Диск алмазный отрезной DENZEL 73126, ф150 х 22,2 мм, Сплошной, мокрое резание
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Диск алмазный отрезной DENZEL 73126, ф150 х 22,2 мм, Сплошной, мокрое резание
Отрезной алмазный диск Denzel «Сплошной» 73126 диаметром 150 х 22,2 мм используется для «мокрого» резания совместно с углошлифовальной машиной или плиткорезом с соответствующим посадочным диаметром. Режет камень, мрамор, керамогранитную и керамическую плитку. Диск отличается хорошей производительностью за счет высокой скорости реза, поэтому подходит для профессионального применения.
Преимущества
- Эффективное выполнение большого объема работ — благодаря сплошной конструкции диск успешно режет даже хрупкие материалы.
- Аккуратный рез — рабочая кромка шириной 7 мм не оставляет зазубрин и сколов.
- Высокий ресурс — концентрация алмазов в режущем слое увеличена.
- Надежность — отрезной диск изготовлен способом холодного прессования.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Отрезной алмазный диск Denzel «Сплошной» 73126 диаметром 150 х 22,2 мм используется для «мокрого» резания совместно с углошлифовальной машиной или плиткорезом с соответствующим посадочным диаметром. Режет камень, мрамор, керамогранитную и керамическую плитку. Диск отличается хорошей производительностью за счет высокой скорости реза, поэтому подходит для профессионального применения.
Преимущества
- Эффективное выполнение большого объема работ — благодаря сплошной конструкции диск успешно режет даже хрупкие материалы.
- Аккуратный рез — рабочая кромка шириной 7 мм не оставляет зазубрин и сколов.
- Высокий ресурс — концентрация алмазов в режущем слое увеличена.
- Надежность — отрезной диск изготовлен способом холодного прессования.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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