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Диск алмазный отрезной DENZEL 73108, ф125 х 22,2 мм, Турбо, сухое резание купить с доставкой в Москве
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Диск алмазный отрезной DENZEL 73108, ф125 х 22,2 мм, Турбо, сухое резание

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Диск алмазный отрезной DENZEL 73108, ф125 х 22,2 мм, Турбо, сухое резание - фото 1
Диск алмазный отрезной DENZEL 73108, ф125 х 22,2 мм, Турбо, сухое резание - фото 2
Диск алмазный отрезной DENZEL 73108, ф125 х 22,2 мм, Турбо, сухое резание - фото 3
Диск алмазный отрезной DENZEL 73108, ф125 х 22,2 мм, Турбо, сухое резание - фото 4
Диск алмазный отрезной DENZEL 73108, ф125 х 22,2 мм, Турбо, сухое резание - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Гранит
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
22,2
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
  • Диск алмазный отрезной DENZEL 73108, ф125 х 22,2 мм, Турбо, сухое резание - фото 1
  • Диск алмазный отрезной DENZEL 73108, ф125 х 22,2 мм, Турбо, сухое резание - фото 2
  • Диск алмазный отрезной DENZEL 73108, ф125 х 22,2 мм, Турбо, сухое резание - фото 3
  • Диск алмазный отрезной DENZEL 73108, ф125 х 22,2 мм, Турбо, сухое резание - фото 4
  • Диск алмазный отрезной DENZEL 73108, ф125 х 22,2 мм, Турбо, сухое резание - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 746273
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Характеристики

Бренд
DENZEL
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Гранит
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
22,2
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х16х1
Вес, г.
150

Описание товара Диск алмазный отрезной DENZEL 73108, ф125 х 22,2 мм, Турбо, сухое резание

Отрезной алмазный диск Denzel Turbo 73108 диаметром 125 х 22,2 мм используется для сухой резки камня, кирпича, свежего и затвердевшего бетона, железобетона. Благодаря специальной форме испытывает уменьшенную нагрузку при резании материалов. Устанавливается на УШМ и применяется для проведения бытовых и профессиональных отрезных работ.

Преимущества

  • Высокая скорость реза — рабочая часть шириной 7 мм отличается плотной концентрацией алмазов.
  • Удобное применение — водяное охлаждение не требуется.
  • Надежность — рабочая часть, изготовленная по технологии холодного прессования, выдерживает высокие нагрузки.
  • Максимальная эффективность — турбированный диск справляется даже с резкой армированного бетона.



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Отзывы о товаре Диск алмазный отрезной DENZEL 73108, ф125 х 22,2 мм, Турбо, сухое резание




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Гранит
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
22,2
Количество предметов в комплекте
1
Комплектация
Диск алмазный - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Отрезной алмазный диск Denzel Turbo 73108 диаметром 125 х 22,2 мм используется для сухой резки камня, кирпича, свежего и затвердевшего бетона, железобетона. Благодаря специальной форме испытывает уменьшенную нагрузку при резании материалов. Устанавливается на УШМ и применяется для проведения бытовых и профессиональных отрезных работ.

Преимущества

  • Высокая скорость реза — рабочая часть шириной 7 мм отличается плотной концентрацией алмазов.
  • Удобное применение — водяное охлаждение не требуется.
  • Надежность — рабочая часть, изготовленная по технологии холодного прессования, выдерживает высокие нагрузки.
  • Максимальная эффективность — турбированный диск справляется даже с резкой армированного бетона.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Диск алмазный отрезной DENZEL 73108, ф125 х 22,2 мм, Турбо, сухое резание - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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