155, 180 х 22,2 мм, сухая резка - фото 2
  • Диск алмазный отрезной сегментный с защитными сект Matrix 73155, 180 х 22,2 мм, сухая резка - фото 3
  • Диск алмазный отрезной сегментный с защитными сект Matrix 73155, 180 х 22,2 мм, сухая резка - фото 4
  • Диск алмазный отрезной сегментный с защитными сект Matrix 73155, 180 х 22,2 мм, сухая резка - фото 5
  • Диск алмазный отрезной сегментный с защитными сект Matrix 73155, 180 х 22,2 мм, сухая резка - фото 6
  • Диск алмазный отрезной сегментный с защитными сект Matrix 73155, 180 х 22,2 мм, сухая резка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
760 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746294
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Самовывоз в Москве
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Диск алмазный отрезной сегментный с защитными сект Matrix 73155, 180 х 22,2 мм, сухая резка
760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Гранит
Диаметр, мм
180
Посадочный диаметр, мм
22,2
Ширина, мм
7
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х21х1
Вес, г.
420

Описание товара Диск алмазный отрезной сегментный с защитными сект Matrix 73155, 180 х 22,2 мм, сухая резка

Алмазный отрезной сегментный диск Matrix 73155 с защитными секторами, диаметром 180 х 22,2 мм, применяется для сухой резки бетона разной прочности, камня, кирпича, шлакоблока и тротуарной плитки. Используется как оснастка для углошлифовальных машин с соответствующим посадочным диаметром. Диск изготовлен методом холодного прессования и выдерживает повышенные нагрузки при прохождении арматуры в слабоармированном железобетоне.

Преимущества

  • Работа без подачи воды — сегментная структура рабочей части обеспечивает эффективное охлаждение и отвод пыли.
  • Продуманная конструкция — защитные секторы предохраняют сегменты диска от преждевременного износа и налипания шлама.
  • Уникальная форма — диск позволяет выполнять кратковременную обработку боковой поверхностью без риска поломки.
  • Высокий ресурс — режущая часть содержит увеличенное количество алмазов, которые надежно удерживаются специально подобранной металлической связкой.
  • Ширина рабочей части 7 мм — диск успешно справляется с бытовыми задачами.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Диск алмазный отрезной сегментный с защитными сект Matrix 73155, 180 х 22,2 мм, сухая резка




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Характеристики
Бренд
MATRIX
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Гранит
Диаметр, мм
180
Посадочный диаметр, мм
22,2
Ширина, мм
7
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Алмазный отрезной сегментный диск Matrix 73155 с защитными секторами, диаметром 180 х 22,2 мм, применяется для сухой резки бетона разной прочности, камня, кирпича, шлакоблока и тротуарной плитки. Используется как оснастка для углошлифовальных машин с соответствующим посадочным диаметром. Диск изготовлен методом холодного прессования и выдерживает повышенные нагрузки при прохождении арматуры в слабоармированном железобетоне.

Преимущества

  • Работа без подачи воды — сегментная структура рабочей части обеспечивает эффективное охлаждение и отвод пыли.
  • Продуманная конструкция — защитные секторы предохраняют сегменты диска от преждевременного износа и налипания шлама.
  • Уникальная форма — диск позволяет выполнять кратковременную обработку боковой поверхностью без риска поломки.
  • Высокий ресурс — режущая часть содержит увеличенное количество алмазов, которые надежно удерживаются специально подобранной металлической связкой.
  • Ширина рабочей части 7 мм — диск успешно справляется с бытовыми задачами.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Диск алмазный отрезной сегментный с защитными сект Matrix 73155, 180 х 22,2 мм, сухая резка - стоимость товара 760 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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