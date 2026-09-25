Диск алмазный отрезной сегментный с защитными сект Matrix 73154, 150 х 22,2 мм, сухая резка
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Диск алмазный отрезной сегментный с защитными сект Matrix 73154, 150 х 22,2 мм, сухая резка
Алмазный отрезной сегментный диск Matrix 73154 с защитными секторами, диаметром 150 х 22,2 мм, применяется для сухой резки бетона разной прочности, камня, кирпича, шлакоблока и тротуарной плитки. Используется как оснастка для углошлифовальных машин с соответствующим посадочным диаметром. Диск изготовлен методом холодного прессования и выдерживает повышенные нагрузки при прохождении арматуры в слабоармированном железобетоне.
Преимущества
- Работа без подачи воды — сегментная структура рабочей части обеспечивает эффективное охлаждение и отвод пыли.
- Продуманная конструкция — защитные секторы предохраняют сегменты диска от преждевременного износа и налипания шлама.
- Уникальная форма — диск позволяет выполнять кратковременную обработку боковой поверхностью без риска поломки.
- Высокий ресурс — режущая часть содержит увеличенное количество алмазов, которые надежно удерживаются специально подобранной металлической связкой.
- Ширина рабочей части 7 мм — диск успешно справляется с бытовыми задачами.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 710 руб.178 руб. в СплитСверло-метчик DENZEL 76726, М12 х 1,25 мм, Р6М5
-
В наличииЦена 710 руб.178 руб. в СплитКоронка алмазная по керамограниту Matrix 726383, 38 х 67 мм, 3-г...
-
В наличииЦена 710 руб.178 руб. в СплитЧашка алмазная зачистная СИБРТЕХ 72956, 125мм, Бумеранг
-
В наличииЦена 710 руб.178 руб. в СплитПильный диск по дереву GROSS 73307, ф160 х 20 мм, 24 зуба + коль...
-
В наличииЦена 720 руб.180 руб. в СплитКоронка твердосплавная по бетону в сборе СИБРТЕХ 703307, М22 х 6...
-
В наличииЦена 720 руб.180 руб. в СплитКруг полировальный из натурального войлока Matrix 75909, 150 х 2...
-
В наличииЦена 720 руб.180 руб. в СплитСверло по дереву шнековое Matrix 70177, 22 х 600 мм, 6-гранный х...
-
В наличииЦена 720 руб.180 руб. в СплитКоронка твердосплавная по металлу DENZEL 724012, 38 мм
-
В наличииЦена 720 руб.180 руб. в СплитКоронка DENZEL 724119, HSS по металлу, 60 мм, нитридтитановое по...
-
В наличииЦена 720 руб.180 руб. в СплитДиск алмазный отрезной сегментный Matrix 73176, 200 х 22,2 мм, с...
-
В наличииЦена 730 руб.183 руб. в СплитБиты ударные ЗУБР PZ2, 50 мм, 10 штук, 26023-2-50-S10
-
В наличииЦена 730 руб.183 руб. в СплитСверло по кафелю круговое (балеринка) с защитной решеткой Matrix...
Алмазный отрезной сегментный диск Matrix 73154 с защитными секторами, диаметром 150 х 22,2 мм, применяется для сухой резки бетона разной прочности, камня, кирпича, шлакоблока и тротуарной плитки. Используется как оснастка для углошлифовальных машин с соответствующим посадочным диаметром. Диск изготовлен методом холодного прессования и выдерживает повышенные нагрузки при прохождении арматуры в слабоармированном железобетоне.
Преимущества
- Работа без подачи воды — сегментная структура рабочей части обеспечивает эффективное охлаждение и отвод пыли.
- Продуманная конструкция — защитные секторы предохраняют сегменты диска от преждевременного износа и налипания шлама.
- Уникальная форма — диск позволяет выполнять кратковременную обработку боковой поверхностью без риска поломки.
- Высокий ресурс — режущая часть содержит увеличенное количество алмазов, которые надежно удерживаются специально подобранной металлической связкой.
- Ширина рабочей части 7 мм — диск успешно справляется с бытовыми задачами.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Отзывы о товаре Диск алмазный отрезной сегментный с защитными сект Matrix 73154, 150 х 22,2 мм, сухая резка