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Диск алмазный отрезной СИБРТЕХ 731337, Turbo, 180 х 22,2 мм, сухая резка купить с доставкой в Москве
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Диск алмазный отрезной СИБРТЕХ 731337, Turbo, 180 х 22,2 мм, сухая резка

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Диск алмазный отрезной СИБРТЕХ 731337, Turbo, 180 х 22,2 мм, сухая резка - фото 1
Диск алмазный отрезной СИБРТЕХ 731337, Turbo, 180 х 22,2 мм, сухая резка - фото 2
Диск алмазный отрезной СИБРТЕХ 731337, Turbo, 180 х 22,2 мм, сухая резка - фото 3
Диск алмазный отрезной СИБРТЕХ 731337, Turbo, 180 х 22,2 мм, сухая резка - фото 4
Диск алмазный отрезной СИБРТЕХ 731337, Turbo, 180 х 22,2 мм, сухая резка - фото 5
Диск алмазный отрезной СИБРТЕХ 731337, Turbo, 180 х 22,2 мм, сухая резка - фото 6
Диск алмазный отрезной СИБРТЕХ 731337, Turbo, 180 х 22,2 мм, сухая резка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
бетон, кирпич, камень, железобетон, гранит
Диаметр, мм
180
Посадочный диаметр, мм
22,2
Максимальный диаметр, мм
180
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
  • Диск алмазный отрезной СИБРТЕХ 731337, Turbo, 180 х 22,2 мм, сухая резка - фото 1
  • Диск алмазный отрезной СИБРТЕХ 731337, Turbo, 180 х 22,2 мм, сухая резка - фото 2
  • Диск алмазный отрезной СИБРТЕХ 731337, Turbo, 180 х 22,2 мм, сухая резка - фото 3
  • Диск алмазный отрезной СИБРТЕХ 731337, Turbo, 180 х 22,2 мм, сухая резка - фото 4
  • Диск алмазный отрезной СИБРТЕХ 731337, Turbo, 180 х 22,2 мм, сухая резка - фото 5
  • Диск алмазный отрезной СИБРТЕХ 731337, Turbo, 180 х 22,2 мм, сухая резка - фото 6
  • Диск алмазный отрезной СИБРТЕХ 731337, Turbo, 180 х 22,2 мм, сухая резка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
470 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746287
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Диск алмазный отрезной СИБРТЕХ 731337, Turbo, 180 х 22,2 мм, сухая резка
470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
бетон, кирпич, камень, железобетон, гранит
Диаметр, мм
180
Посадочный диаметр, мм
22,2
Максимальный диаметр, мм
180
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х19х1
Вес, г.
330

Описание товара Диск алмазный отрезной СИБРТЕХ 731337, Turbo, 180 х 22,2 мм, сухая резка

Алмазный отрезной диск Сибртех Turbo 731337 для сухой резки, диаметром 180 х 22,2 мм, устанавливается на углошлифовальную машину. Позволяет резать твердые материалы: бетон, железобетон, камень, песчаник. Диск предназначен для бытового использования.

Преимущества

  • Эффективный отвод тепла и шлама — благодаря турбированной рабочей части с перфорацией диск можно использовать для быстрой сухой резки без водяного охлаждения.
  • Устойчивость к высоким нагрузкам — диск изготовлен методом холодного прессования.
  • Высокое качество реза — ширина алмазного слоя составляет 7 мм.



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Отзывы о товаре Диск алмазный отрезной СИБРТЕХ 731337, Turbo, 180 х 22,2 мм, сухая резка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
бетон, кирпич, камень, железобетон, гранит
Диаметр, мм
180
Посадочный диаметр, мм
22,2
Максимальный диаметр, мм
180
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Алмазный отрезной диск Сибртех Turbo 731337 для сухой резки, диаметром 180 х 22,2 мм, устанавливается на углошлифовальную машину. Позволяет резать твердые материалы: бетон, железобетон, камень, песчаник. Диск предназначен для бытового использования.

Преимущества

  • Эффективный отвод тепла и шлама — благодаря турбированной рабочей части с перфорацией диск можно использовать для быстрой сухой резки без водяного охлаждения.
  • Устойчивость к высоким нагрузкам — диск изготовлен методом холодного прессования.
  • Высокое качество реза — ширина алмазного слоя составляет 7 мм.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Диск алмазный отрезной СИБРТЕХ 731337, Turbo, 180 х 22,2 мм, сухая резка - данный товар вы можете купить по цене 470 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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