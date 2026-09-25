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Диск алмазный отрезной DENZEL 731200, ф125 х 22,2 мм, Сплошной, мокрое резание, HWD92 купить с доставкой в Москве
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Диск алмазный отрезной DENZEL 731200, ф125 х 22,2 мм, Сплошной, мокрое резание, HWD92

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Диск алмазный отрезной DENZEL 731200, ф125 х 22,2 мм, Сплошной, мокрое резание, HWD92 - фото 1
Диск алмазный отрезной DENZEL 731200, ф125 х 22,2 мм, Сплошной, мокрое резание, HWD92 - фото 2
Диск алмазный отрезной DENZEL 731200, ф125 х 22,2 мм, Сплошной, мокрое резание, HWD92 - фото 3
Диск алмазный отрезной DENZEL 731200, ф125 х 22,2 мм, Сплошной, мокрое резание, HWD92 - фото 4
Диск алмазный отрезной DENZEL 731200, ф125 х 22,2 мм, Сплошной, мокрое резание, HWD92 - фото 5
Диск алмазный отрезной DENZEL 731200, ф125 х 22,2 мм, Сплошной, мокрое резание, HWD92 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
камень, гранит, мрамор, керамика, керамогранит
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
22,2
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
  • Диск алмазный отрезной DENZEL 731200, ф125 х 22,2 мм, Сплошной, мокрое резание, HWD92 - фото 1
  • Диск алмазный отрезной DENZEL 731200, ф125 х 22,2 мм, Сплошной, мокрое резание, HWD92 - фото 2
  • Диск алмазный отрезной DENZEL 731200, ф125 х 22,2 мм, Сплошной, мокрое резание, HWD92 - фото 3
  • Диск алмазный отрезной DENZEL 731200, ф125 х 22,2 мм, Сплошной, мокрое резание, HWD92 - фото 4
  • Диск алмазный отрезной DENZEL 731200, ф125 х 22,2 мм, Сплошной, мокрое резание, HWD92 - фото 5
  • Диск алмазный отрезной DENZEL 731200, ф125 х 22,2 мм, Сплошной, мокрое резание, HWD92 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
330 руб. 
Начислим 6 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 746280
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Диск алмазный отрезной DENZEL 731200, ф125 х 22,2 мм, Сплошной, мокрое резание, HWD92
330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
камень, гранит, мрамор, керамика, керамогранит
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
22,2
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Диск алмазный отрезной DENZEL 731200, ф125 х 22,2 мм, Сплошной, мокрое резание, HWD92

Алмазный отрезной диск Denzel 731200 диаметром 125 x 22,2 мм, со сплошной рабочей частью и слоем сверхтвердых алмазов HWD92, предназначен для мокрого резания твердых материалов. Оптимален для работы с керамогранитом, керамической плиткой, мрамором, камнем. Устанавливается на УШМ, поддерживающую частоту вращения 12250 об/мин. Необходимо использование водяного охлаждения для наиболее эффективной работы и увеличения ресурса оснастки.

Преимущества

  • Устойчивость к нагрузкам — диск изготовлен методом холодного прессования и характеризуется высокой прочностью.
  • Высокое качество выполняемых работ — сплошная рабочая часть в сочетании с использованием подачи воды позволяет получить ровный срез без сколов.
  • Увеличенный ресурс — высота алмазного слоя составляет 12 мм, что обеспечивает длительную эффективную работу.



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Отзывы о товаре Диск алмазный отрезной DENZEL 731200, ф125 х 22,2 мм, Сплошной, мокрое резание, HWD92




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
камень, гранит, мрамор, керамика, керамогранит
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
22,2
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Алмазный отрезной диск Denzel 731200 диаметром 125 x 22,2 мм, со сплошной рабочей частью и слоем сверхтвердых алмазов HWD92, предназначен для мокрого резания твердых материалов. Оптимален для работы с керамогранитом, керамической плиткой, мрамором, камнем. Устанавливается на УШМ, поддерживающую частоту вращения 12250 об/мин. Необходимо использование водяного охлаждения для наиболее эффективной работы и увеличения ресурса оснастки.

Преимущества

  • Устойчивость к нагрузкам — диск изготовлен методом холодного прессования и характеризуется высокой прочностью.
  • Высокое качество выполняемых работ — сплошная рабочая часть в сочетании с использованием подачи воды позволяет получить ровный срез без сколов.
  • Увеличенный ресурс — высота алмазного слоя составляет 12 мм, что обеспечивает длительную эффективную работу.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Диск алмазный отрезной DENZEL 731200, ф125 х 22,2 мм, Сплошной, мокрое резание, HWD92 - этот товар вы можете купить по цене 330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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