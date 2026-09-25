Диск алмазный отрезной DENZEL 731320, ф230 х 22,2 мм, Сплошной, мокрое резание, HWD92
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Характеристики
Описание товара Диск алмазный отрезной DENZEL 731320, ф230 х 22,2 мм, Сплошной, мокрое резание, HWD92
Алмазный отрезной диск Denzel 731320 диаметром 230 x 22,2 мм, со сплошной рабочей частью и слоем сверхтвердых алмазов HWD92, предназначен для мокрого резания твердых материалов. Оптимален для работы с с керамогранитом, керамической плиткой, мрамором, камнем. Устанавливается на УШМ, поддерживающую частоту вращения 6650 об/мин. Необходимо использование водяного охлаждения для наиболее эффективной работы и увеличения ресурса оснастки.
Преимущества
- Устойчивость к нагрузкам — диск изготовлен методом холодного прессования и характеризуется высокой прочностью.
- Высокое качество выполняемых работ — сплошная рабочая часть в сочетании с использованием подачи воды позволяет получить ровный срез без сколов.
- Увеличенный ресурс — высота алмазного слоя составляет 12 мм, что обеспечивает длительную эффективную работу.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Алмазный отрезной диск Denzel 731320 диаметром 230 x 22,2 мм, со сплошной рабочей частью и слоем сверхтвердых алмазов HWD92, предназначен для мокрого резания твердых материалов. Оптимален для работы с с керамогранитом, керамической плиткой, мрамором, камнем. Устанавливается на УШМ, поддерживающую частоту вращения 6650 об/мин. Необходимо использование водяного охлаждения для наиболее эффективной работы и увеличения ресурса оснастки.
Преимущества
- Устойчивость к нагрузкам — диск изготовлен методом холодного прессования и характеризуется высокой прочностью.
- Высокое качество выполняемых работ — сплошная рабочая часть в сочетании с использованием подачи воды позволяет получить ровный срез без сколов.
- Увеличенный ресурс — высота алмазного слоя составляет 12 мм, что обеспечивает длительную эффективную работу.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Отзывы о товаре Диск алмазный отрезной DENZEL 731320, ф230 х 22,2 мм, Сплошной, мокрое резание, HWD92