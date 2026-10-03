Диск алмазный отрезной DENZEL 731080, ф125 х 22,2 мм, Турбо, сухое резание, HWD92
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Гранит
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
22,2
Ширина, мм
10
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
600 руб.
В наличии
Код товара: 746274
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Характеристики
Бренд
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Гранит
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
22,2
Ширина, мм
10
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х13х1
Вес, г.
145
Описание товара Диск алмазный отрезной DENZEL 731080, ф125 х 22,2 мм, Турбо, сухое резание, HWD92
Алмазный отрезной диск Турбо Denzel 731080 диаметром 125 мм, с посадочным размером 22,2 мм и слоем сверхтвердых алмазов HWD92, устанавливается на углошлифовальную машину (УШМ) или штроборез. Используется для сухого резания камня, бетона (в том числе армированного), гранита, кирпича. Рекомендуемая частота вращения — 12250 об/мин.
Преимущества
- Устойчивость к нагрузкам — диск изготовлен методом холодного прессования и характеризуется высокой прочностью.
- Эффективная работа с твердыми материалами — благодаря турбированному строению рабочая часть охлаждается без подачи воды.
- Повышенный ресурс — высота алмазного слоя увеличена до 12 мм, что обеспечивает стабильно высокую скорость работы в течение длительного времени.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Бренд
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Гранит
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
22,2
Ширина, мм
10
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Алмазный отрезной диск Турбо Denzel 731080 диаметром 125 мм, с посадочным размером 22,2 мм и слоем сверхтвердых алмазов HWD92, устанавливается на углошлифовальную машину (УШМ) или штроборез. Используется для сухого резания камня, бетона (в том числе армированного), гранита, кирпича. Рекомендуемая частота вращения — 12250 об/мин.
Преимущества
- Устойчивость к нагрузкам — диск изготовлен методом холодного прессования и характеризуется высокой прочностью.
- Эффективная работа с твердыми материалами — благодаря турбированному строению рабочая часть охлаждается без подачи воды.
- Повышенный ресурс — высота алмазного слоя увеличена до 12 мм, что обеспечивает стабильно высокую скорость работы в течение длительного времени.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Диск алмазный отрезной DENZEL 731080, ф125 х 22,2 мм, Турбо, сухое резание, HWD92 - стоимость товара 600 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Диск алмазный отрезной DENZEL 731080, ф125 х 22,2 мм, Турбо, сухое резание, HWD92